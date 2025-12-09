Luz verde a una gestora en el PSOE de Torremolinos tras la denuncia por presunto acoso sexual a Antonio Navarro

La Comisión de Ética del PSOE de Andalucía ha aprobado este viernes remitir al PSOE federal su informe favorable para constituir una gestora que asuma la dirección del PSOE de Torremolinos, tal y como había solicitado la dirección provincial de Málaga.

Todo ello tras la suspensión de militancia de su hasta ahora líder local, Antonio Navarro, tras la denuncia presentada por una militante socialista ante la Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual.

En la reunión, han informado desde el PSOE, el órgano ético analizó la petición del PSOE malagueño y dio luz verde a trasladarla a la dirección federal, que será la encargada de adoptar la decisión definitiva.

Según la propuesta aprobada, mientras se nombra la gestora será la Comisión Ejecutiva Provincial la que asuma las tareas de trámite y gestión de la Agrupación Municipal de Torremolinos.

Una vez designada, la gestora dirigirá el partido en el municipio hasta que se restablezca la normalidad orgánica con la elección de una nueva Ejecutiva local en asamblea.