Quedan pocos días para el 29-N y las promesas electorales se disparan. Recuerdo aún con nostalgia los 800.000 puestos de trabajo que prometió Felipe González. Carrillo elevó la cifra al millón. No recuerdo lo que prometía Fraga. Era yo entonces un imberbe sin derecho a voto y, tras más de cuarenta años, las promesas fantásticas siguen ahí. En esto, la política no cambia.

La política vive del relato. La realidad importa poco. O más bien nada. Platón ya reflexionó sobre la distancia entre realidad y percepción en el mito de la caverna. En su alegoría, un grupo de prisioneros, encadenados desde su nacimiento, solo podía contemplar las sombras proyectadas sobre una pared. Un día, uno de ellos consiguió liberarse. Al salir, sus ojos se acostumbraron poco a poco a la luz. Descubrió árboles, animales, montañas y el propio sol. Comprendió entonces que había pasado toda su vida confundiendo las apariencias con la realidad.

Lo mejor del relato viene después. Cuando el prisionero regresó para compartir su descubrimiento, sus compañeros no solo se negaron a creerle, sino que estaban dispuestos a matarlo. Nunca ha sido fácil convencer a alguien de que lleva toda la vida equivocado. Si Platón levantara la cabeza, probablemente reconocería su caverna en cualquier debate electoral. Las sombras han cambiado de forma, pero conservan intacto su poder de seducción.

La ingeniería, en cambio, por el bien de todos, respira realidad. Los aviones no vuelan por ideología. Un puente no se sostiene con una buena campaña de comunicación. Una central eléctrica no genera kilovatios por figurar en un programa electoral. Y lo más importante: las leyes de la física no se modifican por mayoría parlamentaria. Es dura la vida del ingeniero.

En materia energética, las próximas elecciones generales ofrecen un magnífico ejemplo del divorcio entre política e ingeniería, entre relato y realidad. Todos los partidos, de izquierda y de derecha, prometen energía abundante, barata, limpia y segura. Unos quieren cerrar las nucleares. Otros enarbolan la bandera de la soberanía energética. Lástima que la física no tenga derecho a voto.

Y aquí comienzan los problemas. Ninguno de los partidos es realista en sus propuestas. Ni a corto ni a largo plazo. Cerrar las nucleares y fiarlo todo a las renovables no lo es. Tampoco lo es aplazar indefinidamente la descarbonización. Unos parecen olvidar que nuestra economía se ha construido sobre los combustibles fósiles. Otros, que esos combustibles son finitos y que una descarbonización progresiva es inevitable. Y Europa que no los tiene, cuanto antes empiece, mejor.

El debate energético es complejo. Incluso entre ingenieros hay confusión y discrepancias. Pero hay un dato que debería hacernos reflexionar. Un dato incómodo. Esta semana se ha celebrado la COP31, la conferencia mundial sobre cambio climático. Treinta años después de la primera COP, el mundo ha pasado de consumir 150 a 230 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios. Hoy consumimos un 50% más de petróleo, casi el doble de gas y el doble de carbón que hace treinta años. Y el consumo sigue aumentando. No es simplemente una cuestión de falta de voluntad política. Tampoco una conspiración de las multinacionales de la energía. Hay algo mucho más incómodo que reconocer: sustituir los combustibles fósiles sin modificar nuestro modo de vida es extraordinariamente difícil.

Ahora que estamos en elecciones, les propongo una sencilla analogía. Podríamos cambiar un diputado de Vox por uno de Podemos en el Congreso. O a la inversa. Ambos son diputados, pero el voto no sería el mismo. ¿Qué nos hace pensar que con la energía es distinto? Un depósito de diésel almacena energía para cuando se necesita. Una instalación fotovoltaica produce electricidad cuando hay luz solar. Una central nuclear puede generar electricidad durante meses sin depender de la meteorología. Todas proporcionan energía, pero no sirven para lo mismo. Por algo los grandes barcos cruzan los océanos quemando fuelóleo, algunos submarinos llevan reactores nucleares, y mi tostadora se conforma con un enchufe. No es cuestión de preferencias, sino de física. Podremos cambiar el arroz por garbanzos, pero entonces no comeremos paella.

Hay algo que comparten las propuestas de todos los partidos: resulta mucho más sencillo anunciar objetivos que explicar cómo alcanzarlos. Todos confían en la tecnología, y ésta ofrecerá soluciones, pero no milagros. Llevamos más de un siglo construyendo nuestra economía alrededor del petróleo, el gas y el carbón. Descarbonizarla exigirá cambios profundos. El proceso será duro y tumultuoso. Los plazos serán largos, como los de las catedrales. Y, sobre todo, una economía descarbonizada será necesariamente una economía distinta.

La transición energética es uno de los mayores desafíos de este siglo. Merece algo más que eslóganes, promesas y objetivos expresados en porcentajes. Merece respuestas. Quizá lo más inquietante de la alegoría de Platón no sea que los prisioneros confundieran las sombras con la realidad. Es que, cuando alguien les contó la verdad, prefirieron seguir entre las sombras.