El pueblo medieval donde comer una de las mejores morcillas caseras: declarado Bien de Interés Cultural

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LO ESENCIAL Las claves Jódar, un municipio situado en la Sierra Mágina (Jaén), cuenta con un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico. La localidad conserva un importante patrimonio medieval marcado por su pasado andalusí, donde destaca su castillo levantado sobre una antigua alcazaba. La gastronomía tradicional es otro de sus atractivos, destacando la elaboración artesanal de embutidos como su famosa morcilla casera de cebolla. Establecimientos locales como Casa Bigote, integrada en Degusta Jaén, y La Corneta mantienen vivas las recetas de charcutería transmitidas entre generaciones.

En plena Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, se encuentra un municipio que conserva buena parte de las huellas de su pasado medieval. Calles estrechas, construcciones tradicionales y una fortaleza que domina el paisaje urbano forman parte de Jódar, una localidad que combina patrimonio, historia y gastronomía.

Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico, una protección que reconoce el valor de su entramado urbano y de los diferentes elementos patrimoniales que se han conservado a lo largo de los siglos. Pasear por esta zona permite descubrir una localidad marcada por su pasado andalusí y por su posterior importancia como territorio fronterizo durante la Edad Media.

Uno de los grandes símbolos de Jódar es su castillo, situado en una posición elevada sobre el municipio. La fortaleza se levanta sobre los restos de una antigua alcazaba musulmana.

Tras la conquista castellana, Jódar adquirió un nuevo papel como enclave situado en un territorio de frontera. Su castillo y sus defensas fueron fundamentales durante una época marcada por la cercanía del reino nazarí de Granada.

El casco histórico conserva además una trama urbana característica, con calles y rincones que permiten reconocer la evolución de la localidad a lo largo de los siglos. El entorno del castillo y de la antigua Villa Vieja concentra algunos de los espacios más interesantes para quienes quieran recorrer el municipio y descubrir su pasado.

Gastronomía

Pero Jódar no es solo historia y patrimonio. La gastronomía también forma parte de una visita a esta localidad de Sierra Mágina. La tradición de las carnicerías y charcuterías locales permite encontrar embutidos y productos cárnicos elaborados de forma tradicional, una propuesta gastronómica que puede completar perfectamente una escapada por la zona.

Entre los establecimientos dedicados a estos productos se encuentra Casa Bigote, una carnicería y charcutería situada en la localidad integrada en la marca Degusta Jaén, donde mantienen recetas transmitidas de generación en generación para elaborar productos como el chorizo fresco, el picadillo de chorizo, la morcilla casera de cebolla y el embutido cocido de carne, también conocido como butifarra.

Entre ellos, la morcilla casera de cebolla es uno de los productos que mejor representa esta tradición.

También destaca La Corneta, conocida por sus embutidos caseros y sus elaboraciones cárnicas. Son algunos de los lugares en los que los visitantes pueden acercarse a esta tradición gastronómica y encontrar productos para probar durante la visita o llevarse a casa.