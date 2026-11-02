Natalia Sánchez, la joven de 33 años que ha hecho la exitosa web SuperRadar para localizar los productos virales del súper

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LO ESENCIAL Las claves Natalia Sánchez, una joven malagueña de 33 años, ha creado 'SuperRadar', una web gratuita y colaborativa para comprobar si los productos virales de TikTok están disponibles en los supermercados de su zona. La plataforma opera como un radar comunitario similar a Waze: los propios clientes informan en tiempo real sobre la existencia o el agotamiento del stock de cada producto sin necesidad de registrarse ni descargar aplicaciones. Para desarrollar la herramienta, su creadora aprendió de forma autodidacta y utilizó inteligencia artificial para la programación, basándose en la tecnología cloud para mantener un acceso ágil y seguro. Tras iniciar su prueba piloto en Málaga incluyendo decenas de tiendas de Mercadona, Carrefour o Lidl, la plataforma ya prevé expandirse a otras ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia.

¿Cuántas veces has estado tirado en el sofá viendo TikTok mientras el creador de contenido de turno te enseña la última novedad de Mercadona? Deslizas el dedo y otro tiktoker te enseña lo mismo. Y otro. Y otro más.

Al día siguiente, con el antojo ya hecho, vas al súper a por él. Y contigo, miles de personas que han visto los mismos vídeos. ¿Resultado? Agotado. En ese supermercado y en todos los demás.

Pues esa misma secuencia de hechos le pasó a la malagueña Natalia Sánchez con la tarta tres leches de Mercadona. La vio en TikTok, le entraron ganas de probarla y fue a buscarla a su supermercado de siempre. La balda estaba vacía. Lo intentó en otro súper, en una calle cercana, y se encontró lo mismo.

"Ahí me dio un coraje tremendo. Pensé: ‘Estamos en 2026, tenemos tecnología para saber a qué segundo exacto llega el autobús o si hay atasco en la autovía, pero seguimos yendo a ciegas al supermercado a mirar una estantería vacía’", recuerda.

Esa misma noche se sentó delante del ordenador y se puso a investigar. De aquel paseo en balde y varias horas de trabajo nació SuperRadar, una web colaborativa y gratuita que funciona como un radar entre vecinos.

Quien está en el pasillo del súper avisa de si el producto está o se ha agotado, y quien está en casa interesado por el producto, puede consultarla antes de salir para saber a qué supermercado dirigirse.

Natalia, de 33 años, es administrativa en una empresa familiar, pero siempre, dice, ha sido una persona muy inquieta y curiosa, hasta el punto de que ante cualquier problema que le surge en el día a día, suele pasársele por la cabeza la siguiente pregunta: "¿Qué puedo inventar yo para solucionarlo?".

Desde que se multiplicaron en redes los vídeos de novedades de supermercado, Natalia se había percatado de que cada producto viral arrastraba los mismos comentarios: que en un supermercado no había llegado, que en otro se había agotado en unas horas... "Los leía una y otra vez" explica.

Por ello, decidió ponerse manos a la obra. No es programadora, pero ha aprendido "de forma autodidacta y sobre la marcha" y se ha apoyado en herramientas de inteligencia artificial para escribir el código, resolver errores y estructurar la base de datos para dar salida a SuperRadar. "Considero que la IA hoy en día es una auténtica revolución: democratiza la creación", sostiene.

Una imagen de Natalia en el supermercado. EEM

Recuerda que hace unos años un proyecto así exigía "un equipo de ingenieros o miles de euros de inversión". Hoy, dice, basta con tener "una idea clara, constancia" y saber guiar a esas herramientas para sacarlo adelante "desde su habitación".

Entre el primer boceto y la primera versión funcional en la nube pasaron "apenas un par de semanas intensivas". Fueron días de acostarse tarde puliendo detalles: que cargase rápido en el móvil, que no diese errores al señalar que algo estaba disponible en un súper y, sobre todo, que la pudiese usar cualquiera, ya que es el fin real de esta web.

