LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia, conocida en Instagram como 'Noe la Peskaera', ha compartido un truco rápido para cocinar gambas en el microondas sin usar la plancha. La elaboración consiste en colocar las gambas en un plato tapado con un poco de sal por arriba y por abajo, cocinándolas durante unos 3 minutos. La autora asegura que el resultado no tiene nada que envidiar a las gambas hechas a la plancha o a la barbacoa. La recomendación final de la experta para disfrutar el plato es acompañarlo con un toque extra de sal y una cerveza bien fría.

La cocina no siempre necesita grandes elaboraciones para conseguir un buen resultado. A veces, basta con un producto de calidad y un truco sencillo para preparar un plato que sorprenda. Es lo que propone Noelia, conocida en redes como 'Noe la Peskaera', que ha compartido en Instagram una forma rápida de cocinar gambas al microondas.

La pescadera explica en un vídeo cómo preparar este marisco sin necesidad de recurrir a la plancha o a la barbacoa. Su método apenas requiere unos minutos y unos pocos ingredientes, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes quieren disfrutar de unas gambas sin complicarse demasiado en la cocina.

El primer paso consiste en colocar las gambas en un plato. A continuación, añade un poco de sal por debajo, coloca el marisco y vuelve a incorporar una pizca de sal por encima. Después, Noelia introduce el plato en el microondas y lo tapa antes de ponerlo en funcionamiento.

¿El secreto? El tiempo de cocción. Recomienda programar el microondas durante tres minutos para conseguir un buen resultado. En su caso, explica que ha utilizado dos minutos y 50 segundos porque tenía menos gambas de las que cabían en el plato.

Una vez transcurridos los tres minutos, llega el momento de comprobar cómo han quedado. La reacción de Noelia no deja lugar a dudas: "¡Qué espectáculo!", comenta en el vídeo.

"Esto no tiene nada que envidiarle a una plancha o a una barbacoa, te lo digo de verdad", afirma mientras enseña las gambas recién hechas.

La receta termina con una recomendación muy sencilla: acompañar las gambas con una cerveza bien fría y un poquito más de sal. Un truco rápido que Noelia comparte con sus seguidores y que vuelve a poner el foco en la importancia de elegir un buen producto.

Una propuesta sencilla, rápida y sin demasiados utensilios que demuestra que disfrutar de unas gambas en casa no siempre exige encender la plancha.