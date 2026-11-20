Actualmente compagina su labor de cuponero en el barrio de Carranque con su pasión por la música a través del grupo El Tributo, rindiendo homenaje a formaciones de los años 2000.

Recientemente repartió en Málaga un total de 11,36 millones de euros tras vender íntegramente la serie premiada y 134 cupones del Cuponazo de la ONCE, incluyendo un boleto premiado con 6 millones.

Tras verse obligado a abandonar su trabajo como jardinero por un hongo pulmonar derivado de la humedad, Frank reorientó su vida laboral y lleva siete años y medio trabajando como vendedor de la ONCE.

Frank Guerra, exintegrante del grupo musical PlazaSur y concursante de 'La Voz', sufre fibrosis quística y ha utilizado el canto como una terapia clave para ejercitar sus pulmones desde la infancia.

Hace casi quince años, Frank Guerra estaba vestido de traje, nervioso perdido, en la zona de camerinos del auditorio Cortijo de Torres. Junto a Adrián Avilés y Salva Jiménez, formaba PlazaSur, uno de los grupos locales emergentes del momento.

Esa noche de agosto, les tocaba telonear a India Martínez. Manzanita había causado baja y Málaga les dio la oportunidad de actuar ante miles de personas. "En aquella época, autobuses llenos de fans venían a vernos a los conciertos por los pueblos", recuerda, nostálgico.

Ahora su vida ha cambiado mucho. Frank tiene fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta sobre todo a los pulmones y que lo acompaña desde que nació. Con los años ha visto a muchos compañeros "quedarse por el camino" porque la enfermedad los atacó con más fuerza de la cuenta.

Él ha tenido más suerte, pero también la ha buscado. Asegura que “gracias a Dios, estoy muy controlado porque me cuido”. Hace deporte, intenta descansar bien y come sano. Su mutación es de las más severas y la lleva “medianamente controlada” con una vida lo más sana posible dentro de sus limitaciones.

En esa lista de cuidados hay uno que nunca le recetó ningún médico. De pequeño le mandaban fisioterapia con máquinas y ejercicios respiratorios, como inflar globos para trabajar los pulmones. Lo que no sabía él entonces es que su pasión, cantar, conseguía los mismos efectos.

"Sin yo quererlo conscientemente, llevo haciendo terapia desde que tenía tres años". Según su madre, ya canturreaba por la casa con tres añitos. Está convencido de que la música le ha ayudado “un montón”, junto a la medicación que toma, “que no es poco”, y al ejercicio.

La música nunca fue su único oficio. Frank reconoce que de joven le gustó poco estudiar y que sacó la ESO “como pude”. Empezó a trabajar a los 18 años, pasó por varios empleos y terminó formándose en jardinería tras finalizar un módulo. Fue jardinero en Málaga durante prácticamente una década.

La aventura de PlazaSur fue, en sus palabras, “más corta de lo que me hubiera gustado”. Cuando subieron aquella noche de feria al escenario de Cortijo de Torres, el trío ya había fichado con Universal y había publicado ‘Y soñé’ en 2011, uno de sus temas de mayor éxito. Frank no esconde que echa de menos aquellos años. “Ojalá pudiera volver un solo día y rememorar todo aquello”.

El final llegó antes de tiempo, pese a que tenían su público, y prefiere no entrar en detalles sobre por qué acabó todo de golpe y porrazo. “Acabó por mala gestión. Vamos a dejarlo en mala gestión, para no hacer sangre”. Lo que sí que deja claro es que el final no fue cosa suya ni de sus compañeros.

Eran muy jóvenes. Hoy tiene 42, y recuerda que apenas tenían voz en las decisiones de su carrera profesional. "Éramos marionetas, nos manejaban absolutamente", lamenta.

Cuando Universal quiso dar el salto con ellos, empezaron los bloqueos y, en sus palabras, “no nos dejaron volar”. La discográfica fue apostando cada vez menos por el grupo y, según dice, “la carrera musical que pudimos haber tenido empezó a apagarse”; les cortaron las alas.

Sin embargo, la música les guardaba todavía una segunda oportunidad. Llegó en 2017 y de la mano de Adrián, que los inscribió en ‘La Voz’ sin decirles nada. Cuando los seleccionaron, llamó a sus compañeros para darles la sorpresa. Llegaron hasta las batallas, y Frank asegura que “fue otro momento precioso, la verdad”.

Pero la profesión principal de Frank, la de jardinero, acabó pasándole factura. Le salió una alergia a un hongo que vive en la humedad y este terminó instalándose en su pulmón. "Si no llego a actuar rápido, me lleva por delante", sostiene.

Pasó 15 días ingresado, con tratamiento intravenoso y fiebre todos los días, hasta que una prueba “muy desagradable” dio con el hongo. Con la medicación adecuada, la fiebre desapareció en un día. Salió del hospital después de 21 días.

Su doctora le habló claro. Le advirtió de que aquello le iba a volver a pasar siempre y de que, si seguía en ese trabajo, iba a estar más en el hospital que en su casa. Tocaba empezar de cero.

