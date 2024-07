Así se celebrará la salida de la Virgen del Carmen en los municipios de Málaga

La festividad de la Virgen del Carmen en Málaga es una de las fechas más esperadas de todo el año en la provincia. La folclórica celebración despierta el interés y la pasión de cientos de malagueños y turistas y lleva a las playas a multitudes que quieren disfrutar de esta curiosa procesión terrestre-marítima.

Esta se celebrará el próximo martes 16 de julio y, como cada año, vendrá precedida de una serie de actividades como conciertos, ofrendas florales, atracciones o verbenas que harán que cada municipio se convierta en una verdadera fiesta para todos los públicos.

El Palo (Málaga)

En Málaga capital, el barrio marinero del Palo celebrará sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen del 12 y el 16 de julio.

La festividad ofrecerá numerosas actividades lúdicas y recreativas para todos los públicos con espectáculos musicales, torneos deportivos, concursos y exposiciones. Las Fiestas culminarán con la tradicional procesión marítima-terrestre por las calles y las playas de El Palo en la tarde del martes 16 de julio.

El programa festivo contará con ocho casetas instaladas en la plaza del Padre Ciganda, donde se llevarán a cabo actividades tanto diurnas como nocturnas. A lo largo del paseo marítimo, se ubicarán puestos ambulantes de feria, y en la plaza de La Milagrosa se instalará un conjunto de atracciones para pequeños y mayores. Además, el miércoles 17 de julio, las atracciones infantiles tendrán un precio reducido, facilitando la diversión para todas las familias.

En el ámbito deportivo, se organizarán torneos de tenis de mesa, baloncesto 3x3, pádel, regata de jábegas, petanca, dominó, ajedrez, ‘subastao’ y campeonato de la rana, entre otros. También se celebrarán actividades de encuentro vecinal, como la paella popular y la presentación del cartel del 57º Concurso Nacional de Albañilería Peña ‘El Palustre’ - Certamen Manuel Peláez Santiago.

Los mayores serán homenajeados con la tradicional cena en la plaza Padre Ciganda. La programación incluye numerosas actuaciones de artistas locales, academias y coros. Entre los eventos destacados, el cantante Henry Méndez ofrecerá un concierto la noche del sábado 13 de julio, y el humorista ‘El Morta’ actuará el lunes 15 de julio.

El día de la inauguración de la Feria se realizará un acto de exaltación a la Virgen del Carmen, seguido de un espectáculo pirotécnico musical y el encendido del alumbrado. El sábado 13 de julio, comenzará el Triduo e imposición de medallas a los nuevos hermanos, con la actuación del Coro Romero de la Alegría en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias.

Finalmente, el martes 16 de julio a las 17:30, se llevarán a cabo los actos más señalados en honor a la Virgen del Carmen de El Palo. La jornada iniciará con la Misa del Alba, y continuará con la salida procesional recorriendo las calles y las playas de la barriada de El Palo, un evento que promete ser el punto culminante de estas fiestas llenas de tradición y alegría.

Toda la programación de las festividades de la barriada del Palo aquí.

Torremolinos

Torremolinos celebrará su feria en honor a la Virgen del Carmen del 13 al 16 de julio. Las actividades comenzarán el mismo 12 de julio por la noche. Estas estarán dedicadas a los más pequeños con multitud de atracciones instaladas en la plaza del Remo.

La inauguración de la feria tendrá lugar el sábado 13 de julio, en la plaza del Remo, a las 22:00, con el encendido de un nuevo alumbrado artístico. Ese día comenzarán las actividades en la caseta municipal tradicional (Oasis plaza del Remo) que acogerá todos los días la actuación de la Orquesta Rompeolas; y la caseta de la Juventud (situada en la playa de La Carihuela, frente al restaurante La Zoca) con actuaciones de Capitán Vinilo, Money Makers y Ziryab.

La caseta de la Juventud acogerá, de manera gratuita, el domingo 14 de julio, las actuaciones de The Coovers, Queen of Magic y Stereo 80; el 15 de julio, POP FM, La calle es tuya y la Free Soul Band; y el 16 de julio, Mister Proper, Money Makers y Doctor NO.

