De la Colonia Santa Inés a competir con Larios: así es la 'gin' de unos amigos malagueños que vende 5.000 botellas al año

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un grupo de amigos de la Colonia Santa Inés de Málaga lanza la ginebra Doña Inés, elaborada con ingredientes andaluces e inspirada en su barrio. Su fórmula exclusiva cuenta con ocho botánicos, incluyendo cítricos y regaliz como ingrediente diferenciador, tras someterse a cuatro destilaciones. La marca prevé alcanzar las 5.000 botellas vendidas al año, enfocándose en un público maduro, bares de copas, restaurantes y paquetes de regalo navideños. El producto se distribuye actualmente en varios establecimientos físicos de Málaga y sus alrededores, con planes de lanzar su tienda online en 2027.

Hay conversaciones con amigos en las que las ideas brotan de las cabezas de unos y de otros, se hacen planes, se sueña mucho... Hasta que el día menos esperado los proyectos acaban haciéndose realidad.

Eso mismo le pasó a José Antonio Moreno y a su grupo de amigos de la Colonia Santa Inés, una barriada de Málaga capital. Llevaban años deseando sacar su propio destilado, hecho a su manera y con ingredientes "de la tierra".

Después de la pandemia, se pusieron manos a la obra y en diciembre de 2024 vio la luz la primera botella de Doña Inés, una ginebra que lleva el nombre del barrio donde se criaron y donde tan felices han sido todos y cada uno de ellos.

El proyecto arrancó con tres socios. Ninguno contaba con más especialización en el sector que la de beberse alguna ginebra en el plano social de vez en cuando. José Moreno es director comercial de una multinacional, Sergio Portales es auditor de cuentas y Cristian Jiménez trabaja en las ambulancias del 061. El año pasado a Cristian lo trasladaron fuera de la provincia en su puesto de trabajo principal y dejó la sociedad. Hoy son José y Sergio quienes sacan adelante la marca.

Cada uno de los amigos se encargó de lo que mejor sabía hacer. Sergio llevaba los trámites y el papeleo. Cristian se ocupaba de las redes sociales, el marketing y las activaciones en los locales y José, como buen comercial, salía a la calle a vender. "Al final, tratamos de aprovechar los lugares donde cada uno de nosotros nos movíamos mejor y eso nos ha ayudado mucho", sostiene.

La elección de la bebida tuvo poco misterio. José cuenta que “lo que bebíamos era ginebra”. Él y Cristian eran de gin-tonic, Sergio tiraba más hacia el vodka y del whisky no tenían “ni idea”. Su ginebra de cabecera era Nordés y acabaron convencidos en querer hacer algo que se asemejara, pero al final trataron de conseguir una versión más propia y sorprendente para el que la pruebe.

Querían además combinar el destilado con productos de la tierra. Según José, la ginebra era la que mejor aceptaba ese tipo de ingredientes. Como no sabían destilar, se pusieron en manos de profesionales.

Le dieron a una destilería de Padul la lista de ingredientes que querían, como los cítricos como la mandarina, y empezaron las pruebas en 2022.

Las primeras versiones estaban “riquísimas”, según José. Pero les faltaba un punto que no terminaban de encontrar. Aquella primera ginebra “se asemejaba más bien a un zumo que a un destilado” y buscaban algo de acidez que contrarrestara el dulzor.

El proyecto estuvo parado cerca de dos meses. La destilería no daba con la tecla, ellos tampoco... Hasta que decidieron probar con el regaliz, "el mejor de los aciertos". José no se pone medallas y reconoce que el hallazgo fue “mérito de la destilería” y que fue en ese momento cuando decidieron “tirar para adelante” con el producto.

El regaliz como identidad

Hoy la receta reúne ocho botánicos, entre ellos la mandarina navelina, la cáscara de naranja, la cáscara de limón y el regaliz, y pasa por cuatro destilaciones. José asegura que ninguna otra ginebra lleva regaliz. "Es lo que deja el regusto final, el que limpia un poco la boca", manifiesta.

Doña Inés se destila en Padul (Granada) y se envasa en Málaga. Destilar en la provincia no fue posible, aunque fue lo que quisieron en un primer momento. Según José, en Andalucía hay pocas destilerías de ginebra y en Málaga solo hay una, en Ronda, “chiquitita” y con mucha lista de espera.

Recorrieron Sevilla, Granada y otros puntos de la comunidad. José explica que las grandes destilerías de Madrid o Valencia lo sacan todo “de hoy para mañana”. Ellos la querían andaluza porque, aunque el proceso fuera un poco más calmado, en palabras de José, buscaban “ese sentido de pertenencia”.

Frente a Larios

En Málaga, hablar de ginebra es hablar de Larios, y José no esquiva la comparación. Admite que Larios “en el precio está muy bien” y que todo el mundo la conoce. Es una competidora grande a la que han tenido que plantar cara con una apuesta propia.

Podían haber sacado una ginebra con menos destilaciones y menos ingredientes, más barata, para “entrar en el mercado arrasando”. Pero prefirieron la calidad. José define a Doña Inés como “una ginebra suave, que no te sube tanto, que disfrutas al tomártela”.

Su argumento de venta es que el cliente la pruebe y luego juzgue. "Es nuestro mejor argumento", dice. Muchos se sorprenden de la calidad que han conseguido. "Donde entra, fideliza", relata.

También tienen claro dónde no encaja. La discoteca no es su terreno, porque allí se buscan otros márgenes. Su sitio son los bares de copas donde uno se sienta con los amigos y los restaurantes donde se pide un gin-tonic después de comer, el perfil de su público objetivo es algo más mayor.

Unas 5.000 botellas

El arranque fue muy rápido. José recuerda que los primeros 15 días, en diciembre de 2024, fueron “tremendos”. La primera partida, de 1.200 botellas, estaba vendida a finales de febrero de 2025.

A falta de cerrar el año, José calcula que este 2026 rondarán las 5.000 botellas. El dato exacto lo dará el informe que prepara su socio Sergio. Ahora están centrados en la campaña de Navidad, para la que han preparado tres packs.

Uno trae la botella en una caja de madera personalizada, otro en un envase de cartón más económico y el tercero incluye un vaso de Doña Inés junto a la botella y su cajita. La idea nació el año pasado, cuando varias empresas los llamaron para regalar la ginebra a sus empleados. Este año ya tienen catálogo, los packs están listos y han empezado a venderlos.

¿Dónde se puede obtener esta ginebra 100% malagueña? La tienda online llegará a principios del próximo año. Hasta entonces, Doña Inés solo se vende en establecimientos físicos: Ultramarinos A&P en la Colonia Santa Inés, su "top ventas", pues nadie en el barrio quiere quedarse sin ella en sus sobremesas; Cash & Carry Beltrán; Gaymu (un Cash & Carry de la zona de Alhaurín y Coín) y en el supermercado Día ubicado junto al Hospital Clínico de Málaga

También se sirve en bares de copas como Gramy’s, en Teatinos, donde se presentó la marca.