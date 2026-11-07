Nacho Prado, el malagueño que pone el mejor café de España: guarda su secreto mejor que la fórmula de la Coca-Cola

Como representante español, Nacho Prado competirá el próximo 6 de diciembre en el World AeroPress Championship en México junto a los mejores especialistas del planeta.

La receta ganadora es un secreto guardado hasta diciembre que combina la intuición con un minucioso control del agua, la temperatura y la agitación durante el filtrado.

El triunfo refuerza una exitosa saga familiar donde su hijo ganó la edición andaluza del certamen y la tradición se remonta a la célebre escala para pedir café ideada por su abuelo.

Nacho Prado, Nieto del fundador del mítico Café Central de Málaga y creador del tostador Artisan Coffee, se ha proclamado campeón de España de AeroPress entre 59 baristas.

En Málaga el café se pide de una manera que no existe en ningún otro sitio. Nube, sombra, cortado, mitad, largo o solo son algunas de las opciones de una escala ideada por José Prado Crespo, propietario del emblemático Café Central.

Ahora su nieto, Nacho Prado, fundador del tostador Artisan Coffee, ha llevado el apellido a lo más alto del café de especialidad en España en el campeonato nacional de AeroPress, celebrado el pasado mes de octubre.

¿Y qué es el AeroPress? Se trata de una cafetera manual y portátil que mezcla el café molido con agua y filtra la bebida con un émbolo. En el campeonato todos compiten con el mismo café y gana la receta que más convence a los jueces.

La final, celebrada en Madrid, reunió a 59 baristas que antes se habían ganado el pase en los campeonatos regionales. El título tiene doble lectura familiar.

Su hijo, también llamado Nacho Prado, ganó este año el campeonato de Andalucía, el mismo que su padre había conquistado en 2025, la primera vez que se presentaba a esta competición.

En el campeonato todos los participantes elaboran sus propias recetas jugando con la molienda, la temperatura y los tiempos. Cada eliminatoria dura cinco minutos y los jueces catan a ciegas antes de elegir su taza favorita.

Prado reconoce que el triunfo fue "muy ilusionante". Para él, el título es "un reflejo de que aquí, en nuestro tostador, hacemos las cosas muy bien". En Artisan Coffee, el tostador que tienen ubicado en la plaza de San Francisco trabajan, muy delicadamente y con mucho cariño buscando siempre "la mejor receta". "También tenemos en cuenta algo muy importante, el grano", asevera.

Esa receta que convenció al jurado en Madrid, dice, seguirá siendo un secreto, al menos, hasta diciembre. Está mejor guardada que la fórmula secreta de la Coca-Cola. Nacho avanza solo que influyen mucho "el tipo de agua", "la temperatura" y la "agitación" que se le da al café. Cada paso del proceso es importante para llegar al ansiado resultado final.

Padre e hijo. Aeropress Andalucía

Huye de hacer siempre lo mismo. Le encanta superarse y en los campeonatos la estrategia siempre juega a favor. "Aunque normalmente se mira a campeones mundiales y nacionales de otros sitios para hacer tu receta, creamos una cosa totalmente nueva a partir de la intuición y la experiencia y... nos ha salido bien", dice, orgulloso.

Los cinco minutos de cada ronda pesan más de lo que parece. El barista admite que llega siempre tranquilo a la mesa de trabajo, "pero cuando llevo dos minutos haciendo el café ya estoy nervioso mirando el reloj, y muchas veces se olvidan pasos".

Un equipo que no se conforma

Detrás del campeón hay un pequeño equipo. Además de padre e hijo, en Artisan Coffee trabajan el jefe de baristas, Guillermo, de Hola Corchete, especialista en cafés filtrados que prepara su participación en la Brewers Cup, y los baristas Agustín y Ornela. Guillermo le ayudó especialmente con el agua, y entre todos fueron catando cada versión de la receta hasta dar con la definitiva.

En esas catas no hay sitio para los cumplidos. Prado lo tiene claro. Si algo "no está bueno, no está bueno", porque después llegan jueces "de muchísimo nivel" que catan a ciegas y "lo van a detectar".

Una imagen de equipo. NZR

Su hijo Nacho se fue adentrando en el mundo del café casi sin darse cuenta. Empezó echándole una mano con el empaquetado, cuando Prado estaba prácticamente solo en el tostador, y poco a poco se fue animando a probar. Su padre habla de él como un chico "bastante inquieto", de los que se ponen manos a la obra "sin miedo".

Entre los dos hay una diferencia que Prado considera clave. Él viene "del café comercial de toda la vida" y su hijo arrancó directamente con café bueno, bien tostado y de buen origen. Tanto es así que, confiesa, "a veces lo siento más fino que yo en la cata".

Padre e hijo nunca se han visto las caras en la misma mesa de competición. En cada torneo uno de los dos ha caído antes que el otro, y el campeón se lo toma con naturalidad. Hasta bromea con la revancha familiar al recordar que "él me ganó en Andalucía y esta vez he ganado yo en España". Ahora espera que el año que viene le toque a su hijo ganarle a él.

