El mercadillo de segunda mano con prendas exclusivas este fin de semana: ropa y accesorios de influencers

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Comercial Los Patios de Málaga organiza este sábado 21 de noviembre un mercadillo vintage con ropa de segunda mano. Las influencers Lydia Ruiz, Sarita Ruiz y Celia García pondrán a la venta prendas y accesorios de sus propios armarios. El evento estará abierto al público de 11:00 a 20:00 horas, ofreciendo la oportunidad de conocer a las creadoras de contenido. La iniciativa busca fomentar la moda sostenible, la economía circular y el consumo responsable.

Los mercadillos de segunda mano son grandes oportunidades para encontrar prendas de calidad a un precio más bajo y fomentar la economía circular y la sostenibilidad del sector de la moda. Este fin de semana, un centro comercial de Málaga ofrece un plan que aúna estos ingredientes junto a tres creadoras de contenido.

El Centro Comercial Los Patios celebrará el próximo sábado 21 de noviembre un mercadillo vintage, en el que tres influencers (Lydia Ruiz, Sarita Ruiz y Celia García) acercarán a sus seguidores una selección de prendas y accesorios de sus propios armarios.

Entre las 11:00 y las 20:00 horas, los visitantes podrán recorrer este mercadillo y descubrir una selección de looks de las tres creadoras, con la posibilidad de adquirir algunas de sus prendas y accesorios. Además de encontrar piezas diferentes y dar una segunda vida a la ropa, los asistentes tendrán la oportunidad de conocerlas en persona y compartir un rato con ellas.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de Los Patios por ofrecer propuestas comerciales y experiencias que conecten con los intereses de sus visitantes. "Los mercadillos de segunda mano se han convertido en una actividad con una excelente acogida, al combinar la oportunidad de encontrar artículos especiales con una forma de consumo más responsable y cercana", han detallado.

Según la gerencia, este tipo de mercadillos de segunda mano despiertan "mucho interés" entre los visitantes. "Además, cuando contamos con creadoras de contenido, conseguimos acercar aún más la propuesta al público y generar un punto de encuentro entre ellas y sus seguidores", han añadido.

La propuesta refuerza la programación de actividades de Los Patios con iniciativas que combinan ocio, moda y participación.

Los Patios lleva tiempo incorporando este tipo de mercadillos a su programación, con distintas convocatorias que han reunido a creadoras de contenido y seguidores en torno a la moda de segunda mano. La iniciativa ya se celebró en abril y octubre de 2025, cuando el centro comercial organizó encuentros en los que varias influencers pusieron a la venta prendas y accesorios de sus propios armarios.

La buena acogida de estas propuestas ha llevado al centro comercial a repetir la experiencia en distintas ocasiones. En abril de 2025 participaron creadoras como Úrsula Torres, Susana García y Dollactitud, mientras que en octubre volvió a organizarse una nueva edición de este market, que combina las compras con la posibilidad de conocer en persona a las participantes.