Cuando ya el funcionamiento de la web estaba encaminado, se puso a trabajar en un nombre fácil de recordar para todo el mundo. "Super", explica, por los supermercados y también porque la herramienta quiere hacerle la vida más fácil a la gente. "Y ‘radar’ porque funciona exactamente como un radar comunitario: te detecta dónde está lo que buscas antes de que te desplaces".

Sin registro ni descargas

El usuario entra en la web desde el móvil, elige su ciudad y su supermercado en los desplegables de la parte superior y busca el producto en la pestaña Catálogo Viral o en el muro de Avisos en Tiendas. Si el botón aparece en verde con un "Sí hay", puede ir sobre seguro. Y si está en la tienda y encuentra el producto, pulsa "+ Subir" para avisar al resto.

Natalia la compara con Waze, la aplicación de tráfico en la que los conductores avisan de atascos y accidentes. "Tienen en común la esencia: la inteligencia colectiva", señala. "¿La diferencia? Que en vez de esquivar baches y radares en la carretera, esquivamos baldas vacías en el pasillo de alimentación y perfumería".

No hace falta registrarse ni descargar nada. Fue, asegura, "una decisión 100% deliberada". "Quería que todo fuera sencillo: que pinches en el enlace y en un segundo estés dentro consultando o votando", explica.

Para frenar el spam, la web cuenta con "candados internos" que bloquean los votos masivos repetidos desde un mismo dispositivo. "Para controlar el spam no hace falta pedirle el DNI a la gente. Preferí ponérselo fácil al usuario y asumir yo la parte técnica de seguridad".

¿Y si alguien marca "Agotado" para quedarse con las últimas unidades? Cada producto muestra el recuento total de votos a favor y en contra y la hora del último aviso. Si alguien hace trampa, el siguiente vecino que entre en la tienda y vea el producto lo corregirá con su voto. "La propia comunidad se autorregula", aclara.

Natalia localiza un producto viral. EEM

La hora es el otro filtro. Cada aviso lleva una etiqueta temporal, del tipo "Hoy a las 10.15" o "Hace 2 horas", para que quien consulte por la tarde sepa cuánto tiempo ha pasado. Si se trata de un producto que vuela y el aviso es de hace muchas horas, el usuario entiende que el stock puede haber cambiado y se anima a actualizarlo al llegar.

Le preocupaba que la gente se lo tomase a broma, pero de momento no ha tenido ningún problema con avisos falsos ni con trolls. "Quien entra en SuperRadar es porque comparte la misma frustración de haber perdido el tiempo yendo al súper para nada. Hay un sentimiento muy sano de ayudarse entre vecinos", resume.

Tartas, perfumes y dulces

La web clasifica los productos en alimentación, perfumería, proteínas y bazar. Según Natalia, "la reina absoluta" son los dulces y postres de nevera, como la tarta tres leches, el caramel cake o los yogures griegos de sabores. Les sigue de cerca la perfumería de Mercadona, con los clones de perfumes de alta gama, los sprays corporales dulces y la cosmética viral, sobre todo los productos de maquillaje, que "vuelan en cuestión de horas".

En Málaga, ahora mismo, lo más buscado son las novedades dulces de temporada, los primeros dulces navideños que empiezan a asomar y las ediciones limitadas de bazar de Lidl y Aldi.

La web tiene también un apartado de novedades oficiales por cadena que gestiona ella misma. Para alimentarlo sigue comunidades de compradores en redes, canales de novedades de supermercados y los chivatazos de seguidores y amigos que ven llegar los primeros camiones de reparto a las tiendas. En cuanto se confirma que un producto ha empezado a distribuirse en España, lo sube a la plataforma.

Las tiendas, una a una

El mapa de tiendas de la capital lo ha hecho a mano. "Fue un trabajo artesanal de chinos", admite. Según sus cuentas, la web recoge alrededor de 35 tiendas de Mercadona, más de 20 supermercados DIA, unas 15 tiendas de Carrefour entre Market y Express y casi una decena de Lidl y Aldi.