Ahí apareció un amigo, Antonio Galván, entonces gestor en la ONCE, que le abrió la puerta a los cursos y los exámenes de acceso. De eso hace siete años y medio, y desde entonces vende cupones por la zona de Carranque. "No puedo estarle más agradecido, la ONCE es una empresa buena, llena de cariño y en la que te puedes jubilar, que no es poco", detalla.

Desde ese puesto, hace unas semanas vivió una de las noches más importantes de su vida como vendedor. El viernes 6 de noviembre ya estaba en la cama cuando sonó el teléfono.

Al otro lado de la línea estaba el director de prensa de la ONCE en Andalucía, Luis Gresa, un hombre al que no conocía y que lo llamó por su "nombre completo". "Me puse en lo peor, así me llamaba mi madre de pequeño y cuando te llaman por tu nombre completo es por algo malo. Pensé: 'Ya la he liado'".

Frank se puso en lo peor y la pregunta que vino después tampoco lo tranquilizó. Su interlocutor quería saber si estaba preparado "para la noticia que iba a escuchar".

Pocos segundos después, respiró con el corazón aún acelerado. La noticia era la mejor posible. Había dado el premio del Cuponazo de la ONCE íntegro, el número premiado con la serie y los otros 134 cupones del mismo número. En total, 11.360.000 euros que se quedaban en manos de sus clientes. Frank saltó de la cama. "Me temblaba el cuerpo", relata.

Todos esos cupones habían salido de los tres puntos que marcan su rutina. Según informó la ONCE en un comunicado, colocó 40 en la panadería Ayo, en la calle Sondalesa, y otros 40 en el bar Juani de la calle Virgen de la Esperanza, donde desayuna cada mañana. Los 55 restantes los vendió en la puerta de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía. En el barrio lo conoce casi todo el mundo. En El Corte Inglés, explica, la mayoría de los clientes son de paso. Van de compras y deciden probar suerte.

Un premio a Santander

Algunos de esos clientes de paso se llevaron el premio muy lejos de Málaga con una anécdota de lo más divertida. Una pareja de Santander que estaba de visita en la ciudad le compró un cupón aquel viernes, y Frank les prometió en broma que les iba a tocar. "Yo os doy el premio y vosotros dejáis que el Málaga gane", les dijo, pues al día siguiente jugaba el Málaga contra el Racing en La Rosaleda.

Horas después de aquella compra, la broma tuvo un final feliz (para ellos, porque el Málaga perdió). Frank sabía que ellos se habían llevado el premio y al cruzárselos de nuevo les preguntó por el cupón. El chico decía que seguro que no les había tocado nada, que ni lo habían mirado, y la chica se empeñó en que Frank lo revisara.

De inició, Frank pensó que no querían contarlo porque, según explica, “hay gente que es más reacia a decir que le ha tocado”. Entonces la chica se giró hacia su pareja. "A este es capaz de que se le caduque", le espetó.

Y así fue cómo se enteraron de que habían sido premiados. "¿Sabéis que lleváis el premio en la mano?", les soltó Frank a ambos. Creían que era el reintegro. Pero casi alucinan cuando escucharon de la boca de Frank que habían sido premiados con 40.000 euros. "Se pusieron los dos a llorar y a abrazarme", cuenta con una sonrisa.

Nunca había vivido nada parecido. Hasta entonces, sus mayores alegrías como vendedor habían sido dos premios de 20.000 euros. Según le han contado, el de Carranque sería uno de los mayores premios de este tipo repartido en España porque “es una serie completa del mismo número”.

Queda, eso sí, un misterio por resolver. Uno de sus clientes tiene ahora seis millones de euros (pues además coincidió la serie) y todavía no ha dado señales. Frank se lo toma con humor. "¡Ese sí que está callado!".

El Tributo y el carnaval

La música, entretanto, no ha vuelto a salir de su vida. Hoy forma El Tributo con Salvi Fuentes, un grupo que homenajea a las formaciones de los años 2000, como Andy y Lucas, Decai, Los Rebujitos o Los Caños. Llevan seis años funcionando. Colabora además con Por derecho, una formación de corte más flamenco con muchos más años de trayectoria.

Para mantenerla, le roba horas al descanso. Trabaja de martes a sábado y los bolos le caen por las noches o algún domingo. A veces el cansancio le pesa, pero lo tiene asumido: "No dejaré nunca la música, es mi terapia y me saca del día a día, me evade".

En esa agenda ha habido sitio durante años incluso para el carnaval. Ahora lo tiene aparcado por falta de tiempo. Se retiró, en sus palabras, “en la cumbre”, después de ganar el primer premio con La Malagueñíssima, obra escrita por David Fernández.

Queda la pregunta inevitable para alguien que acaba de repartir 11 millones. ¿Qué haría Frank si le tocara a él un premio de esas características? No lo duda. Lo primero sería “pagar la hipoteca”, ante el gran problema de la vivienda que vive el país.

Lo demás le daría vértigo. Admite que no le resultaría fácil manejar tanto dinero. "Además, no sé si me daría algo. Si solo de dar el premio a mí ya me temblaba todo el cuerpo, ¡no quiero ni pensarlo!", concluye.