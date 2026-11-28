El domingo por la tarde, un hombre discutía con su cuñado en la barra de un bar. El Betis había perdido otra vez y el café que tenía delante se había quedado frío mientras ambos repasaban las decisiones del entrenador, los cambios tardíos y aquel delantero que parecía empeñado en demostrar que el balón y él mantenían una relación de enemistad.

“Aun así, yo al Betis lo voy a apoyar siempre, manque pierda” dijo, golpeando suavemente la barra con el dedo.

Su cuñado se rió. No había mucho que discutir. En el fútbol, aquella fidelidad tiene algo admirable. Uno puede sufrir durante años, soportar temporadas desastrosas, descensos, fichajes incomprensibles y tardes en las que parece que el equipo juega con once personas que se acaban de conocer y, aun así, volver el domingo siguiente. No se exige racionalidad al sentimiento de pertenencia. Se acepta que el corazón tenga sus propias reglas.

Pero, unas horas después, escuché una frase parecida aplicada a la política. Una persona conocida, con experiencia institucional y responsabilidades públicas en el pasado, explicaba que seguiría apoyando a su partido y al Gobierno de Pedro Sánchez con una fidelidad semejante a la de un aficionado que no abandona a su equipo, gane o pierda.

La frase me dejó pensando.

Porque lo que en una grada puede resultar entrañable, en la vida pública merece una reflexión mucho más seria. El fútbol nos permite perder sin que nuestra vida cambie demasiado. La política, sin embargo, administra nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros impuestos, nuestras libertades, nuestras oportunidades y, en buena medida, el futuro de nuestros hijos.

Y hay una diferencia que convendría no olvidar nunca: un equipo necesita aficionados fieles, pero una democracia, lo que necesita, son ciudadanos libres.

No hay nada censurable en sentir simpatía por un partido político, compartir sus valores, reconocer sus aciertos o defender sus propuestas. Tampoco en votar durante muchos años a la misma formación. La estabilidad de las convicciones es perfectamente compatible con la inteligencia y la libertad.

El problema comienza cuando la fidelidad deja de ser una elección y se convierte en una obligación emocional. Cuando el votante deja de examinar lo que sucede y empieza a justificarlo todo. Cuando los errores de los propios se minimizan, las contradicciones se disculpan y los abusos se contemplan con una indulgencia que jamás se concedería al adversario.

En ese momento, la política deja de ser una actividad racional y se convierte en una cuestión de identidad. Ya no se vota porque un programa convence, porque una gestión ha sido buena o porque unas propuestas parecen mejores que otras. Se vota porque los nuestros son los nuestros. Y punto.

Es una actitud profundamente humana. Nos sucede en las familias, en las amistades, en las empresas, en los equipos deportivos y en muchas otras facetas de la vida. Nos cuesta reconocer que alguien a quien admiramos se equivoca. Nos cuesta todavía más aceptar que quizá teníamos razón en confiar en él, pero que ahora ha dejado de merecerla.

Un político no es un familiar al que debemos proteger de las críticas. No es un amigo al que tenemos que cubrir las espaldas cuando comete un error. No es un líder al que debamos demostrar lealtad para que nos considere parte de su círculo.

Es alguien a quien hemos confiado temporalmente una responsabilidad pública. Y esa confianza tiene condiciones.

No debería existir ningún cargo, ninguna sigla ni ningún liderazgo por encima de la obligación de rendir cuentas.

La política, cuando se entiende correctamente, no es una relación de fidelidad entre un jefe y sus seguidores. Es un contrato de confianza entre representantes y ciudadanos. Y los contratos, por definición, no se sostienen únicamente en la confianza inicial: se sostienen en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Por eso me inquieta escuchar que alguien está dispuesto a respaldar a un Gobierno haga lo que haga. No porque esa persona no tenga derecho a hacerlo, que lo tiene, sino porque esa afirmación encierra una renuncia voluntaria a algo mucho más valioso que la pertenencia a una organización: el criterio propio.

¿Qué queda de nuestra libertad si ya hemos decidido que ninguna actuación de aquellos a quienes apoyamos será suficiente para hacernos cambiar de opinión? ¿Qué valor tiene la crítica si la consideramos una traición?

