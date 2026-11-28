El piloto de Cervera, Lérida, ha anunciado a los 33 años su retirada de la competición activa en la última prueba del Mundial de motociclismo de 2026 en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, después de conseguir 10 títulos mundiales, 8 en la máxima categoría, superando a Valentino Rossi e igualando a Giacomo Agostini.

Después de atesorar récords como ser el campeón más joven de la historia de MotoGP, de ser el que con más diferencia de tiempo ha ganado un título de esa categoría, 6 años, y el piloto que ha ganado con más diferencia de años, 13, su primer y último título mundial de la máxima categoría, Márquez se despide de las carreras.

Por el camino han quedado, sin incluir esta última carrera de Valencia, las 303 carreras que ha disputado en 17 años en el mundial, de las cuales 225 han sido de MotoGP. Otra impresionante cifra son las 106 poles totales conseguidas, 78 en la máxima categoría, o también las 106 victorias, 80 en MotoGP.

Los años de Honda en MotoGP se convirtieron en los más fructíferos, ganando seis títulos mundiales en siete años, entre 2013 y 2019. Ya en 2019 su Honda empezó a no ser la moto dominante y fue Márquez el único piloto de la marca que seguía ganando carreras, aunque teniendo que arriesgar más de la cuenta. El momento culminante de su carrera fue el accidente en Jerez de 2020, en el que una fractura que en principio no era complicada acabó haciéndole perder la temporada por tres operaciones sufridas para intentar devolver al brazo su normal movilidad.

Además de sus problemas físicos se sumó una evidente falta de prestaciones de su moto, que le obligó, por su manera de entender las carreras, a superar muchas veces los límites durante las temporadas de 2022 y 2023, donde las caídas y las lesiones se iban sucediendo. Al final de 2023, y con contrato vigente, llegó a un acuerdo con Honda para dejar el equipo porque psicológicamente estaba superado, preguntándose él mismo constantemente si su bajo rendimiento era por la moto o por sus lesiones.

Esos años fueron muy difíciles y pensó seriamente en la retirada, porque su cuerpo no permitía más daños. Sin embargo, una vez liberado de Honda, quiso probarse a sí mismo para descubrir si todavía era capaz de estar a su más alto nivel. Cuando acabó la temporada 2023 todos los equipos oficiales ya tenían sus puestos cubiertos y solo quedaba hueco en un equipo privado, el Gresini, que le fichó para la temporada 2024 con el beneplácito de la fábrica Ducati, que le cedería una de sus motos del año anterior.

La llegada a Ducati, aunque fuera a un equipo no oficial, supuso para Márquez un nuevo desafío, pero ya liberado de las presiones que arrastraba. Salvo un par de carreras de adaptación a la nueva moto y el nuevo ambiente, con dos caídas incluidas, Marc fue competitivo durante 2024, ganando de nuevo carreras después de varios años sin conseguirlo y llegando a final de esa temporada como el piloto más fuerte, aunque no consiguió el título, que se llevaría el español Jorge Martín. Ya tenía claro que estaba en plenas facultades y quería luchar por ganar títulos otra vez.

El contrato con el equipo Gresini fue de un año, y Márquez lo firmó así porque quería quedar libre para echarle un pulso a Ducati: o entraba en el equipo oficial de fábrica en 2025 o se retiraba. La decisión no era fácil para la marca porque Jorge Martín acababa de ganar el título y era el candidato lógico para pasar al equipo de fábrica. Pero en Ducati tenían claro que Marc estaría a su máximo nivel y que tener a uno de los mejores pilotos de la historia con ellos bien valía ese riesgo. El resto ya lo conocemos: Marc Márquez ha ganado con el equipo oficial de fábrica Ducati Lenovo los títulos de 2025 y 2026 con solvencia, a pesar de las limitaciones físicas de dos accidentes y dos intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, el sufrimiento físico y la exigencia para llegar a los límites cueste lo que cueste ha sido determinante para pensar que ya ha conseguido todos sus objetivos. Sus problemas con la vista a causa de los traumatismos por los accidentes y la idea de tener que luchar el año que viene y con la misma moto contra un mucho más joven Pedro Acosta, el que iba a ser compañero de equipo, ha sido suficiente como para decidir que es el momento para dejarlo, además, en lo más alto.

Se va el mejor piloto de la historia, aunque Nieto y Agostini lo superen en títulos, siendo el mismo niño de pueblo que llegó al mundial con 15 años, con una cercanía y humildad que no han dejado de acompañarle en todo este recorrido de 17 años de carreras. Se va la referencia para muchos jóvenes por su talento, y por su talante.