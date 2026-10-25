¿Pingüinos en la Costa del Sol?: esta es tu oportunidad para ver los más pequeños del mundo en Benalmádena

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LO ESENCIAL Las claves Sea Life Benalm!dena acoge a 13 ejemplares de pingüino azul, la especie m!s peque!na del mundo, convirtiéndose en el único lugar de Espa!na donde se pueden observar. Los animales han sido trasladados desde Sea Life Weymouth (Inglaterra) para continuar con un programa de cr!a facilitado por el clima templado de la Costa del Sol. El nuevo espacio, denominado 'Isla del Pingüino Azul', recrea el h!bitat costero de Australia y Nueva Zelanda con cuevas comunitarias y de anidación. La iniciativa busca sensibilizar al p!blico sobre las amenazas de esta especie, como la contaminación por pl!sticos, la pesca accidental y la p!rdida de h!bitat.

Pensar en pingüinos suele llevar a imaginar hielo, nieve y temperaturas bajo cero. Nada que ver con la Costa del Sol. Sin embargo, desde ahora es posible verlos en Benalmádena. Sea Life Benalmádena ha dado la bienvenida a 13 nuevos habitantes, una colonia de pingüinos azules (Eudyptula minor), la especie de pingüino más pequeña del mundo.

Los ejemplares han viajado desde Sea Life Weymouth, en el sur de Inglaterra, para dar continuidad al programa de cría de esta especie. El centro de Benalmádena fue el elegido como nuevo hogar por sus condiciones climáticas, idóneas para las necesidades de estos animales.

Y es que el pingüino azul no necesita frío. Es originario de las costas de Australia y Nueva Zelanda y está adaptado a ambientes costeros templados, muy lejos de la imagen helada que suele asociarse a los pingüinos. Se alimenta sobre todo de pequeños peces, como sardinas y arenques.

Un viaje a medida

El traslado no fue sencillo. Antes de salir de Weymouth, los pingüinos pasaron unos exhaustivos controles veterinarios, con pruebas de gripe aviar y de la enfermedad de Newcastle, hasta obtener la autorización final para viajar.

Para el trayecto se diseñaron transportines a medida, con sistemas de ventilación y espacio suficiente para que los animales viajaran cómodos hasta su destino en Málaga.

La Isla del Pingüino Azul

En Benalmádena les esperaba un espacio construido para ellos, la ‘Isla del Pingüino Azul’. El equipo del centro lo ha diseñado inspirándose en los paisajes costeros de Nueva Zelanda, de donde procede la especie, y según explican desde Sea Life recrea “el hábitat perfecto para que los pingüinos puedan desenvolverse cómodamente tanto en tierra como en agua”.

El recinto cuenta con dos grandes cuevas comunitarias, donde la colonia puede refugiarse, reunirse y descansar en grupo. A ellas se suman siete cuevas de anidación más pequeñas, pensadas para dar privacidad y seguridad a las parejas durante la temporada de cría y favorecer así el cortejo y la anidación.

Desde el centro destacan que es el único lugar de España donde se puede conocer esta especie.

La directora general de Sea Life Benalmádena, Elizabeth Zorat, no esconde la ilusión del equipo. “No podemos estar más felices con la llegada de esta colonia de pingüinos”, asegura. “Estamos seguros de que este nuevo espacio sorprenderá y emocionará a nuestros visitantes”, añade Zorat, que subraya que la colaboración con Sea Life Weymouth refuerza el compromiso del centro con la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas.

Pequeños, pero con amenazas

Con sus 33 centímetros y su característico plumaje azulado, el pingüino azul tiene un aspecto entrañable. Detrás de esa imagen, sin embargo, hay una especie que se enfrenta a problemas serios.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica a nivel global como de ‘Preocupación Menor’, pero algunas poblaciones locales sufren importantes presiones y muestran tendencias preocupantes. Entre las amenazas, casi todas ligadas a la actividad humana, están la pesca accidental, la pérdida de hábitat y la contaminación por plásticos.

Según Sea Life, el traslado de estos 13 ejemplares permitirá a los centros de Benalmádena y Weymouth “seguir impulsando iniciativas destinadas a mejorar el bienestar animal, fomentar nuevas líneas de investigación y sensibilizar al público sobre la importancia de la conservación de los pingüinos en su entorno natural”.

Los programas de conservación de Sea Life se completan con campañas de sensibilización para los visitantes y con el apoyo a organizaciones que trabajan para proteger las poblaciones de pingüinos.

Así, quien se acerque a Benalmádena podrá ver de cerca a uno de los animales más curiosos del mundo marino y descubrir, como recuerdan desde el centro, que detrás de su pequeño tamaño hay una especie que necesita ecosistemas sanos y medidas de protección eficaces para garantizar su futuro.