El pueblo medieval donde comer uno de los mejores corderos de España: declarado Conjunto Histórico-Artístico

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LO ESENCIAL Las claves Segura de la Sierra (Jaén), declarado Conjunto Histórico-Artístico y uno de los pueblos más bonitos de España, destaca por su gastronomía y su famoso cordero segureño con IGP. El castillo de origen andalusí, situado a 1.200 metros de altura y reformado por la Orden de Santiago, es su principal atractivo histórico y funciona como centro de interpretación. El patrimonio del municipio incluye baños árabes excavados en la roca, la iglesia de Nuestra Señora del Collado, la casa de Jorge Manrique y una singular plaza de toros cuadrangular. Ubicado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, el pueblo ofrece senderos entre pinares y pinturas rupestres.

Hay pueblos que son conocidos por su gastronomía, basada en los productos locales que durante generaciones han formado parte de la historia de sus familias. Es el caso de una localidad de la provincia de Jaén, donde además del famoso aceite de oliva hay una receta de carne que tiene sello propio.

Segura de la Sierra está a más de 1.000 metros de altura, a unos 160 kilómetros de la capital de la provincia, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico hace más de medio siglo y figura entre los pueblos más bonitos de España.

Este pueblo tiene fama de comer bien, y en buena parte es por el cordero segureño. Procede de una raza de oveja adaptada al clima duro de las sierras béticas orientales, cuenta con Indicación Geográfica Protegida y se sirve sobre todo asado o a la brasa. La carne es tierna y jugosa, y se acompaña de una cocina serrana sencilla y contundente.

En las guías de viaje se repiten dos direcciones. La primera es La Mesa Segureña, donde se recomienda probar el cordero en una cocina rural y de sabor popular. La segunda es el Hotel Río Madera, que aparece entre los restaurantes destacados del pueblo.

Además del cordero, vale la pena pedir las migas y la carne de caza, y dejar sitio para el tapeo, que aquí tiene buena reputación. Los fines de semana y festivos es prudente reservar con antelación y preguntar si hay cordero ese día.

Qué visitar

El castillo de Segura de la Sierra es uno de sus mayores atractivos, de origen andalusí, con lienzos de muralla y torres de tapial de aquella época. El siglo XIII es el de la conquista cristiana y la llegada de la Orden de Santiago, que reformó y amplió la fortaleza.

Esta fortaleza es la más alta de la provincia, a unos 1.200 metros, y hoy funciona como centro de interpretación. Se pasa por la torre de entrada, el patio de armas, la torre del homenaje, la capilla, el aljibe y la sala dedicada a los Manrique, y desde las almenas la vista de la sierra compensa de sobra la subida. La entrada ronda los cuatro euros, con precio reducido para niños y mayores de 65 años, y hay visitas guiadas.

De vuelta al pueblo, bajando por la calle de la Iglesia y luego por la de los Caballeros Santiaguistas, se llega a los baños árabes. Están excavados en la roca, con bóvedas de medio punto y pilares octogonales. Muy cerca está la iglesia de Nuestra Señora del Collado, levantada en el siglo XVI sobre un templo románico anterior, y la casa de Jorge Manrique, también del XVI y bastante restaurada.

El paseo sigue por la Fuente Imperial de Carlos III y por los tramos de muralla de origen árabe que aún asoman entre las casas. A las afueras, en lo que fue el patio de armas y las caballerizas del castillo, hay una plaza de toros de planta cuadrangular, algo muy poco habitual.

El entorno forma parte del mayor espacio natural protegido de España, con pinares, ríos y senderos de todas las dificultades, y la zona conserva además abrigos con pinturas rupestres de hace miles de años, que combinan bien con una visita al pueblo.