Quería que nadie se sintiese excluido: del Centro a Teatinos, Huelin, Miraflores, El Palo, Carretera de Cádiz o Ciudad Jardín. Y siguen puliendo el listado para seguir añadiendo supermercados.

Teatinos, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero son, por ahora, los barrios con más búsquedas. "Son zonas con muchísima vida donde los productos virales se agotan a una velocidad de vértigo", describe.

La web lleva en internet apenas unos días. En sus primeras horas, compartida "tímidamente" en TikTok y otras redes, superó los cientos de visitas desde el móvil, según su creadora. Ahora está en plena fase de arranque, con los primeros usuarios curioseando las tiendas y dejando sus primeros "votos".

Fuera de Málaga ya tiene tiendas preparadas como pruebas piloto en Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. "La idea era validar bien la experiencia en Málaga, mimar a nuestra ciudad primero, y a partir de ahí ir encendiendo el radar en el resto del mapa", explica.

Las peticiones para abrir nuevas ciudades llegan a través de un botón de la propia web. Una de ellas fue la de Naiara, una joven de Bilbao que no encontraba unos yogures y unos postres infantiles. "A Naiara le dejamos preparadas las tiendas de Bilbao en cuestión de horas", cuenta.

La "búsqueda del tesoro"

¿Por qué esta fiebre por las novedades del súper? Natalia apunta a las redes. "TikTok ha cambiado por completo las reglas del juego", afirma. Antes se iba al supermercado con la lista de la compra a por lo básico. Ahora se ven en el móvil creadores probando postres o enseñando un ambientador que huele a perfume de lujo por 1,50 euros, nos influencian y vamos corriendo a por ellos.

"Ha convertido ir al súper en una especie de ‘búsqueda del tesoro’. Es un capricho barato y accesible: comprarte un dulce viral de 2 euros te alegra la tarde y te hace sentir partícipe de la conversación social", reflexiona.

Colas de madrugada en la puerta de un supermercado no ha visto en Málaga, aunque las ha habido, como cuando Lidl o Aldi sacan sus juguetes de madera infantiles cada Navidad, o cuando Aldi lanzó al mercado una Dyson lowcost.

Lo que sí ha visto ha sido a clientes esperando junto a la puerta del almacén a que los empleados saquen el carro de reposición y a otros llevarse cuatro o cinco unidades de una novedad en cuanto aparece en la balda. "La sensación de urgencia es brutal: sabes que si no lo coges en ese segundo, por la tarde ya no queda nada".

Está convencida de que los supermercados juegan con esa escasez. "Los supermercados son maestros del marketing", sostiene. Lanzar unidades limitadas o dosificar la llegada a tiendas alimenta el FOMO, el miedo a quedarse sin algo, y lo ve claro con los calendarios beauty o las ediciones de Navidad. "La escasez vende, y las redes sociales hacen el resto gratis para ellos".

De su bolsillo

SuperRadar es y será gratuita, insiste. Los costes de infraestructura los paga ella, y gracias a servicios en la nube como Vercel y Firebase son "súper asumibles" para un proyecto recién lanzado. "No quería barreras económicas para nadie".

Si algún día se vuelve masiva, le gustaría explorar vías que no molesten al usuario, como colaboraciones con marcas locales, avisos de promociones cercanas o acuerdos con comercios. "Jamás llenar la pantalla de anuncios intrusivos que arruinen la experiencia", promete.

No descarta convertirla en una app descargable ni buscar socios. De momento prefiere la versión web, que no ocupa espacio en el móvil y se puede instalar como un icono en la pantalla de inicio "en dos toques".

El siguiente paso es sumar en Málaga cadenas como Alcampo, Hipercor o Maskom, "que en Málaga tiene muchísima presencia de barrio", y atender las peticiones que llegan de otras ciudades. La web funciona ya en esta dirección: https://www.superradar.es/.

"A veces pensamos que la innovación solo sale de grandes empresas de Silicon Valley, y en realidad nace en cualquier habitación de barrio cuando alguien se propone hacerle la vida un poquito más fácil a sus vecinos", concluye.