El 15 de julio a las 21:00 se realizará la tradicional ofrenda floral que partirá de la plaza del Colegio Albaida y finalizará en la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, en la cual habrá un Besamanos.

La procesión de la Virgen del Carmen partirá el 16 de julio a las 19:00 horas de la calle Carmen. La Virgen irá acompañada de la banda de música de Cruz de Humilladero, desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen hasta el paseo Marítimo, donde se embarcará sobre las 21:45.

Una hora después, la Virgen del Carmen volverá a recorrer de vuelta las calles del barrio de La Carihuela por todo el Paseo Marítimo, la plaza del Remo, calle Bulto y la calle Carmen hasta la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen donde se recogerá ya de madrugada.

Rincón de la Victoria

Al igual que Torremolinos, el Rincón de la Victoria celebrará sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen del 12 al 16 de julio.

El nadador de aguas abiertas Christian Jongeneel será el encargado de dar el pregón de las fiestas el viernes 12 de julio, a las 22:00 horas en la caseta municipal.

Las actuaciones principales de la feria, todas gratuitas, correrán a cargo de Medina Azahara, el sábado 13 de julio a las 23:30; Demarco Flamenco el lunes 15 de julio a las 22:00; y para los jóvenes, Líder J el martes 16 de julio a las 23:00 en el auditorio municipal.

Otras de las novedades de este año será la recuperación del paseo a caballo el domingo 14 de julio, con un recorrido por las calles del centro, donde el público podrá disfrutar de los caballos, los carruajes, y un concurso que premiará a la mejor amazona y jinete infantil y adulto, al mejor carruaje y mejor grupa.

Las atracciones estarán ubicadas en el recinto ferial de Huerta Julián. El día del niño se celebrará los días 10 y 11 de julio con precios reducidos y, como en años anteriores, todos los días, de 20:30 a 21:30, las atracciones permanecerán abiertas, pero sin sonido para que también puedan disfrutar de la feria los niños afectados por el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La noche del domingo 14 de julio será para la copla con la gran final 'In Memoriam Marifé de Triana', en colaboración con la Peña Flamenca El Piyayo a las 22:00, cuya jornada terminará con la actuación estelar de Ana de Caro.

La procesión marinera de Rincón de la Victoria se celebrará el martes 16 de julio a las 20:00 con el espectáculo piromusical. Tendrá lugar a la altura del paseo marítimo en el número 34.

Fuengirola

La Feria del Carmen de Los Boliches es una de las festividades más esperadas en Fuengirola. Durante estos días, la ciudad se llena de vida con una programación variada que incluye conciertos, actividades culturales, eventos deportivos y actividades para todas las edades.

Las festividades comenzarán el viernes 12 de julio, con la inauguración oficial en la portada del recinto ferial. A las 21:30, la alcaldesa Ana Mula izará la bandera acompañada por la Banda Municipal de Música. A las 22:00, la academia de baile BailaConmigo, una actuación en el escenario principal. La noche continuará con la presentación de Carlos Bravo a las 23:00 horas y culminará con un concierto de Chambao a la medianoche.

El sábado 13 de julio, las actividades empezarán al mediodía con ‘Juegos para Todos’ en la playa de Los Boliches, frente al monumento a La Peseta. Por la noche, la Escuela de Danza de Alicia Iranzo actuará a las 21:30 en el recinto ferial, seguida de La Caletera a las 22:30 y María Villalón a las 23:30, cerrando el día con su talento musical.

El domingo 14 de julio, la agenda cultural se trasladará nuevamente al recinto ferial con el espectáculo de la Academia de Baile de Juan Antonio Pérez `Azabache´ a las 21:00. Luego, el grupo Los Salvajes del Rebalaje tomará el escenario a las 22:00, y Merche finalizará la jornada con su concierto.

