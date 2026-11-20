Luces en Larios, nuevo video-mapping en la Catedral y casi 100 planes gratis: así será la Navidad en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Málaga presenta su programación navideña con casi 100 actividades gratuitas entre el 27 de noviembre y el 6 de enero. Calle Larios renovará su espectáculo de luces 'Natividad de luz' con tres pases diarios y la torre de la Catedral estrenará el video-mapping 'El cielo desciende'. La agenda incluye zambombas, pastorales, mercadillos, teatro familiar y la reubicación de los Reyes Magos gigantes por el Centro Histórico. Las celebraciones culminarán el 31 de diciembre con las Campanadas en la plaza de la Constitución y la Cabalgata de Reyes el 5 de enero.

Málaga ya tiene su agenda para estas fiestas. El Ayuntamiento ha presentado este viernes la programación navideña del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, con cerca de un centenar de actividades gratuitas que empiezan el 27 de noviembre y siguen hasta el 6 de enero.

La concejala delegada del Área, Teresa Porras, ha presentado las propuestas junto a una representación de los artistas y colectivos participantes. La música tradicional, el teatro familiar y los espectáculos de luz y sonido son lo más destacado de un programa con el que el Consistorio quiere animar los espacios públicos, ayudar al comercio y la hostelería y dar más peso a la cultura popular malagueña.

El espectáculo de luz y sonido de calle Larios volverá a ser el gran reclamo. ‘Natividad de luz’, el diseño de grandes medallones con escenas del nacimiento que se estrenó el año pasado, pero que se ha 'tuneado' este año con guirnaldas verdes combinadas con bolas rojas, tendrá tres pases diarios a las 18.30, 20.30 y 22.00 horas del 27 de noviembre al 4 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre no habrá pases. Tampoco el día de la cabalgata.

Desde el 28 de noviembre se proyectará sobre la torre de la Catedral ‘El cielo desciende’, el video-mapping que sustituye a ‘El pescador de sueños’ del año pasado. Se podrá ver desde calle Molina Lario a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas hasta el 4 de enero, y descansará los mismos días que Larios.

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción se suma con ‘Navidad en el Jardín de Oz’, su recorrido de luces de este año. Abrirá del 27 de noviembre al 6 de enero, de 18.30 a 22.30 horas. Para esta propuesta hace falta entrada, que ya se vende en surentradas.com y en lucesdelaconcepcion.es.

Antes del puente, el sábado 28 de noviembre, calle Alcazabilla acogerá de 11.00 a 18.00 horas el XVII Mercadillo Solidario, organizado por el Área de Derechos Sociales y la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer.

Los Reyes se 'mudan'

Los Reyes Magos gigantes vuelven al Centro, aunque algunos de ellos rotan de lugar. Melchor estará en calle Compañía, Gaspar en calle Alcazabilla y Baltasar en la plaza de Félix Sáenz. Cada figura se monta sobre una tarima de 50 kilos que sostiene el armazón. Visten telas de chenilla con capas de terciopelo ignifugado, y tienen la cabeza modelada en escayola y coronas forradas de lamé dorado con abalorios. En años anteriores, algunos niños dejaron sus

Habrá buzones reales en los 11 distritos de la ciudad, acompañados de bolas gigantes. Los ha hecho en las instalaciones municipales el personal de electricidad, fragua, pintura y carpintería del Área de Servicios Operativos, a partir de las ideas de Fernando Wilson, del Área de Fiestas. Para construirlos se ha reciclado material en desuso que estaba guardado en dependencias municipales.

En el Centro, el buzón estará en la plaza de Enrique García Herrera, en calle Camas. En Málaga Este, en calle Juan Sebastián Elcano 133, sede de la nueva Junta de Distrito. En Ciudad Jardín, en calle Obispo Bartolomé Espejo, junto al parque infantil Las Flores. En Bailén-Miraflores, en la avenida Señora de los Clarines, esquina con calle Mirazucenas.

En Palma-Palmilla se instalará en el Centro Social de Mayores, en Cruz de Humilladero en el parque de San Rafael, en Carretera de Cádiz en la glorieta Antonio Molina y en Churriana en la esquina de la placita de calle Torremolinos.

Completan la lista el parque de calle Tiziano, junto a la zona infantil, en Campanillas; el parque Virgen de las Cañas, en Puerto de la Torre; y el Parque Navideño de calle Decano Agustín Moreno, en Teatinos-Universidad.

Zambombas, pastorales y coros

El ciclo ‘La Navidad llega a la Alameda’ abrirá la programación musical en la Alameda Principal, siempre a las 19.30 horas. Actuarán la Zambomba Rocío Alba el sábado 5 de diciembre y la Zambomba Miguel Astorga el domingo 6. La Compañía Miguel Pino cerrará el ciclo el lunes 7 con su teatro de títeres Peneque.

El Patio del Archivo Municipal acogerá conciertos de música coral navideña a las 18.00 horas, dirigidos por Mario Porras Estrada. El Coro de la Basílica de Santa María de la Victoria cantará los días 7, 10 y 15 de diciembre, y el Coro del Orfeón Preuniversitario el 8, el 14 y el 17.

Las zambombas más clásicas de la provincia llegarán al Centro Histórico varios días a las 19.00 horas. Encarni Navarro abrirá el viernes 11 de diciembre en la plaza de Félix Sáenz, donde al día siguiente actuará la Familia Ballesteros. Los Hermanos Ortigosa estarán el miércoles 16 en la plaza de la Merced. Antonio Soto actuará el jueves 17 en el Soho, en calle Tomás Heredia, e Isabel Guerrero el viernes 18 en el mismo sitio.

