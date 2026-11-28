Diego Alonso, el 'rey' del belén, estrena obra en la Diputación: "Hay que poner el misterio; nos está comiendo Papá Noel"

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LO ESENCIAL Las claves El belenista malagueño Diego Alonso inaugura en la Diputación de Málaga su nacimiento monumental, abierto hasta el 5 de enero. La obra cuenta con 1.900 figuras de barro de 21 centímetros, más de 4.000 animales y más de 30.000 miniaturas. El belén suma este año 10 edificaciones nuevas y 50 figuras, incluyendo homenajes a Antonio Montiel, Verónica Martín, Tony Carmona, Isabel López Mayorga y Diego Gómez. El recorrido integra guiños y monumentos locales como la Fuente de la Olla, La Farola, el Puerto de Málaga, El Torcal y las tradiciones malagueñas.

El malagueño Diego Alonso tenía ocho años cuando montó su primer belén. Su padre estaba enfermo y en casa habían decidido que aquella Navidad no habría nacimiento. El pequeño se negó. "Papá, yo lo monto", le dijo.

De aquello han pasado 55 años. Este malagueño, que acaba de cumplir 63, no ha faltado ni una sola Navidad ante sus figuritas, animales y edificios. "55 años haciendo belenes y 55 años que no he perdido nunca la ilusión. Perderé la salud, no digo que no, pero la ilusión sigue intacta desde cuando era niño", asegura a EL ESPAÑOL de Málaga.

El aniversario coincide con una nueva edición de su belén monumental e interactivo que realiza cada año en la Diputación de Málaga, que la institución provincial organiza junto a la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz. Se inauguró este jueves, 26 de noviembre y estará expuesto hasta el día de la Cabalgata de Reyes. Reúne 1.900 figuras de barro de 21 centímetros, más de 4.000 animales y más de 30.000 miniaturas.

Diego enumera las novedades casi de carrerilla, se las sabe de memoria porque las ha visto nacer desde que empezó el proyecto allá por marzo. Es el Abel Caballero de la Navidad malagueña. "Hay muchas novedades, muchísimas. 10 edificaciones nuevas y 50 figuras nuevas; muchas de ellas con movimiento". Además, ha llenado el nacimiento de árboles porque quería darle "un toque más verde", más natural.

Los paseros. A.r.

Las casas nuevas recrean oficios tradicionales malagueños. En la plaza principal están la casa de las especias, un puesto en el que se pinta cerámica y una hilandería en la que las costureras de la época cosen trajes de malagueña. Entre los edificios hay incluso unos nuevos cetreros cuyas aves se pueden observar volando de una terraza a otra.

También hay una panadería nueva con una historia familiar detrás. Diego ha puesto en ella a un pastorcillo comiendo dónuts porque se lo pidió su nieto. "Me dice, abuelo, ¿por qué no me pones comiendo dónuts? Y yo lo he representado, lo que él me pida va a misa". A su lado ha colocado un perrillo, igual que el de la familia, que siempre está pendiente de ellos cuando comen.

En la parte de arriba, Diego ha ganado terreno para hacer dos plazas nuevas. En una ha levantado la Fuente de la Olla, que según recuerda "solo existe en Málaga", y en la otra una quesería, con su zona de vacas y gente comprando quesos. "Quiero que parezca que tiene vida el belén", dice.

Cuatro homenajes

La gran novedad entre los homenajes es el que dedica al pintor Antonio Montiel, hijo predilecto de la provincia, al que Diego define como "un pintor ilustre, universal". Habla de su obra con admiración. "Cuando pinta sus cuadros parece que tienen vida, son reales. Parece que te van a hablar las arrugas de los ojos". Montiel aparece como el pintor de la cueva de los oficios.

El pintor. A.R.

Una de las plazas está dedicada a la cantante Verónica Martín Marfil. Diego destaca su "señorío en el escenario tremendo" y dice que "lleva a Málaga en el corazón". En esa plaza aparece la Sagrada Familia en su día a día en Nazaret, con San José en su carpintería, la Virgen cosiendo y el Niño jugando con los juguetes que le fabrica su padre.

