"Evitad confrontaciones": el consejo que dan a los comerciantes de Torre del Mar ante posibles actos vandálicos

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (ACET) alerta sobre convocatorias difundidas en redes sociales para este sábado. Aconsejan a los negocios de Vélez-Málaga y Torre del Mar extremar las precauciones ante posibles actos vandálicos o alteración del orden público. No existe confirmación oficial de las Fuerzas de Seguridad ni amenaza concreta, por lo que ACET pide actuar con prudencia sin generar alarma. Se recomienda a los comerciantes evitar cualquier tipo de confrontación y contactar inmediatamente con el 112 en caso de incidente.

Los comerciantes de la Axarquía permanecen pendientes de posibles concentraciones previstas para este sábado, 31 de octubre, después de que la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (ACET) haya trasladado un aviso preventivo a los establecimientos de la zona.

La organización asegura que están circulando por redes sociales distintas convocatorias para mañana, a partir de las 20.00 horas, en varios puntos de la provincia de Málaga, entre ellos la zona de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

Ante la posibilidad de que estas reuniones puedan derivar en incidentes, actos vandálicos o alteraciones del orden público, ACET aconseja a los negocios extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas de seguridad.

El aviso, dirigido a sus asociados, no confirma que las concentraciones vayan a celebrarse ni que exista una amenaza concreta.

De hecho, la propia organización reconoce que, por el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las autoridades competentes que confirme las convocatorias o los posibles riesgos.

ACET pide a los comerciantes que actúen con prudencia y permanezcan atentos a las indicaciones que puedan trasladar las autoridades.

También recomienda evitar cualquier enfrentamiento ante una situación sospechosa o un posible incidente y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con el teléfono de emergencias 112.

La asociación subraya que su intención no es generar alarma, sino mantener informados y prevenidos a los establecimientos. Por ello, asegura que seguirá pendiente de cualquier novedad que pueda resultar relevante para sus asociados.