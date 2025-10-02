Mortadelo, Filemón, Rompetechos o el propio Ibáñez ya 'viven' en el parque de La Batería de Torremolinos

Margarita del Cid y Nuria Ibáñez, entre otros, con Mortadelo y Filemón en Torremolinos.

Si ha disfrutado en su niñez o en estos momentos de personajes míticos del cómic patrio como Mortadelo y Filemón, Rompetechos, el Botones Sacarino o Pepe Gotera y Otilio le va a gustar esta noticia.

De hecho, tendrá ganas de acercarse al parque de La Batería de Torremolinos porque acaban de inaugurar un espacio con grandes figuras de estos personajes con los que poder hacerse fotos muy divertidas. Hay también una figura del propio Francisco Ibáñez, el mítico autor de estos tebeos fallecido hace dos años.

La figura de Francisco Ibáñez

Este espacio ha sido inaugurado este jueves por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y Nuria Ibáñez, hija del dibujante. Las ha acompañado Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga.

En total hay 8 reproducciones de gran tamaño, de entre 1,20 y 2,5 metros, y están realizados en resina de poliéster y fibra de vidrio.

Pepe Gotera y Otilio

Hay guiños a Torremolinos ya que Mortadelo tiene un espeto de sardinas y Otilio está junto a la Torre de Pimentel.

"Este homenaje que te dedica Torremolinos es nuestro granito de arena para honrar la figura del autor más popular del cómic español y uno de los que más ha hecho por la lectura y la cultura popular en este país”, ha dicho Del Cid.

Mortadelo con un espeto de sardinas

“Se trata de un proyecto en el que hemos puesto toda nuestra ilusión y cariño para rendirte un sentido homenaje a través de tus personajes, a la par que damos un mayor peso y visibilidad a uno de los enclaves culturales y turísticos más atractivos de la ciudad: el Parque de La Batería”, ha añadido la alcaldesa de Torremolinos.

Ha supuesto una inversión de 89.043 euros euros y cuenta con una subvención a los Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR) de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.