Sophie Chatel, en el centro, posa junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, y miembros del consistorio. Lidl

Fuerte inversión de Lidl en un nuevo supermercado en Torre del Mar: 7,5 millones de euros y 37 empleos

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LO ESENCIAL Las claves Lidl inaugura un nuevo supermercado en Torre del Mar tras invertir 7,5 millones de euros en su construcción y equipamiento. El nuevo establecimiento, situado en la calle Carrera de las Angustias, cuenta con 1.500 metros cuadrados y genera 37 puestos de trabajo. Las instalaciones disponen de 96 plazas de aparcamiento y 520 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos para autoconsumo energético. La multinacional suma ya 36 tiendas y 950 empleados directos en la provincia de Málaga, su tercera mayor plantilla en España.

La cadena de supermercados Lidl ha abierto un nuevo establecimiento en Torre del Mar que ha supuesto una fuerte inversión de 7,5 millones de euros entre la construcción y el equipamiento.

El local está en el número 58 de la calle Carrera de las Angustias y va a dar empleo a 37 personas, según apuntan desde la multinacional.

La tienda, que ya está abierta al público, tiene 1.500 metros cuadrados y un aparcamiento con 96 plazas, de las cuales tres están habilitadas para recarga de vehículos eléctricos.

Desde Lidl destacan su apuesta por la sostenibilidad, hasta el punto de que han incorporado una cubierta con 520 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos que permitirán abastecer una buena parte del consumo energético del supermercado.

Un momento de la inauguración del nuevo Lidl en Torre del Mar. Lidl

El nuevo alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, y la directora regional de Lidl en Andalucía en la zona de Málaga, Sophie Chatel, han inaugurado oficialmente esta tienda.

“Es una satisfacción dar la bienvenida a Lidl a Torre del Mar y comprobar cómo empresas siguen apostando por nuestro municipio, generando actividad económica y nuevas oportunidades de empleo para nuestros vecinos”, ha señalado Claros.

Chatel, por su parte, ha subrayado que “supone un nuevo paso dentro del plan de expansión de Lidl en la Axarquía que nos permite seguir acercando nuestra propuesta de valor a los ciudadanos de la comarca”.

Lidl ya cuenta con 36 supermercados en la provincia de Málaga, de los cuales los últimos cuatro los ha abierto en el último año.

En ellos trabajan de forma directa 950 personas, siendo la tercera plantilla más numerosa en España tras las existentes en Madrid y Barcelona.