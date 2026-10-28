Jesús María Claros ya es, oficialmente, el nuevo alcalde de Vélez-Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Jesús María Claros (PP) ha sido elegido oficialmente como nuevo alcalde de Vélez-Málaga con el apoyo del PP y del Grupo Independiente. El pleno extraordinario comenzó con la toma de posesión de la concejala María Josefa Terrón antes de la votación de la alcaldía. La sesión fue estrictamente institucional, eliminando discursos en señal de respeto por la tragedia ferroviaria en Toledo. Claros sustituye a Jesús Lupiáñez, quien dimitió tras las presiones por la implantación de la nueva tasa de basura.

Jesús María Claros (PP) ya es, oficialmente, el nuevo alcalde de Vélez-Málaga.

Este miércoles se ha celebrado el pleno extraordinario del Ayuntamiento veleño en el que, como estaba previsto, ha tomado posesión de su acta de concejala María Josefa Terrón y, posteriormente, ha sido elegido alcalde Claros.

Ha sido un día marcado por la tragedia ferroviaria en Toledo y eso ha implicado cambios en el pleno.

Los portavoces de los partidos y el concejal no adscrito acordaron que el pleno fuera estrictamente institucional como acto de toma de posesión como muestra de respeto y condolencia.

Fotografía de familia de los concejales con el nuevo alcalde. Ayuntamiento de Vélez Málaga

No ha habido, por tanto, intervenciones de los portavoces de los grupos municipales ni del nuevo alcalde.

Claros ha recibido el voto a favor de los concejales del PP y del Grupo Independiente.

Sustituye en el cargo a Jesús Lupiáñez, que decidió dimitir ante la presión y los "insultos" a los que se veía sometido por la implantación de una nueva tasa de basura en Vélez-Málaga.