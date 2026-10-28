Adrián, el joven que convierte su instituto en escenario de un rap para visibilizar la salud mental: "Es falta injustificada"

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LO ESENCIAL Las claves Adrián Guerrero, un joven de 19 años de San Pedro Alcántara, ha lanzado el rap 'Falta injustificada' para sensibilizar sobre la salud mental. El videoclip se grabó en el IES Guadaiza, su instituto, contando con la participación de 15 personas entre compañeros y una profesora. La canción surge como una vía de evasión y desahogo ante el sentimiento de soledad y la dificultad de expresar emociones dificiles. El título invita a reflexionar sobre cómo los problemas de salud mental a menudo quedan ocultos tras situaciones cotidianas.

La música puede convertirse en una vía de escape para expresar aquello que cuesta decir en voz alta. Así lo relata Adrián Guerrero Gómez, un joven de 19 años de San Pedro Alcántara que ha transformado sus experiencias personales en una canción y un videoclip con los que busca visibilizar la salud mental.

Su proyecto, un rap llamado Falta injustificada, se ha grabado en parte en el IES Guadaiza, en San Pedro Alcántara, donde estudia actualmente primero del grado superior de Administración y Finanzas.

El centro educativo, en el que también estudió la ESO y Bachillerato, le ha cedido sus instalaciones para recrear algunas de las situaciones que inspiraron la canción, en una grabación en la que también han participado compañeros y una profesora.

La iniciativa nace de la necesidad de encontrar una forma de expresar sentimientos que, en ocasiones, resulta difícil compartir con los demás.

Según cuenta Adrián, la soledad y la sensación de que nadie comprende lo que uno está viviendo constituyen el punto de partida de una propuesta que busca conectar con otros jóvenes a través de una historia personal.

"La idea de la canción parte de expresar las cosas que no me atrevo a hablar en una canción como forma de evasión y desahogo, esa soledad, el sentimiento de que nadie te entiende", explica el estudiante.

El proyecto comenzó en DobleHStudio, en San Pedro Alcántara, donde Adrián grabó la canción. Escuchar su propia experiencia convertida en música le animó a continuar con la iniciativa y a dar un paso más: trasladar ese relato a un videoclip que mantuviera la esencia de las vivencias que hay detrás de la letra.

Su intención era hacerlo de la forma más real posible, sin alejarse de los lugares y las personas vinculados a aquellos recuerdos. Por eso, decidió grabar parte de las escenas en el instituto y en su casa, dos espacios relacionados con la historia que quería contar.

"Una vez escuché mi experiencia personal grabada en música quise seguir con el proyecto de la forma más real y original posible, en los escenarios donde lo viví, el instituto y mi casa", relata.

Para desarrollar la parte audiovisual contó con la colaboración de TheTryckStudio, con quien trabajó en la recreación de esas situaciones. El objetivo era dar más sentimiento a la canción y facilitar que el público comprendiera el mensaje y pudiera empatizar con lo que se cuenta.

La elección del instituto forma parte de contar las experiencias en los mismos escenarios donde las vivió. Para ello, reunió a unas 15 personas, muchas de ellas antiguos compañeros con los que había estudiado anteriormente. También participó una de sus profesoras de Bachillerato.

Para Adrián, no se trataba simplemente de interpretar un papel, sino de recrear situaciones que había vivido junto a personas de su entorno. "Al ser con gente que conocía fue algo más llevadero hacer las tomas, porque al final no estaba actuando, estaba reviviendo las situaciones, ya que la mayoría eran las mismas personas del entorno", explica.

El título elegido para el proyecto invita a reflexionar sobre aquello que puede esconderse detrás de una situación aparentemente cotidiana. "La salud mental es falta injustificada", reza la canción.

Con esta idea, el proyecto pone el foco en la importancia de mirar más allá de las apariencias y prestar atención a quienes atraviesan momentos complicados.

La soledad, la incomprensión y la dificultad para expresar determinadas emociones son cuestiones que pueden afectar a los jóvenes y que no siempre encuentran un espacio en el que hablar abiertamente.