El bonito pueblo medieval ideal para una escapada en otoño: a más de 1.000 metros de altitud y declarado Conjunto Histórico

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LO ESENCIAL Las claves Vélez-Blanco, situado a más de 1.000 metros de altitud en el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez, destaca por su casco antiguo declarado Conjunto Histórico en 2002. El castillo de los Fajardo del siglo XVI albergaba un patio de mármol italiano que fue vendido a principios del siglo XX y hoy se exhibe en el Museo Metropolitan de Nueva York. Su entorno natural y sus senderos son ideales para el otoño, destacando la cercana Cueva de los Letreros con sus pinturas rupestres y el famoso Indalo almeriense. La oferta de la localidad se completa con una rica gastronomía tradicional basada en guisos y platos de cuchara, ideal para reponer fuerzas durante la escapada.

A más de mil metros de altitud y lejos de las playas que suelen protagonizar las postales de Almería, Vélez-Blanco es uno de los pueblos con más historia del norte de la provincia. Su castillo, construido a comienzos del siglo XVI, esconde además una curiosa historia: su antiguo patio de mármol fue desmontado hace más de un siglo y hoy se conserva en uno de los museos más importantes de Nueva York.

Con unos 2.000 habitantes, este municipio se encuentra en el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez y conserva un importante patrimonio histórico. Su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, en febrero de 2002, una distinción que reconoce el valor de sus calles y edificios.

La imagen más reconocible de Vélez-Blanco es la de su castillo, que domina el pueblo desde lo alto. La fortaleza de los Fajardo fue levantada a comienzos del siglo XVI por orden de Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez, sobre un antiguo enclave defensivo de origen medieval. El edificio combina elementos propios de una construcción militar con otros más vinculados a los palacios renacentistas.

Uno de los episodios más llamativos de su historia tiene como protagonista el patio de mármol italiano que decoraba el interior del castillo. A principios del siglo XX fue desmontado y vendido y terminó trasladándose a Estados Unidos. Actualmente se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. Aunque el patio original ya no está en el edificio, la fortaleza sigue siendo una visita imprescindible por sus torres, sus dependencias y las vistas que ofrece sobre la localidad y las montañas de alrededor.

El recorrido por Vélez-Blanco continúa por un casco antiguo que merece la pena conocer. Al pasear por sus calles aparecen pequeñas plazas, fuentes y fachadas señoriales que recuerdan la importancia que tuvo la localidad durante la época de los marqueses. También destaca la iglesia de Santiago, otro de los edificios que forman parte del patrimonio histórico del municipio.

Rutas de senderismo

Más allá de sus monumentos, el entorno natural es otro de los motivos para visitar esta zona de Almería. El otoño resulta especialmente agradable para recorrerla, con temperaturas más suaves que las del verano y unas condiciones que invitan a salir a caminar. El Parque Natural Sierra de María-Los Vélez cuenta con rutas entre pinares, encinas y paisajes de montaña, por lo que permite completar la visita cultural con una jornada de senderismo.

En los alrededores de Vélez-Blanco se conservan varios abrigos con pinturas rupestres, entre ellos la Cueva de los Letreros. Este enclave alberga representaciones prehistóricas entre las que destaca el Indalo, una figura que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de Almería.

La gastronomía también tiene su espacio en una escapada por la comarca de Los Vélez. Los guisos, los platos de cuchara, las carnes, los embutidos y la repostería tradicional forman parte de la cocina de esta zona del interior almeriense y son una buena opción para reponer fuerzas después de recorrer el pueblo o alguna de sus rutas naturales.

Vélez-Blanco se encuentra a unos 160 kilómetros de la capital almeriense y puede convertirse en una parada dentro de una ruta por el norte de la provincia. A poca distancia está Vélez-Rubio, otro municipio de la comarca que cuenta con su propio conjunto histórico protegido y que permite completar una visita por esta parte de Almería, alejada de los destinos costeros más conocidos.