El pueblo que compite por ser el más bonito de España en Navidad: en un Parque Natural declarado Reserva de la Biosfera

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LO ESENCIAL Las claves Cazorla (Jaén) compite este año por convertirse en el pueblo más bonito de España en Navidad a través del concurso 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher. El municipio andaluz, ubicado a más de 800 metros de altitud, destaca por estar integrado en un Parque Natural declarado Reserva de la Biosfera en 1983. Entre los atractivos de Cazorla se encuentran las ruinas de la iglesia renacentista de Santa María, el Castillo de la Yedra y una gastronomía con Denominación de Origen. La votación ciudadana estará disponible hasta el 8 de noviembre para decidir qué pueblo disfrutará de una espectacular iluminación navideña el próximo 14 de diciembre.

Cuando se acerca la Navidad, muchos pueblos españoles empiezan a soñar con ganar el concurso 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher, que cada año premia a un municipio con una espectacular decoración para adornar sus calles en esta época festiva.

Uno de los pueblos que compite este año por ser el más bonito de España en Navidad se encuentra en Andalucía, en la provincia de Jaén.

Cazorla, en la provincia de Jaén, se asienta a unos 800 metros de altitud, en las faldas de la sierra que lleva su nombre. Su casco urbano está a 823 metros sobre el nivel del mar.

Este municipio es la entrada al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Es el espacio protegido más extenso de España, con cerca de 210.000 hectáreas. Fue declarado Reserva de la Biosfera en abril de 1983.

El corazón del pueblo es la Plaza de Santa María. En uno de sus lados está la Fuente de las Cadenas, construida en 1605 en homenaje a Felipe II.

Junto a la plaza se alzan las ruinas de la iglesia de Santa María, que son la imagen más singular del pueblo. Se trata de un templo renacentista que nunca llegó a terminarse, y se levantó sobre el río Cerezuelo. Se cree que el proyecto es de Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto del Renacimiento jiennense.

Sobre el pueblo vigilan dos fortalezas. El Castillo de la Yedra se alza en la colina del otro lado del río, frente al pueblo. Es de origen cristiano y fue levantado sobre otro castillo árabe en el cerro de Salvatierra. Alberga el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, creado en 1983. La sección de historia ocupa la Torre del Homenaje y la de artes y costumbres, un edificio anexo.

Más arriba, el Castillo de las Cinco Esquinas, de planta pentagonal, corona el cerro de Salvatierra. Se ve desde casi cualquier rincón de Cazorla.

Aquí nacen dos ríos importantes. El Segura drena hacia el Mediterráneo y el Guadalquivir desagua en el Atlántico. El Guadalquivir brota en la Cañada de las Fuentes, y la ruta del río Borosa es uno de los senderos más conocidos de la zona.

La fauna y la flora completan el cuadro. Entre las aves destacan el buitre leonado y el águila real, y la cabra montesa es uno de los animales emblemáticos del parque. El quebrantahuesos, en peligro de extinción, ha sido reintroducido. Entre las plantas únicas figura la violeta de Cazorla.

La cocina serrana es sobria y de producto. Los andrajos, un guiso que a veces lleva níscalos, y el cordero segureño, con Indicación Geográfica Protegida, figuran entre sus platos más característicos.

También destacan las gachas serranas, el rin-ran y las setas del otoño. Todo se riega con aceite de oliva virgen extra. Lo ampara la denominación de origen Sierra de Cazorla, con las variedades picual y royal.

El concurso de Ferrero Rocher, en su 13.ª edición, duplica las candidaturas hasta 34 pueblos, con dos por comunidad autónoma. En Andalucía, Cazorla se mide con Olvera, en Cádiz.

La votación ciudadana estará abierta hasta el domingo 8 de noviembre a las 23:59 horas y el resultado se anunciará el día 9. El pueblo ganador se conocerá el 14 de diciembre.

El pueblo más votado vivirá en diciembre "una iluminación inolvidable" y se quedará en propiedad todas las luces para posteriores iluminados navideños. Y además obtendrá el distintivo de 'Pueblo ganador Ferrero Rocher 2026'.