El Niño tiene ocho años, la misma edad que tenía Diego cuando montó su primer belén. Detrás de la plaza, Diego ha puesto arcos para que el belén parezca más profundo. No ha sido nada sencillo. "Parece que estaba trabajando desde un nicho, me faltaba la lápida. Me di cuenta de que dos personajes no se veían y por tal de no meterme otra vez, se han quedado ocultos. El año que viene les volveré a pagar para contratarlos", confiesa entre risas el malagueño, que goza de un gran sentido del humor.

En una zona intermedia, en la parte de la derecha, hay un anfiteatro que recuerda a otro nombre clave del belén. Diego lo cuenta emocionado. "Tenemos un gran anfiteatro dedicado al maestro malagueño Tony Carmona, que falleció recientemente". Carmona firmó los arreglos musicales que aparecen durante la narración del belén, que son un verdadero espectáculo. También está representado en el misterio el coro Son de Málaga e incluso baila una panda de verdiales.

En el coro aparece Isabel López Mayorga con su guitarra. Diego la presenta como una gran amiga y "una enamorada del belén", y recuerda que el coro lleva más de 30 años inaugurando y bendiciendo el nacimiento. En su honor ha levantado también un pórtico con el nombre de Pasaje Coro Son de Málaga. Al lado sigue la gran plaza que el año pasado dedicó a la cantante malagueña Rocío Alba.

Una imagen de la zona de los Reyes Magos. A.R.

El cuarto homenaje es para Diego Gómez, la voz que narra el espectáculo, fallecido en 2021. Diego le ha dedicado un monolito con los mismos azulejos que tiene el que le recuerda en Huelin, y subraya que el belén se expone cada año en la Sala Belenista Diego Gómez. "Diego está vivo en este belén por siempre y para siempre".

De Málaga al Nilo

El recorrido empieza en Málaga. Hay figuras trabajando la uva y la pasa, porque, como recuerda Diego, "el vino de Málaga tiene fama mundial". También hay cenacheros, biznagueros, niños cogiendo chumbos o jugando a los bolos, una escuela, casas en obra, dos pandas de verdiales... Diego habla de estas últimas como "el folclore malagueño por excelencia". Hasta el pastor lleva traje de malagueño y sombrero de verdiales. "Quiero que todo sea muy de Málaga siempre".

El río principal lo cruza el Puente Nuevo de Ronda. Entre los monumentos que se pueden ver en el recorrido están también La Farola, el puerto de Málaga, la iglesia del Carmen y El Torcal de Antequera. La Virgen de la Victoria preside la plaza principal, y en la primera cueva del fondo está la Laguna de Fuente de Piedra, una de las últimas novedades que queda para los más observadores, pues no es sencilla de encontrar en una visual genérica.

En el centro está el Nacimiento. Esta vez es San José quien tiene al Niño en brazos y lo está meciendo, mientras un angelito baila delante de la Virgen. Al fondo, los Reyes Magos, que se mueven, van camino de Belén con sus camellos y sus pajes, guiados por estrellas hechas con luces en el cielo. "El tema de la parte eléctrica es otro follón, pero creo que ha quedado todo bien bonito", dice. El belén tiene hasta efectos de humo en uno de sus momentos más especiales.

Un niño juega a los bolos. A.R.

Después llega la zona más industrial, una cueva con herreros, lateros, la matanza y una almazara. Cerca hay una lobera, con el lobo fuera y la loba amamantando a los lobeznos. En la zona romana, Diego ha querido mostrar la distancia entre el pueblo y el poder. Arriba hay banquetes con mesas llenas de comida y abajo la matanza de los inocentes que ordenó Herodes. Hay también jaulas para las fieras y una cárcel en la que se azota a los condenados.

Cuesta entender cómo una persona como él puede hacer tanto arte en apenas unos meses. Este año, lamenta, algunas cosas que tenía en mente han quedado fuera "por falta de tiempo", pues aunque alguna vez ha empezado en febrero, este mes casi se puso en marcha pegando a las puertas de abril.

Un puente sobre el Nilo y un monolito marcan la entrada en Egipto. Antes aparecen los tintes de telas y una venta de leña con una grúa que sube y baja la madera.

La laguna con los flamencos es una novedad. A.R.

A partir de ahí, la tierra se vuelve más clara y se llena de arena del desierto, con jaimas, el palacio, una caravana con el faraón y la faraona y una sala donde se momifica a los muertos. En el río hay cocodrilos, y uno de ellos parece a punto de atacar una barca. "He ido colando escenas que pueden resultar divertidas para los niños. Se matan a buscar al caganet. He puesto varios", cuenta riendo.

