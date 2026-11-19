La Navidad llega al centro comercial Plaza Mayor de Málaga: música en directo y el encendido de su gran árbol

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LO ESENCIAL Las claves Plaza Mayor celebra este sábado 21 de noviembre a partir de las 19:00 horas su bienvenida a la Navidad en la Plaza Central. El evento arrancará con el espectáculo musical 'White Christmas Carol', que combina jazz, swing, voz, piano y claqué en directo. El encendido oficial del gran árbol de Navidad del centro comercial se realizará a las 19:30 horas tras una cuenta atrás conjunta. La gerencia busca ofrecer una experiencia familiar única para encender la ilusión navideña y crear un recuerdo especial en los visitantes.

La Navidad ya tiene fecha de estreno en Plaza Mayor. El centro comercial malagueño celebrará este sábado 21 de noviembre su tradicional bienvenida a estas fiestas con una jornada especial en la que la música en directo y el encendido de su gran árbol serán los grandes protagonistas. La cita comenzará a las 19:00 horas en la Plaza Central, que se transformará en un escenario al aire libre para recibir la nueva temporada navideña.

Bajo el lema 'Plaza Mayor suena a Navidad', la programación arrancará con 'White Christmas Carol', un espectáculo que recuperará algunos de los grandes clásicos de estas fechas a ritmo de jazz y swing. La actuación combinará voz, piano y claqué en directo, con una puesta en escena inspirada en la elegancia de las celebraciones navideñas.

A las 19:30 horas, los asistentes participarán en una cuenta atrás conjunta que dará paso al encendido del gran árbol de Navidad de Plaza Mayor. La iluminación marcará oficialmente el comienzo de estas fiestas en el centro comercial y dará paso a la continuación del espectáculo musical, previsto hasta las 20:00 horas.

Desde la gerencia del complejo destacan la intención de convertir esta cita en una experiencia para compartir con familiares y amigos. "Con este encendido queremos crear una celebración para compartir en familia y con amigos, en la que la música y la iluminación se unan para despertar esa ilusión que todos asociamos con estas fechas", explica Juan Rafael Luque Perea, gerente de Plaza Mayor.

El responsable del centro comercial también señala que el objetivo es que los visitantes se lleven "un recuerdo especial de esta noche".

Plaza Mayor es uno de los principales espacios comerciales y de ocio de la provincia de Málaga. El complejo cuenta con cerca de 45.000 metros cuadrados de superficie comercial, 119 locales con el Distintivo de Accesibilidad del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Málaga y un aparcamiento con capacidad para 3.163 vehículos.