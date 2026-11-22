Un pueblo de Málaga llevará a sus fachadas las palabras de sus abuelos: "Nuestra forma de hablar cuenta quiénes somos"

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Monda ha lanzado 'Habla Viva Monda', una iniciativa para recuperar y conservar el léxico y los dichos populares del municipio. Se seleccionarán al menos 30 palabras y expresiones para plasmarlas en fachadas del pueblo junto a su significado y un código QR con su pronunciación local. Cualquier persona puede aportar hasta tres propuestas por formulario presentándolo en la Biblioteca Municipal o por correo electrónico hasta el 31 de enero de 2027. El proyecto busca tener continuidad en el tiempo para crear un archivo que sirva como base para futuras publicaciones y materiales divulgativos.

El impresionante léxico andaluz es rico en vida y tradición. Hay palabras que se aprendieron en las casapuertas, en las cocinas, en boca de abuelos y abuelas, y han ido pasando entre generaciones sin llegar a quedar registradas en ningún sitio. En la localidad malagueña de Monda no están dispuestos a que estas palabras típicas que nacieron en su pueblo queden en el olvido y se pierdan para siempre.

El Ayuntamiento quiere que dejen de depender de la memoria de unos pocos. Por ello, ha puesto en marcha ‘Habla Viva Monda’, un proyecto participativo que busca recuperar, conservar y difundir las palabras, expresiones y dichos populares que forman parte de la identidad del municipio.

Tras la recogida, una comisión formada por personas de los ámbitos cultural, social, histórico y lingüístico elegirá un mínimo de 30 palabras o expresiones, que se convertirán en una intervención artística repartida por distintos espacios del pueblo.

Las piezas se colocarán en calles y fachadas con la palabra y su significado. Cada una llevará además un código QR para escucharla tal y como se dice en Monda, con su acento, su entonación y sus particularidades.

La alcaldesa, María Fernández, defiende el valor de la iniciativa para conservar la memoria colectiva del municipio. "Nuestra forma de hablar cuenta quiénes somos y de dónde venimos. Hay palabras y expresiones que nos acompañan desde pequeños, que hemos aprendido de nuestros mayores y que forman parte de nuestra identidad", señala.

La regidora añade que con el proyecto quieren "recuperarlas, compartirlas y conseguir que sigan presentes en las generaciones futuras".

El Consistorio señala que "las palabras también forman parte de la historia de un pueblo". Con ellas se transmiten costumbres, experiencias, conocimientos y maneras de entender la vida.

Su carácter oral es también su punto débil. Lo que no se apunta corre el riesgo de desaparecer con el paso del tiempo, y documentarlo permitirá salvar una parte del patrimonio cultural del municipio.

La concejala de Desarrollo Local y Educación, Candela Ruiz, le pone imagen a la idea. "Queremos que las calles de Monda también hablen de nuestra historia. Que una palabra que recordamos de nuestros abuelos pueda encontrarse en una fachada y que cualquier persona pueda conocer su significado y escuchar cómo se pronuncia", explica.

Para la edil, es una forma de acercar el patrimonio a los vecinos y hacerlo "visible y accesible".

Cómo participar

Puede participar cualquier persona que quiera aportar palabras o expresiones relacionadas con Monda. Basta con rellenar un formulario en el que caben hasta tres propuestas, cada una con su significado y un ejemplo de uso. Quien tenga más puede entregar formularios adicionales.

Las propuestas se presentan en persona en la Biblioteca Municipal de Monda o por correo electrónico. En ese caso hay que pedir el formulario a cultura@monda.es y devolverlo relleno a la misma dirección. El plazo está abierto desde el 16 de noviembre y termina el 31 de enero de 2027.

Las piezas que se instalen en fachadas particulares necesitarán siempre el permiso de los propietarios y un acuerdo previo de las condiciones con el Ayuntamiento.

La intención es que el proyecto no se quede en una sola edición. Según el Consistorio, ‘Habla Viva Monda’ nace "con vocación de continuidad". Las aportaciones formarán un archivo que podrá ampliarse en futuras convocatorias y servir de base para publicaciones y materiales divulgativos.