En total hay tres ríos, cascadas y 29 fuentes, todas con agua. Algunas cuevas llegan a los dos metros y medio de profundidad, y son la parte más difícil del montaje. "Hay que hacerlo y tenerlo muy claro, montar desde el fondo hacia afuera".

Luces, narración...

Mucho de lo que más trabajo le da no se ve. Según Diego, el belén tiene 19 escenas bíblicas, desde la Anunciación hasta la vuelta de la Sagrada Familia a Nazaret, y cada una tiene su propia instalación eléctrica, interior y aérea. Mientras suena la narración de Diego Gómez, unos focos se van encendiendo sobre cada escena.

El mosaico en recuerdo a Diego. A.R.

A eso se suman tres circuitos generales, uno para las montañas, otro para las casas y otro para los motores. Diego insiste en que "tiene que ir todo muy bien marcado" para no perderse luego entre los cables al conectarlo por detrás. Le ha echado un cable, nunca mejor dicho, como cada año, un colaborador, Juan Francisco Moreno.

Lo que más disfruta es colocar las figuras. Se baja, las mira desde fuera y busca el punto exacto. Para volver a entrar tiene que saltar la valla que separa el belén del público, y lo cuenta entre risas. "Yo no sé cuántas veces se salta la reja en el Rocío, pero yo aquí me parece que 3.500 veces más. Soy muy perfeccionista y dos centímetros más o menos hacia un lado o hacia otro cambia mucho la cosa", dice.

La representación de su nieto con el donut. A.R.

Cuando cierra, el 5 de enero, Diego se da un mes de descanso. Luego vuelve a empezar. "El 1 de febrero ya estamos con el desmontaje y comienza el proceso de construcción de casas nuevas", asevera. El trabajo se intensifica durante la primavera y el verano, cuando el calor convierte el montaje en "una locura", puesto que la sala no cuenta con aire acondicionado.

Llega a las nueve de la mañana, se marcha a las dos, vuelve a las cinco y hay días que le dan las diez o las once de la noche. Su mujer, Rosi, tiene que llamarlo muchas veces porque, según confiesa, se le ha ido "el santo al cielo".

Rosi comparte con él la afición desde el principio. Durante décadas, el matrimonio vació cada Navidad el salón de su casa en Huelin para montar el belén, hasta que la gran cantidad de visitas lo hicieron imposible. En el año 2000 se trasladó a la sede del distrito Carretera de Cádiz, después pasó por Tabacalera y desde 2015 se expone en la Diputación. "Me casé y a mi mujer le gustaba al final más que a mí. Nos juntamos dos enamorados del belén", dice.

La Virgen de la Victoria. Alba Rosado

Todo el patrimonio artístico que se ve en el belén es suyo y cabe recordar que Diego no cobra nada por lo que hace. "Esto es totalmente altruista". Empezó a hacer la colección con ocho años, y conserva incluso figuras más antiguas que ya guardaba su familia.

"Lo nuestro es lo mejor"

Durante el año, Diego también da cursos a escolares para enseñarles a hacer un belén "sin ensuciar mucho las casas para que las abuelas y las mamis no los regañen". Les enseña a hacer palmeras y casas sencillas. Lo hace para que no se pierda una tradición que ve amenazada por lo que llega de fuera.

"Ya Papá Noel nos ha comido bastante, y Papá Noel, que yo sepa, no estuvo en la escena que representamos del belén; fueron nuestros Reyes Magos", defiende. Por eso pide a los malagueños que sigan poniendo el nacimiento en casa. "Seguid poniendo vuestros misterios, aunque sea un simple misterio en vuestra casa. No perdamos las tradiciones, que lo nuestro es lo mejor del mundo entero".

Desde este jueves, el belén puede visitarse en la sede de la Diputación, en calle Pacífico, de 10.00 a 21.00 horas sin cerrar a mediodía, hasta el 5 de enero. Diego confía en repetir el éxito de la pasada Navidad. "El año pasado batimos récords de visitas y este año creo yo que no va a ser menos. Espero que os guste y que os sintáis niños cuando vengáis".