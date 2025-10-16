La Policía investiga en Vélez-Málaga el ofrecimiento de un adulto a un menor para que diese una vuelta en su coche

Desde hace unos días se está difundiendo en redes sociales un mensaje de correo con la directiva del IES Miraya del Mar de Vélez Málaga como remitente donde el centro advierte a las familias de un incidente que "conlleva peligro para el alumnado que sale solo del centro". En concreto, hablaban de que el conductor de un vehículo había detenido la marcha para preguntarle a un alumno, menor de edad, que iba en dirección a la piscina del polideportivo, si quería subirse a su coche y darse una vuelta con él.

Desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga han hecho un llamamiento a la calma tras ser cuestionados por EL ESPAÑOL de Málaga sobre estos hechos. Aseguran que desde la Comisaría de Policía Nacional en Vélez-Málaga se ha abierto una investigación para esclarecer el citado incidente, en el que un desconocido invitaba a un menor "a dar una vuelta" en un vehículo.

Desde el centro han explicado en el citado correo que el varón tenía unos 45 años,a juicio del menor, y que conducía un BMW de color azul oscuro.

Así, desde la Policía Nacional insisten en que "en ningún caso medió violencia". Al parecer, el menor se negó a la proposición y continuó la marcha. A estas horas aún no hay denuncia formal, aunque se está pendiente de oír en exploración al menor, en presencia de su madre, han indicado fuentes policiales.