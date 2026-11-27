Ernie, el pequeño gorila de BIOPARC Fuengirola, cumple su primer año de vida

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LO ESENCIAL Las claves Ernie, una cría de gorila occidental de llanura en BIOPARC Fuengirola, cumple su primer año de vida tras haber nacido a la vista del público. Durante este año, la pequeña cría ha mostrado un desarrollo positivo y una mayor autonomía bajo la supervisión constante del equipo de Zoología. El aniversario busca concienciar sobre el peligro crítico de extinción que sufre esta especie a causa de la caza furtiva, enfermedades y la pérdida de hábitat. La Fundación BIOPARC colabora con programas internacionales en el Congo para apoyar la investigación y la protección del hábitat natural de los gorilas.

Este próximo domingo, 29 de noviembre, son las elecciones generales. En BIOPARC Fuengirola, además, celebran el primer cumpleaños de Ernie, su cría de gorila occidental de llanura.

El pequeño nació a plena luz del día en el recinto exterior ante la mirada de los visitantes.

Durante este año, su evolución ha estado marcada por el vínculo con su madre, Wefa. Tras vivir aferrado a ella, al cumplir cuatro meses dio sus primeros pasos y comenzó a explorar su entorno con mayor autonomía.

El equipo de Zoología del parque supervisa diariamente su desarrollo físico y social para garantizar su bienestar. Observar, jugar e interactuar con otros individuos son conductas clave en el aprendizaje de estos primates de gran complejidad cognitiva.

Este aniversario visibiliza la situación del gorila occidental de llanura, catalogado en peligro crítico de extinción.

Una imagen de Ernie con su madre. Bioparc Fuengirola

De hecho, la destrucción de los bosques tropicales, las enfermedades y la caza furtiva constituyen las principales amenazas para su supervivencia en libertad.

Ante este reto, Fundación BIOPARC colabora con la Wildlife Conservation Society en el Parque Nacional de Nouabalé-Ndoki, en la República del Congo.

Allí desarrollan labores de investigación y protección directa de los bosques tropicales donde habitan los gorilas. Además, los parques de Fuengirola y Valencia trabajan bajo el enfoque internacional One Plan Approach. Esta estrategia integra la preservación en hábitats naturales con el cuidado profesional en centros especializados para garantizar el futuro de estos grandes primates.