Amy, la neozelandesa que viraliza vídeos turísticos de Málaga en redes sociales con su cuenta Senses of Spain

Si tienes Instagram o Tik Tok y eres de Málaga, la probabilidad de que te hayas encontrado uno de sus vídeos en estas redes sociales es muy alta. Atardeceres preciosos. Gastronomía con una pinta buenísima. Paisajes de película. Y colores, muchos colores.

En Instagram acumula más de 8.000 seguidores. En Tik Tok, más de 25.000 y millones de likes. Su cuenta se llama Senses of Spain y, aunque puedas creer en ocasiones que el contenido lo crea un autóctono -enseña a veces lugares muy desconocidos de localidades de España que ni muchos de sus habitantes conocen- detrás de la cuenta está una neozelandesa enamorada de este país y más concretamente de Málaga, donde reside desde principios de año.

Se llama Amy Macpherson y llegó a España los primeros días de 2020, "algo muy acertado, como podrás comprobar", indica entre risas. Su marido encontró trabajo en Madrid y no dudaron en lanzarse de la mano a un nuevo reto. Él había estudiado algo de español cuando era joven, pero ella no, igualmente se embarcó junto a él en una nueva aventura. "Ha sido difícil, tengo que mejorar mucho, pero he ido aprendiendo", dice, al otro lado de la videollamada de Meet.

La habitación desde la que nos atiende está oscura. Amy acepta la entrevista mientras disfruta de sus vacaciones de Navidad en Nueva Zelanda. Allí son las doce de la noche y en Málaga apenas las doce de la mañana. "Ya estoy acostumbrada a esto. Cuando teletrabajo estas semanas adapto mi horario al del resto de mis compañeros que están en Málaga", sostiene.

A finales de febrero de este año, Amy se trasladó a Málaga, una ciudad que en principio era desconocida para ambos. La fichó una empresa tech para crear y gestionar contenidos en redes sociales y blogs. "Vinimos un par de veces antes y no me pudo gustar más. Especialmente sus colores. Málaga tiene mucho color y vida", añade.

Viajar es una de sus pasiones. La otra es crear contenidos. La unión de ambas resume la razón por la que Amy convirtió su cuenta personal de Instagram en Senses of Spain cuando estaba en Madrid, a mediados de 2021. Así comenzó a mostrar los parques desconocidos que más le gustaban en la capital, restaurantes que le sorprendían... o excursiones a otras ciudades europeas como Lisboa. También se inició en Tik Tok, una red donde empezó por "aprender" y reciclarse como profesional en las redes. Finalmente, le cogió el truco y comenzó a crecer.

Sin embargo, cuando llega a Málaga es cuando su cuenta explota a lo que es hoy en día. Su experiencia como "novata" en la ciudad se traslada a los vídeos en forma de experiencias: gastronomía, fiestas, costumbrismo... "En Tik Tok el público es muy variado. Tengo vídeos cuya audiencia mayoritaria es estadounidense, como el de Coto de las Canteras en Osuna, en Sevilla. Sin embargo, en Instagram, la mayoría de mi público es malagueño. Quieren ver lo bonito de su ciudad y me siguen. No sabía qué iba a pasar con mi cuenta cuando saliera de Madrid, pero la realidad es que mi audiencia ha aumentado desde que estoy en Málaga", explica.

Por este motivo y por facilidad para conciliar con su trabajo, la mayoría de vídeos y stories los graba en Málaga o en otras provincias andaluzas. Se confiesa toda una enamorada de la cultura malagueña, de la que adora informarse. "Para mí, una de las experiencias más bonitas que he vivido jamás ha sido el Día de la Virgen del Carmen en El Palo. Me parece algo muy especial y emocionante. Es un barrio único, muy auténtico. Este día me pasó igual que con la Semana Santa. Pese a que no soy religiosa es muy especial vivirlo aquí y ver todo", dice. También le fascinaron los corralones de El Perchel y La Trinidad cuando los descubrió el pasado verano en durante su semana popular.

Le encanta fomentar un cambio en la mentalidad de los extranjeros cuando piensan en Málaga. Uno de sus vídeos más virales es uno en el que les explica que Málaga es mucho más que una "ciudad aeropuerto", como descubrió que muchos la definían durante los años que vivió en Londres. Opina que "muchos se creen que es una ciudad de paso, pisan Málaga para trasladarse a otro lugar. Y nada de eso". Precisamente en el vídeo les muestra a través de imágenes que más allá de ello hay mil cosas que hacer o que ver en la ciudad. "Málaga requiere más reconocimiento", dice con rotundidad.

Su contenido también es útil para extranjeros que vienen a Málaga. Los vídeos en los que repasa todo lo que se puede hacer en la ciudad durante un fin de semana o cinco días suelen tener muy buen resultado. Muchos de ellos investigan en Instagram sobre qué visitar y se topan con sus vídeos.

Entre sus vídeos más aplaudidos, todos sus hyperlapses. Son vídeos que recogen muchas imágenes a velocidad muy rápida mientras que graba en movimiento. Vídeos en los que el espectador puede dar un paseo en primera persona por la ciudad. Agradece los likes, pero también reconoce que son los más difíciles de hacer. "Te lleva muchísimo tiempo. Hay que grabar con el estabilizador, probar varias veces, elegir los clips buenos, pensar la idea y luego montarlo", comenta Amy, que ha trabajado en alguna ocasión como periodista y editora de vídeos, algo que le facilita al menos un pelín más su trabajo en redes.

De cara a 2023, ya está pensando qué temas quiere tratar en sus cuentas de Instagram y Tik Tok. Es una apasionada de la historia y está deseando publicar un vídeo sobre 'la Málaga Fenicia'. Está preparando muchas cosas. Cuando se le pregunta si algún Ayuntamiento se ha interesado por su cuenta para publicitar sus ciudades, se ríe. "No en Málaga, pero sí que estoy teniendo conversaciones con instituciones de otros lugares. Nada confirmado, por eso no digo nada", confiesa entre risas. Sin duda, este tipo de cuentas 'virales' están siendo grandes aliados en lo que a publicidad turística se refiere para ciudades y pueblos.

Hace unos días, la periodista Sheila Hernández, que lidera la cuenta de Instagram @esdecir.diario confesaba que había cerrado una campaña con el Ayuntamiento de Mojácar para animar a la gente desde su medio para que votase por este pueblo almeriense y se consiguiese el iluminado de Ferrero Rocher. Se han roto récords de participación y el pueblo ha logrado el alumbrado. ¿Se fijará Francisco de la Torre en Amy y su cuenta para publicitar Málaga en Tik Tok o Instagram y llegar así a los más jóvenes? El tiempo lo dirá.

