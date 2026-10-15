Mueren dos ancianos tras desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga: “Hay otros cuatro heridos”

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LO ESENCIAL Las claves Dos ancianos de 82 y 91 años han fallecido tras desplomarse el ascensor de la residencia Seniors en Vélez-Málaga. El accidente dejó además otros cuatro residentes heridos de entre 68 y 86 años, quienes fueron trasladados al Hospital Comarcal de la Axarquía. La Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso para esclarecer las causas del fallo en el elevador. La dirección del centro asegura que las revisiones estaban al día y colabora con la empresa de mantenimiento para analizar lo ocurrido.

Dos residentes de la residencia de mayores Seniors de Vélez-Málaga han muerto tras el desplome del ascensor del centro en un accidente ocurrido este miércoles sobre las 20.30 horas. La residencia se ubica en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

La primera víctima, una mujer de 82 años, falleció en el Hospital Comarcal de la Axarquía, adonde había sido trasladada tras el accidente. La segunda, un hombre de 91 años, ha muerto durante la noche, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes municipales.

Estas mismas también han precisado que en el elevador viajaban seis personas en el momento del siniestro. El resto de los heridos son dos mujeres de 69 y 78 años y dos hombres de 68 y 86 que estaban junto al otro fallecido, de 91. Todos han sido evacuados al hospital de la Axarquía.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061.La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Desde la residencia explicaron a EFE que están analizando lo ocurrido en el sistema elevador junto al personal de la empresa de ascensores y a sus propios empleados de mantenimiento.

Según los registros del centro, todo estaba en orden. La dirección prefiere ser prudente al tratarse de un suceso tan reciente. La residencia ha señalado que trabaja para estabilizar la situación en sus instalaciones, de modo que los mayores que viven allí estén lo más tranquilos posible y puedan descansar.

El centro ha asegurado que está pendiente de los hospitalizados y de los familiares de las víctimas, con los que mantiene el contacto. También ha trasladado sus condolencias a las familias y su apoyo a los afectados.

La residencia Seniors está concertada con la Junta de Andalucía. Dispone de 200 plazas y atiende a personas dependientes mayores de 65 años que necesitan atención personalizada y los cuidados propios de un centro de este tipo.