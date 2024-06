Así será la Noche de San Juan en Málaga capital: una gran fiesta en la playa de la Misericordia

La subida de los precios del aceite es el tema elegido para el ‘júa’ municipal que será quemado en la Noche de San Juan de este 2024. Esta pieza artística y el espectáculo que conforman la Velada de San Juan están organizados por el Ayuntamiento de Málaga y se celebrará el domingo 23 de junio.

La quema del ‘júa’ tendrá lugar en la Playa de la Misericordia, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, a la altura de la Glorieta 1º de Mayo. La fiesta comenzará a las 22:00 horas con baile a cargo de la orquesta ‘A Compás’.

A las 0:00 horas comenzará el espectáculo del ‘jua’ con efectos especiales. Terminados los efectos, comenzará el espectáculo pirotécnico, disparado desde el Espigón de la Térmica. Serán 3.021 unidades de disparo con 529 kilos de masa bruta y 204,1 kilos de materia explosiva.

Los artificios se desplegarán en el cielo durante 14 minutos de duración en 5 fases: 1. Anuncio del espectáculo. Sauces y glitter. Música: All Is Not Lost– Audiomachine. 2. Ondas, farfalla y “glitter”. Música: The Forgotten Land– Sylia Twolands. 3. Mariposas, huevos de dragón, crossettes, sauces. Música: Descendant of the Sun – Two Steps From Hell. 4. Color oro, colas de caballo, cartetas. Música: Shadows In Time– Christopher Salt. 5. Cascada blanca, mariposas, cracker, silbatos y truenos. Música: Belfast Child – Sydney Wayser.

La concejala Teresa Porras durante la presentación.

Todo ello será a cargo de Pirotecnia Zaragozana, una empresa de la capital aragonesa que cuenta con numerosos premios nacionales e internacionales. Al finalizar el espectáculo pirotécnico, se reanudará el baile con la orquesta hasta las 01:30 horas.

EL ‘JÚA’

La celebración de la noche de San Juan la marca el inicio del solsticio de verano: la noche más corta del año. Desde la antigüedad se celebra con rituales primigenios en torno al fuego y al agua. Así, en este contexto general, en Málaga existe un elemento protagonista y característico: el ‘júa’, un monumento efímero cuya temática suele ser negativa y por ello se quema en una hoguera.

La composición plástica del ‘júa’ de 2024 hace alusión a la subida del precio del aceite debida a la sequía. Para ello el creativo y técnico de Fiestas Fernando Wilson ha representado dos aceiteras y sobre ellas el Partenón, el olimpo de los dioses. En este edificio de la antigua Grecia destaca el símbolo del euro y con todo ello quiere simbolizar que sólo los dioses del olimpo pueden acceder al preciado aceite de oliva.

Este monumento efímero mide alrededor de 5,5 metros de altura con una superficie aproximada de 5 x 5 metros. Se construye principalmente de madera cartón y goma espuma y se monta sobre una tarima disimulada.

El ‘júa’ de 2024 se construye estos días en las instalaciones de los Servicios Operativos. Se trasladará hasta la playa de la Misericordia a primera hora de la mañana del domingo donde se irán ensamblando todas las piezas.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DE PLAYAS

La empresa de limpieza Limasam dedicará al dispositivo que trabajará en las playas tras la celebración de la noche de San Juan un total de 227 operarios, de los que 156 lo harán como refuerzo de los 75 destinados habitualmente al mantenimiento del litoral de la ciudad en temporada alta.

El dispositivo de limpieza establecido contará con la participación de 75 vehículos, 16 de servicio habitual a los que le suman 59 del refuerzo especial de San Juan (tractores, máquinas limpiaplayas, camiones cisterna, baldeadoras y recolectores). Por su parte, los aseos permanecerán abiertos hasta las 2:00 h. en las playas de La Malagueta y La Misericordia.

Los trabajos de limpieza comenzarán a partir de las 05:30 h. de la madrugada del sábado 24 de junio con el objetivo es que las playas estén en perfectas condiciones de uso por los bañistas a las 10 de la mañana de ese mismo día.

Por su parte, el servicio de Parques y Jardines, reforzará su presencia en los oasis y zonas ajardinadas de las playas de Málaga para que estén en perfecto estado desde primera hora de la mañana del viernes.

En concreto las dos empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes adelantarán la hora de entrada de sus trabajadores a las 6:00 h. La empresa Talher adjudicataria del lote 2 de mantenimiento tendrá distintos equipos compuestos por 8 operarios desde el Peñón del Cuervo hasta La Malagueta. Por su parte la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del Lote 4, dispondrá de varios equipos con hasta 8 operarios, que realizarán sus labores, desde la playa de Huelin hasta las playas de Guadalmar en el distrito de Churriana.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Al mismo tiempo, desde el Área de Comunicación se ha realizado una campaña de concienciación para que la ciudadanía tenga un comportamiento responsable y mantenga limpias las playas. Esta campaña se está divulgando en redes sociales, medios de comunicación locales y soportes municipales y de ciudad. El eslogan de la campaña es ‘Este año celebra, recoge y respeta’.

En la noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, celebra, recoge y respeta.



No dejes atrás tu basura. Deposítala en sus respectivos contenedores. pic.twitter.com/giCJVAJZEJ — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) June 19, 2024

PROHIBICIÓN DE HOGUERAS

Como en años anteriores, y tal como recoge la ordenanza de Playas, se prohíbe expresamente la realización de hogueras directamente en la arena. Para facilitar el cumplimiento de esta norma, en la tarde del viernes 23 de junio se instalarán en el litoral de Málaga cinco cajas cubas para el depósito de maderas y enseres que hayan sido trasladados a la playa para ser quemados. Estarán ubicadas en la Playa del Chanquete, Plaza de las Palmeras, La Malagueta (frente a calle Gutenberg), La Cizaña y Peñón del Cuervo. Con esta medida se pretende evitar el riesgo que supone a los usuarios de las playas la presencia de estos objetos, que pueden tener astillas o clavos.