La herencia del Café Central

Prado recuerda a su abuelo "con muchísima añoranza". Lo define como "una persona eminentemente práctica y muy eficaz", y de ese carácter nace, según él, la famosa escala malagueña, pensada para acertar con el gusto de cada cliente según quisiera el café más o menos intenso. Artisan Coffee, sostiene, ha crecido a partir de esa misma idea de adaptarse a lo que pide quien está al otro lado de la barra.

Prado pasó 20 años en el Café Central y de allí se trajo la obsesión por la eficacia. En una cafetería así, cuenta, "no podías andar perdiendo el tiempo en un café y en otro". La receta con la que ganó en Madrid parte del mismo principio, un buen café sin un paso de más. "Aquello era una cafetería de competición, pero de competición de servicio".

A su padre, que también trabajó con el abuelo, todo lo de la AeroPress le suena "un poco a chino". Eso no le impide estar "súper orgulloso" de su hijo y de su nieto. Prado cree que a su abuelo, José Prado Crespo, le pasaría lo mismo. Estaría "sorprendido" y sin entender del todo el campeonato, "pero muy contento de saber que está el Central detrás y que seguimos con su historia".

Tueste de especialidad

El salto al tueste, cuenta, llegó de forma totalmente "natural". Empezó a interesarse por la parte barista y por cómo preparar un mejor café, y los tostadores tradicionales se le empezaron a quedar cortos. Cuando tuvo ocasión montó su propio tostador, que en sus inicios trabajaba para el Café Central, su primer y principal cliente.

Con el tiempo entendió que el concepto de una cafetería centenaria no encajaba con lo que él quería hacer, un café "mucho más moderno, quizá más ecológico, más pausado". De ahí nació Artisan Coffee, con tienda en la plaza de San Francisco y venta en su web.

El Café Central cerró para siempre el 9 de enero de 2022, después de 101 años en la plaza de la Constitución. Hoy el tostador abastece a otros establecimientos que, según Prado, "también están dando muy buen café". "El germen de todo esto está en el Central y de la idea de siempre buscar el mejor café posble", sostiene.

En La Malagueta, el vínculo con la cafetería de su abuelo sigue vivo. Allí abrió en 2018 el Café Central Malagueta, una cafetería de barrio que sirve el café de Artisan. Prado admite que no es lo mismo que el original, cuya ubicación e historias le parecen "algo inigualable". La llama "la primera cafetería de transición", un sitio donde el café de especialidad convive con el pitufo de toda la vida porque, defiende, "una cosa no está reñida con la otra".

¿Ha calado el café de especialidad en Málaga o sigue siendo cosa de turistas y nómadas digitales? Prado responde con matices. La mayor parte de lo que vende por internet va a Málaga capital y a la provincia, y en la tienda de San Francisco despacha "un montón" a malagueños. Nota al cliente local algo "receloso de las modas que están en el centro" y, al mismo tiempo, ve a muchos foodies malagueños muy metidos en este mundo.

Reconoce que sin los extranjeros el negocio no se sostendría, "pero cada vez tenemos más malagueños interesados en este tipo de café". Por lo que ha visto, el público local se engancha sobre todo para tomar buen café en casa, más que en la cafetería de su barrio.

En el tostador organizan catas de iniciación al café de especialidad para grupos de cuatro o cinco personas, de unas dos horas. El nuevo título conseguido no ha disparado, al menos de momento, la demanda. Lo que sí ha notado Prado es el orgullo de su clientela fiel, que se lo ha tomado casi como una confirmación de que en Artisan Coffee se hace buen café. "Nos vienen dando la enhorabuena", declara.

Rumbo a México

El World AeroPress Championship se celebra el 6 de diciembre en México y reunirá a campeones nacionales de entre 60 y 70 países. Entre los rivales más duros, Prado señala a países con mucha tradición en el café de especialidad, como Australia, pero recuerda que España ya "tiene un muy buen nivel, aunque no haya ganado nunca".

Quiere viajar unos días antes hasta tierras mexicanas para visitar alguna finca y conocer a algún productor local. Va a intentar que su hijo le acompañe para ayudarle con las catas en los días previos a la competición, y le gustaría que fueran también otros miembros del equipo y su familia. Para eso están ahorrando. "El viaje me lo pagan a mí, pero estamos ahí recaudando para ir todos", dice.

Llega al Mundial como campeón de España, con los pies en el suelo, pero con "la intención de ganarlo", sin complejos. Verse entre los mejores del mundo ya es "todo un sueño" que le hace feliz. Mientras tanto, visualiza y proyecta una victoria que le emociona. De cara al 6 de diciembre, lo dice alto y claro: "No tengo miedo a nada ni nadie". La saga de los Prado parece invencible.