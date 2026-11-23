El centro comercial outlet de Málaga con descuentos extra de hasta el 50% en Black Friday: abrirá también en domingo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves McArthurGlen Designer Outlet Málaga ofrece descuentos adicionales de hasta el 50% sobre el precio outlet habitual durante su campaña de Black Friday hasta el 30 de noviembre. Grandes marcas como Levi's, BOSS, Furla, Vans, Adidas y Pedro del Hierro presentan promociones especiales de Black Friday, sumadas a descuentos en restauración. El centro comercial facilitará las compras festivas ampliando sus días de apertura e inaugurando sus instalaciones el domingo 29 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas. La campaña coincide con el arranque de la programación navideña, que incluye alumbrado especial, visitas de Papá Noel, talleres y demostraciones de repostería.

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet Málaga se prepara para una nueva campaña de Black Friday con descuentos adicionales de hasta el 50% sobre el precio outlet.

Esta promoción estará activa hasta el 30 de noviembre, con ofertas en firmas de moda, calzado y complementos de cara a las compras navideñas, según han indicado en un comunicado.

La campaña llega en uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, cuando muchos consumidores empiezan a adelantar los regalos de Navidad y buscan comparar precios antes de realizar sus compras.

En este caso, la particularidad está en que las rebajas se aplican sobre los precios outlet, que ya cuentan con descuentos respecto a las tarifas originales de las marcas.

Entre las promociones anunciadas, BOSS aplicará un 30% de descuento en tienda con una compra mínima de 100 euros, mientras que Furla tendrá bolsos desde 99 euros. Levi's, por su parte, ofrecerá una promoción 3x2 en toda la tienda.

También habrá descuentos vinculados a la compra de varios artículos. Es el caso de Volcom y Adidas, donde las ventajas aumentarán en función del número de productos adquiridos, o Pedro del Hierro, que aplicará un 70% de descuento en la segunda unidad.

Vans contará con un 30% de descuento general, que llegará al 50% en determinados modelos.

El Black Friday de McArthurGlen Designer Outlet Málaga se prolongará durante toda la semana, por lo que no será necesario concentrar todas las compras en el viernes. De hecho, el centro abrirá también el domingo 29 de noviembre, en horario especial de 10.00 a 22.00 horas.

En este sentido, recomiendan prestar atención al precio final de los productos y no quedarse únicamente con el porcentaje de descuento anunciado. También conviene consultar las condiciones de cada promoción, comprobar las tallas y revisar las políticas de cambios y devoluciones, especialmente cuando se trata de regalos que se entregarán semanas después.

Entre las categorías que pueden concentrar el interés de los compradores figuran los abrigos, el calzado, los bolsos, los accesorios y las prendas de invierno. Son productos en los que comparar el ahorro real en euros puede resultar más útil que fijarse exclusivamente en el porcentaje.

La campaña también incluirá ventajas en restauración. Santo Cielo ofrecerá un 20% de descuento en cookies y alfajores.

Programación navideña

El Black Friday coincidirá con el inicio de la programación navideña del centro comercial. La iluminación, ya encendida, contará con una actividad especial protagonizada por el maestro chocolatero y embajador de Lindt David Pallás, que realizará una demostración en directo de personalización de tabletas.

La agenda de Navidad incluirá además visitas de Papá Noel, talleres temáticos, un buzón para las cartas infantiles y sorteos diarios a través de un calendario de Adviento en Instagram. Los miembros de McArthurGlen Club también podrán beneficiarse de un servicio gratuito de empaquetado de regalos.

La campaña llega después de un buen ejercicio comercial para el centro. Según los datos facilitados por la compañía, las ventas durante el Black Friday de 2025 crecieron un 16% respecto al año anterior.