Una democracia no se deteriora únicamente cuando quienes gobiernan cometen errores. También lo hace cuando quienes deberían exigirles responsabilidades renuncian a hacerlo.

Hay una palabra que debería preocuparnos especialmente en una sociedad democrática: incondicionalidad. La lealtad incondicional puede ser una virtud en determinados vínculos personales. La lealtad política, en cambio, debería tener límites muy claros. No puede estar por encima de la verdad, de la justicia, de la ética ni del interés general.

Un ciudadano verdaderamente comprometido con una formación política debería ser, paradójicamente, uno de sus críticos más exigentes. Precisamente porque cree en ella, debería reclamarle que cumpla sus promesas, que respete las instituciones, que rectifique cuando se equivoca y que no confunda el poder con un patrimonio que le pertenece.

El buen votante no es necesariamente el que nunca cambia de opinión. A veces es justamente quien tiene el valor de hacerlo.

Cambiar el voto después de comprobar que una gestión ha sido decepcionante no es una traición. Es una consecuencia de la libertad. Rectificar una opinión ante nuevos datos no es una debilidad intelectual. Es una muestra de honestidad. La verdad no pertenece a un partido. La decencia no tiene siglas. Y el interés general no debería necesitar permiso de ninguna sede política.

Nuestros padres y nuestros abuelos votaron en circunstancias distintas, con otras experiencias, otros temores, otras esperanzas y otra España. Sus decisiones merecen respeto. Su historia merece ser escuchada. Pero no tenemos la obligación de convertir sus preferencias en una herencia política.

Tampoco nuestros hijos deberían heredar nuestros prejuicios.

Cada generación tiene el derecho, y también la responsabilidad, de examinar su tiempo con sus propios ojos. La democracia no es una tradición familiar que se transmite sin cuestionamientos, como el apellido o la receta de las croquetas de la abuela. Es una responsabilidad que se renueva cada vez que un ciudadano se enfrenta a una urna.

El voto no debería ser un homenaje a quienes nos precedieron, ni una recompensa sentimental a quienes nos representaron en el pasado. Tampoco una reacción automática de miedo hacia quien podría gobernar después. Debería ser una decisión sobre el presente y el futuro. Sobre lo que consideramos mejor para nuestro país, para nuestros conciudadanos y para quienes todavía no tienen edad para votar.

No hay partido perfecto. No hay dirigente infalible. No hay programa que resuelva todos los problemas de una sociedad compleja. Precisamente por eso, nuestra obligación no consiste en encontrar un líder al que seguir sin reservas, sino en elegir a quienes, a nuestro juicio, pueden gestionar mejor lo que es de todos y mantener intacta nuestra capacidad de exigirles cuentas al día siguiente.

Volvamos, por un instante, a aquel bar.

El partido ha terminado. El café ya está frío. En la televisión repiten las imágenes del gol que nunca llegó y el hombre de la barra sigue defendiendo a su equipo. El domingo que viene volverá a ponerse la camiseta, ocupará su asiento y probablemente volverá a sufrir. Nadie le pedirá que deje de querer al Betis. Ni tendría sentido hacerlo.

Pero cuando llegue el momento de votar, no estaremos eligiendo un escudo para llevar en el pecho. Estaremos decidiendo quién recibe la responsabilidad de gobernar nuestras vidas durante los próximos años. Y esa decisión merece algo más que un sentimiento. Merece memoria, información, autocrítica y, sobre todo, libertad.

Que nadie nos pida que dejemos nuestro criterio en la puerta de una sede. Que ningún líder nos convenza de que pensar por nuestra cuenta es deslealtad. Que ningún partido consiga que confundamos su supervivencia con la de España.

Porque un ciudadano puede ser fiel a sus ideas, a sus principios y a sus valores. Pero jamás debería ser prisionero de sus propias siglas.

El domingo, cuando tengamos la papeleta entre los dedos, quizá convenga recordar que no estamos allí para demostrar a quién pertenecemos.

Estamos allí para decidir quién merece, esta vez, nuestra confianza.