El lunes 15 de julio estará dedicado a los más pequeños con una fiesta infantil que comenzará a las 20:00, incluyendo una representación teatral del grupo Peladillas. Además, se celebrará el ‘Día del Niño’, ofreciendo todas las atracciones a mitad de precio. La noche cerrará con el Festival Flamenco ‘Santa Fe de Los Boliches’.

El martes 16 de julio, día del Carmen, comenzará con una misa en honor a la Virgen del Carmen a las 12:00 en la Parroquia del Carmen de Los Boliches. Tras la misa, se llevará a cabo la bendición de la corona de flores en homenaje a los marineros desaparecidos en el mar. A las 20:45, la procesión de la Patrona de Los Boliches partirá desde la Iglesia del Carmen y Santa Fe. Incluirá el adentramiento en el mar y la bendición de las aguas, finalizando con un espectacular castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la T. La noche concluirá con la ‘Noche Joven’ en el recinto ferial, destacando la actuación de El Duende Callejero a las 23:00.

Marbella

Marbella celebrará su particular verbena en honor a la Virgen del Carmen el martes 16 de julio. Esta comenzará a las 6:30 de la mañana, hora a la que tendrá lugar la procesión de la Santa Patrona con salida desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación hasta la Playa El Cable.

A las 8:00 dará lugar la Santa Misa en la Playa El Cable oficiada por Muy Ilustre Monseñor. D. José Antonio Sánchez Herrera, Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación.

La Procesión Marinera de la Virgen del Carmen desde el Puerto Pesquero al Puerto Deportivo será a las 10:00. Durante el recorrido se detendrán las embarcaciones participantes en la procesión para realizar una ofrenda a todos los marineros desaparecidos en la mar.

A las 11:00 se realizará el traslado desde el Puerto Deportivo hasta el Templo.

Finalmente, a las 19:00 dará lugar Procesión de Alabanza de la Virgen del Carmen. El itinerario pasará por: Plaza de la Iglesia, Trinidad, Salinas, Arte, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Nabeul, Severo Ochoa, Antonio Montero Sánchez, Duque de Ahumada, Miguel Cano, Ramón y Cajal, Huerta Chica, Plaza de la Victoria, Estación, Plaza de los Naranjos, General Chinchilla, Carmen, Plaza de la Iglesia y a su templo.

La procesión estará acompañada en la cruz guía por la Agrupación Musical Marbella y tras el trono, la banda de música "Maestro Eloy García" de la Archicofradía de la Expiración de Málaga seguirá poniendo banda sonora a la expedición.

San Pedro de Alcántara

San Pedro Alcántara celebrará del 12 al 16 de julio la Verbena Virgen del Carmen de El Ingenio con un variado programa para todos los públicos. El histórico evento alcanzará su 45 edición en esta barriada de Marbella.

La verbena comenzará el viernes, a las 21:00, con el corte de cinta y la inauguración del recinto ferial, así como la posterior coronación e imposición de bandas al rey, reinas y damas y baile con una orquesta popular en la caseta municipal.

El domingo 14 de julio, a las 20:30, se celebrará un ensayo solidario y una procesión infantil de Nuestra Señora del Carmen por las calles del barrio de El Ingenio.

El día grande será el martes 16 de julio, con los actos en honor a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad. A las 7:00 comenzará el Rosario de la Aurora, con una degustación de churros con chocolate.

A las 19:00 horas, se celebrará la misa en calle La Morera, junto al edificio La Alcoholera y, posteriormente, dará comienzo la procesión, acompañada de la banda de música Maestro Ramón Mayén. El recorrido será por calle José Echegaray y bajada hasta la zona de eucaliptos para proceder al embarque, si las condiciones marítimas lo permiten. El regreso tendrá lugar por la misma zona hasta llegar a la calle Julio Romero de Torres y la capilla.

Benalmádena

La ciudad de Benalmádena celebrará del 13 al 16 de julio su ya emblemática Veladilla del Carmen. Las actividades de la festividad se realizarán en la explanada del parking de La Noria.

