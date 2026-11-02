El reto del marbellí Pancho Campo (65 años): convertirse en el español más mayor en saltar en paracaídas junto al Everest

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LO ESENCIAL Las claves El empresario marbellí Pancho Campo, de 65 años, se lanzará en paracaídas junto al Everest para concienciar contra el acoso escolar. Se convertirá en el primer español y en la persona de mayor edad en realizar este salto en modalidad HALO, a temperaturas de hasta −40 °C. La expedición se desarrollará del 6 al 15 de noviembre y forma parte del programa 'Zero Bullying' respaldado por varias instituciones y fundaciones. El material audiovisual de la hazaña se utilizará en charlas educativas para ofrecer a los jóvenes herramientas frente al miedo, el estrés y el acoso.

Pancho Campo se lanzará en noviembre al vacío junto al Everest en un reto que busca visibilizar la problemática del acoso escolar. El empresario marbellí, extenista profesional y excapitán olímpico y de Copa Davis, saltará en paracaídas desde un helicóptero para convertir la montaña más alta del mundo en una metáfora del miedo que sufren los niños acosados en las aulas.

"Ningún niño debería enfrentarse solo a una montaña de miedo. Denunciar el acoso no debería exigir un salto al vacío, sino contar con la certeza de que alguien va a escucharle y ayudarle", explica Campo, que a sus 65 años será el primer español y la persona de mayor edad en realizar un salto de estas características.

Campo practicará la modalidad HALO (High Altitude, Low Opening), una técnica militar en la que se salta desde entre 7.600 y 10.700 metros y se mantiene una caída libre prolongada antes de abrir el paracaídas a baja altura. Lo hará con oxígeno suplementario y podría afrontar temperaturas de hasta −40 °C y velocidades superiores a los 250 km/h.

La expedición, prevista del 6 al 15 de noviembre, partirá de Katmandú y llegará al aeropuerto de Lukla, conocido como el más peligroso del mundo. Desde allí, el grupo caminará entre cuatro y cinco días hasta Syangboche, base de operaciones de los saltos, que se realizarán entre el 11 y el 14 según la meteorología.

No es su primer reto de este tipo. El 14 de agosto de 2024 saltó en Herning (Dinamarca) desde 25.000 pies, con un grito de "¡No al bullying!" que, según él, "permitió poner la reivindicación en lo más alto". También ha buceado bajo el hielo en Groenlandia y subido a glaciares en Islandia.

La iniciativa forma parte del programa Zero Bullying, organizado por The Planet Future Foundation y The American College in Spain, con el apoyo de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE).

Pancho Campo. Cedida

Según el VIII Informe de las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña (curso 2025-2026), el 14,1 % del alumnado encuestado afirma sufrir acoso escolar o ciberacoso, o conocer a algún compañero que lo padece. ANAR señala además que el suicidio es ya la primera causa de muerte infantil en España.

Zero Bullying desarrolla actividades de concienciación y formación en el ámbito educativo y laboral, con conferencias en colegios y universidades, formación para docentes, una gala solidaria anual en Marbella y un congreso sobre acoso escolar y salud mental. El material que Campo recoge en sus expediciones se usa en las charlas que imparte en España y en el extranjero, donde ofrece herramientas para gestionar el miedo, el estrés y las emociones.

Campo fue director en Europa de la academia de Nick Bollettieri y capitán de Catar en la Copa Davis, con el que logró el ascenso a la División II en 1995. Preside The Planet Future Foundation y Chrand Events, empresa que durante veinticinco años ha organizado eventos con figuras como Barack Obama, Al Gore, Sting, Andre Agassi, Kofi Annan o Francis Ford Coppola.