Las pastorales recorrerán las calles de 18.00 a 20.00 horas. La de Isabel López Mayorga saldrá el 9 y el 10 de diciembre, y la de Los Prados el 16 y el 17, por calle San Juan, la plaza de Félix Sáenz, calle Nueva y la plaza de las Flores. Amigos del Beta saldrá el 18 y el 19 por la plaza de Uncibay, calle Granada, la plaza del Carbón, Molina Lario y la plaza del Obispo.

El domingo 20 de diciembre reúne varias citas. A las 19.30 horas, la Banda Municipal de Música ofrecerá en la Catedral su XXXI Concierto Extraordinario, dirigido por Francisco Miguel Haro Sánchez. Media hora antes, el Teatro Cervantes acogerá el Certamen de Pastorales ‘Memorial Paqui Montes’, que organiza la Federación Malagueña de Peñas.

Ese mismo domingo empieza en la plaza de la Constitución el ciclo ‘Música en Navidad’. Habrá actuaciones a las 19.00 y a las 20.30 horas hasta el 29 de diciembre. Abrirán la Panda de Verdiales 1.ª de Comares y María Lozano con ‘En Navidad’. El lunes 21 actuarán María Cortés, con su ‘Semblanza navideña’, y el Proyecto Orquestal ProMúsica.

El martes 22 será el turno de la Zambomba Hermanas Alarcón y de La Boterita. La Zambomba Antonio de Verónica estará sola en el escenario el 23. El día de Navidad actuarán el Grupo Mediterráneo y la Zambomba Patricia Gavilán.

Después llegarán la Escuela de Jazz y la Zambomba Blanca Trillo el 26; Rumbolero y la Zambomba Manuel de la Curra el 27; y Gospel It y la Zambomba Alejandro Estrada el 28. El ciclo terminará el 29 con Aurora Guirado, que canta a la Navidad, y Ángeles de Trapo con ‘Historias de Navidad’.

Los verdiales tendrán dos citas en Puerto de la Torre. El domingo 13 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, se celebrará el Encuentro de Verdiales en Navidad en el Centro Ciudadano ‘Parque Artesanal’. La LXV Fiesta Mayor de Verdiales será el lunes 28 de diciembre a las 12.00 horas en el auditorio del parque Andrés Jiménez Díaz.

Planes para los más pequeños

La compañía Eventos con Historia ofrecerá cuentacuentos teatralizados de Andersen el viernes 18 y el sábado 19 de diciembre, con pases a las 19.00 y a las 19.30 horas. El punto de encuentro es la estatua de Hans Christian Andersen, en la Acera de la Marina. Los grupos son de 25 personas y hay que apuntarse antes en info@eventosconhistoria.com, en el 667 428 233 o por WhatsApp en el 674 022 580.

El domingo 20 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas, la plaza de Enrique García Herrera, en calle Camas, acogerá una Gran Fiesta Infantil Navideña con talleres ‘Babypar’. Además, el auditorio municipal Eduardo Ocón, en el Parque de Málaga, programa ‘Teatro en familia’ a las 12.00 horas los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.

Belenes

El Belén Municipal se inaugurará el jueves 3 de diciembre a las 19.30 horas en el Patio del Ayuntamiento. Se podrá visitar del 4 de diciembre al 6 de enero, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Para quien quiera hacer una ruta de belenes, la guía municipal reúne este año 73. Incluye nacimientos de cofradías, colectivos y comercios de la ciudad, y puede consultarse en belenes.malaga.eu. El Área de Fiestas ha editado 3.500 guías impresas, con plano y horarios de visita, y 5.000 folletos con la programación. Se reparten en las oficinas de información municipal, en las de Turismo y en el propio Belén Municipal.

Nochevieja y Reyes

La plaza de la Constitución despedirá el año el jueves 31 de diciembre con las Campanadas de la suerte y un baile con la orquesta Mister Proper. Entre las 21.30 y las 23.45 horas se repartirán bolsas de uvas y cotillón hasta que se agoten.

Ya en enero, el Heraldo Real de la Agrupación de Cofradías saldrá de la Alcazaba el sábado 2 a las 17.30 horas para recoger las cartas de los niños en el antiguo Hospital de San Julián. Su cortejo pasará por Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, la plaza del Siglo, la plaza del Carbón, Granada, Ángel, Luis de Velázquez, Santa Lucía, Comedias y Nosquera.

Del 2 al 4 de enero habrá un emisario y un cartero real en la plaza de la Constitución, de 19.00 a 20.00 horas, a cargo de la compañía DDQ Kias Eventos. El Archivo Municipal tendrá también su cartero real el domingo 3 y el lunes 4, de 18.00 a 21.00 horas.

La Cabalgata de Reyes Magos cerrará las fiestas el martes 5 de enero. Sus Majestades llegarán al Ayuntamiento a las 17.30 horas y el desfile saldrá a las 18.00. Pasará por la avenida de Cervantes, la plaza del General Torrijos, el Paseo del Parque, la plaza de la Marina, la Alameda Principal, el puente de Tetuán, calle Nazareno del Paso, calle Hilera, el puente de la Esperanza, calle Prim, calle Atarazanas y calle Puerta del Mar. Después volverá por la Alameda Principal y la plaza de la Marina hasta la Cortina del Muelle.

Cuando acabe el desfile, los Reyes harán su ofrenda en la escalinata de la Catedral. Allí Eventos con Historia representará una Epifanía viviente y la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga ofrecerá un concierto.

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