La velada dará comienzo el 13 de julio con el encendido del alumbrado y la actuación estelar de Edurne. El día 14 será el turno de Kiko y Sara a los que seguirán las actuaciones de las orquestas Querencia y el grupo Maleando.

Para el 15 de julio, Festejos ha previsto como antesala al concierto de Antonio Carmona, la actuación de la Academia de Baile Rosa Rincón y la de Mayka Romero.

El último día de la Veladilla, 16 de julio, se llevará a cabo en la terraza del Centro Náutico una jornada que vendrá acompañada con la emersión y encuentro en la dársena del Club Náutico de la Virgen del Carmen, así como el cante de la Salve Marinera, a la que seguirá el espectáculo pirotécnico. DePol cerrará en este enclave el ciclo de actuaciones con un concierto previsto a partir de las 12 de la noche.

Desde festejos avanzan que este año también se contará con atracciones para los más pequeños y servicio de barra a precios populares a cargo de la Asociación de Fieles Virgen del Carmen.

Estepona

Las festividades en honor de la Virgen del Carmen en Estepona comenzarán el viernes 12 de julio con una serie de eventos religiosos que invitan a la comunidad a participar en actos de fe y devoción.

El viernes 12 de julio a las 21:00, se llevará a cabo una Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo. Padre D. Luis Miguel Aguilar Castillo, Director Espiritual de la Hermandad. Esta misa se celebra en honor a los Hombres de Trono de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Durante la ceremonia, se realizará la tradicional recogida de alimentos a favor de Cáritas Parroquial.

El sábado 13 de julio la programación continuará a las 21:00 con otra Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. Alberto de Mingo Kaminoucho. En esta ocasión, se llevará a cabo la bendición de los escapularios y medallas de los nuevos hermanos, así como su imposición, marcando un momento especial para los nuevos miembros de la Hermandad.

El domingo 14 de julio a las 21:00 se realizará la última Eucaristía, esta vez presentando a Nuestra Señora del Carmen Coronada a los niños bautizados en el último año, celebrando su ingreso a la comunidad cristiana.

Se realizará una donación floral a Nuestra Señora del Carmen Coronada el lunes 15 de julio a las 19:00. Más tarde, a las 21:00, el Rvdo. D. Alberto de Mingo Kaminoucho entregará los diplomas a los hermanos que llevan 25 años en la Hermandad y se reconocerá a las personas que han contribuido al fortalecimiento de la fe y la devoción.

El martes 16 de julio llega el plato fuerte de estas festividades. El día comenzará a las 09:00 con una Solemne Eucaristía Concelebrada. Al finalizar la misa, se entregarán los ramos institucionales.

A las 19:30, se llevará a cabo la Solemne Procesión Marítimo-Terrestre de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Seguirá el siguiente recorrido: Capilla Nuestra Señora del Carmen, Calle San Roque, Calle José Luis Díez, Avenida España (hasta el Chiringuito Paraíso del Mar), Paseo Marítimo Pedro Manrique, Calle Sonsoles, Avenida España, Calle la Nave, Calle San Roque, y de vuelta a la Capilla Nuestra Señora del Carmen.

Torre del Mar

Torre del Mar celebrará su particular procesión marítimo-terrestre en honor a la Virgen de Carmen el viernes 26 de julio dentro de la festividad de Santa Ana.

Esta saldrá del interior de la Parroquia de San Andrés Apóstol a las 18:30 y hará un recorrido por: la Plazuela del párroco D. José Rodríguez, Avenida de Andalucía, San Andrés, Plaza de la Axarquía, Calle del Mar, Acera de la Marina, San Andrés, Poniente, Vela, Plaza D. Miguel Guerrero Perdiguero, Paseo Marítimo “Virgen del Carmen” (zona de Poniente) y finalmente el Embarcadero Virgen del Carmen.

El desembarco y la procesión marítima se realizará una vez llegue el trono en el mismo lugar a las 22:30.

Como novedad, será la primera vez que la Santísima Virgen del Carmen salga en procesión tras el proceso de restauración artística al que ha sido sometida en los últimos meses por parte del imaginero veleño D. Israel Cornejo Sánchez.