Tomás García: "No entiendo por qué la Feria de Málaga no cuenta conmigo cuando yo lo doy todo por esta ciudad"

El cómico Tomás García es siempre uno de los malagueños que más se pasa por la Feria de Málaga ya sea en familia, con sus hijos Lola y Diego, a los que siempre consigue peluches, o bien en solitario, micrófono en mano, para lograr vídeos de humor virales con los personajes que va encontrándose por la calle.

Considera que no lograr la escoba en el tren de la bruja es ser un "fracaso" como padre, por lo que se esmera siempre que se sube, eso sí, recibiendo algún que otro tortazo. El mejor concierto que vio en la Feria fue el de David de María, justo el primer día que actuó él en la Feria de Málaga. Un año más, responde a nuestro cuestionario de 'Enferiaos':

¿Cuál es su mejor recuerdo de Feria? Ese que nunca olvidará.

Cuando mi hermana y yo nos hicimos una foto que todavía sigue presente, vigente, de esa persona que tiene como un caballo de mentira y que vestía de campero, de gitano. Me pusieron un gorro y a mi hermana unos volantes. Y ese hombre todavía sigue allí. Eso fue hace por lo menos hace treinta años, porque fue la primera vez que íbamos con mis padres.



¿Su atracción favorita?

A mí me encanta todo lo que es las trampas, como el barco de las trampas del Tívoli. Y ahora lo han traído. Cada año lo cambian, el Torrente 4, el Grand Prix, el Misterbean... Siempre me gustaron y ahora me monto con Lola, mi hija, que siempre me hago una foto con ella todos los años al final de la atracción.

¿Cogió alguna vez la escoba en el tren de la bruja? ¿Era de los que sólo recibía tortazos?

Si me monto con mi niña en el tren de la bruja y no la cojo, fracaso como padre. Tortazos me he llevado alguno que otro, la verdad es que también.

¿Su caseta favorita? ¿Por qué?

Tengo que apoyar las casetas de mis amigos, tengo muchas favoritas... Este año me quedo con la caseta de mi perro. Es broma. Yo me quedo con la caseta de San Miguel, la del Cenachero... Es que tengo tantos amigos que de verdad que la lista sería innumerable, no puedo citar todas.

¿Real o Centro?

Ya me inclino siempre por el Real.

¿Es usted de Cartojal o prefiere tener un buen despertar?

Yo prefiero tener un buen despertar. Yo ya tengo casi 40 años y yo ya las mechas pa' los laboratorios.

¿Ha sido usted de tener amores fugaces de feria?

No he tenido mucho amor fugaz en feria porque casi siempre he estado en pareja, pero espero que sea esta feria. El año 2024 a la feria con grandes amores fugaces de feria.

¿Dónde es más bonito declararse: en la noria o en el botellón?

Mientras que te declares en la feria, bueno es. Es bonito que las relaciones empiecen en feria.

¿La Feria se cierra con buñuelos, algodón de azúcar, papa asada, kebab o unos churros con chocolate?

Las papas asadas me encantan. Me gustan con todo, con su remolacha, con su alioli, su queso, sus bocas de mar, a mí me viene bien todo lo que haya, o lo que 'haiga', que es lo que se dice cuando vas ya pasadillo de Legendario a las siete de la mañana. Eso sí, las empiezo con algodón de azúcar.

¿Cuál ha sido su mejor concierto en la Feria de Málaga?

Tengo especial amor por la primera vez que actué, que por cierto, no sé por qué la Feria de Málaga ya lleva tantos años sin contar conmigo cuando yo quiero tanto a la ciudad y, cómo no, hago tanto por ella. Me duele mucho no estar presente en su feria, la verdad. Pero bueno, la primera vez fui telonero de David de María. Ese concierto me marcó para siempre porque actué en el auditorio para 9000 personas y fue gratis.

¿Es de las que cena en casa antes de bajar al Real, prefiere cenar en casetas o es más del puesto de hamburguesería Uranga?

Yo soy de los que le gusta ir a la feria a comer, a estar, a beber, a pasarlo bien... Todo en la Feria de Málaga.

Sea sincero. ¿Sabe usted bailar aunque sea un poquito por malagueñas?

Creo que es lo único que lleva en su nombre la palabra Málaga y no sé hacer. La verdad es que me gustaría.

¿O es de los que no sale de las sevillanas y el reguetón?

¿Sevillanas? Ni muerto. Ni loco.

¿Suele ir a las tómbolas o a las casetas con juegos?

Me encanta ir a las casetas de juegos, conseguir peluches a mis niños... Pero es cierto que con lo de los turrones me pasa a mí algo que es que juego por la cara. A veces he tirado y he dicho, ¿pero si a mí no me gusta el turrón para que voy a ir cargando toda la maldita noche con esto? A veces juegas por pasártelo bien más que por ganar. (Risas)

¿Cómo suele vestir en feria?

Ropa de feria, arreglá pero informal, como diría Martirio. A lucir un poquito el outfit con estas calores. ¡Viva la Feria de Málaga!