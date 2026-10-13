Una imagen de como está la vivienda y Alejandro Navarro. EEM

Libertad para los dos últimos detenidos por la desaparición de Alejandro en Ronda

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LO ESENCIAL Las claves Un juzgado de Ronda ha decretado libertad provisional para los dos últimos detenidos por la desaparición de Alejandro Navarro, elevando a seis los investigados. Los seis investigados, que pertenecen al entorno más cercano del joven de 25 años desaparecido en mayo de 2024, tienen la obligación de comparecer en el juzgado. La Policía ha realizado un nuevo registro en la vivienda donde residía el joven, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado. Aunque inicialmente se sospechó de una marcha voluntaria, la causa judicial se mantiene abierta por un delito de desaparición.

Un juzgado ha decretado libertad provisional para los dos últimos detenidos por su presunta implicación en la desaparición de Alejandro Navarro, un joven de 25 años del que se perdió la pista en Ronda (Málaga) el 4 de mayo de 2024, lo que elevaría a seis las personas investigadas en el procedimiento judicial.

El Juzgado número 1 de Ronda ha ordenado que los nuevos investigados comparezcan los días 15 de cada mes en sede judicial, según las fuentes, que han precisado que la causa se desarrolla por un delito de desaparición.

A los otros cuatro implicados -dos hombres y dos mujeres- también se les puso en libertad provisional el pasado septiembre con la medida cautelar de obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Los agentes continúan las investigaciones, ya que el cuerpo del joven sigue sin aparecer, y este pasado miércoles se volvió a realizar un registro en la vivienda donde residía antes de su desaparición.

No es la primera vez que se registra dicho domicilio o se reactiva su búsqueda por la zona.

Los investigados pertenecen al entorno más cercano del joven y dos de ellos, vecinos de la madre del desaparecido, convivían con él en el mismo bloque y el joven se refería a ellos como sus tíos.

Antecedentes

El pasado marzo ya se reactivó la búsqueda en la zona pero días más tarde los efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid, apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, dieron por concluido el trabajo en el municipio malagueño.

En aquel momento, la búsqueda se centró en tres zonas ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

Meses más tarde, en septiembre, se reactivó la búsqueda y los agentes trabajaron en la vivienda donde residía el desaparecido con una miniexcavadora de cadenas y se detuvo a las cuatro personas ahora investigadas.

La familia denunció el mismo día que desapareció que había salido a trabajar al campo y después ya no tuvieron más noticias de él. No se llevó el móvil, documentación ni dinero.

Aunque en un principio se sospechó de que podía tratarse de una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre había cuestionado esta hipótesis.