Hace tiempo les hablé sobre mis abuelos y la Guerra Civil. Ahora toca escalar un nivel y hablarles sobre mis bisabuelos y especialmente de uno de ellos, que en mi opinión nos servirá para poner en contexto y situación los efectos de la denominada Ley de Nietos.

Dos de mis bisabuelos emigraron a Argentina en la primera década del siglo XX, tras «el Desastre del 98», como históricamente se conoce a la profunda crisis moral, política, social y cultural que sacudió a España tras la pérdida de sus últimos territorios de ultramar ─Cuba, Puerto Rico y Filipinas─ en la guerra contra los Estados Unidos.

Uno de ellos volvió a los pocos años, más pobre de lo que se fue, puesto que gastó los últimos ahorros en pagar el billete del trasatlántico de vuelta.

Pero el otro se quedó allí. Durante años estuvo enviando cartas junto con los pasajes de barco para reclamar a su mujer y sus hijos. Nada más volvería a saberse de él hasta que, en los años noventa del siglo XX, un primo de mi padre ─prejubilado de banca y con mucho tiempo libre─ pudo localizar su rastro en la región argentina de Córdoba, donde había formado una nueva familia y creado una afamada cuadra de caballos.

Todo cuadraba, porque según contaba mi abuela, su padre había sido un magnífico jinete y domador de caballos, con cierta fama en Estepona y alrededores.

De hecho, mi bisabuelo era conocido por el mote del malatela, por el desgaste habitual de los pantalones. Y como todo se hereda menos un cortijo, se ve que mi padre y yo debimos heredar algo de los andares del bisabuelo, porque un día, siendo yo adolescente, una señora muy mayor del pueblo nos reconoció como familia del «malatela».

Los hijos argentinos del bisabuelo eran algo más de una década menores que los hijos españoles. Y los nietos argentinos también tenían una diferencia similar con los nietos españoles.

De ser cierto ese desfase, los nietos argentinos deben rondar los 80 y pocos años ─los españoles ya han fallecido─; y los bisnietos argentinos deben rondar los 50 años, frente a los españoles que pasamos los sesenta. Había también una rama alemana cuyos integrantes deben estar en los sesenta, si bien hace muchos años que perdimos la relación.

La interpretación que se ha hecho de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, a través de la Instrucción dictada en octubre de 2022 por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, amplió considerablemente el alcance práctico del derecho de opción a la nacionalidad española.

Sus efectos pueden proyectarse incluso sobre generaciones posteriores. No sé si mis parientes argentinos reunirían todos los requisitos exigidos, pero su caso permite plantear una cuestión que va mucho más allá de mi propia familia: hasta dónde debe extenderse una reparación histórica cuando sus efectos jurídicos alcanzan a generaciones que no sufrieron aquello que la norma pretende reparar.

La paradoja es que mi bisabuelo no participó en la Guerra Civil, y mi "familia argentina" nunca ha mostrado el más mínimo interés en conocer sus orígenes o a la rama española, al menos que nos conste.

Y aquí es donde una historia familiar aparentemente intrascendente empieza a adquirir una dimensión política. Porque la nacionalidad no es una medalla que España entrega a los descendientes de quienes un día partieron. La nacionalidad atribuye derechos, y entre ellos uno particularmente relevante: participar en la elección de quienes gobiernan un país en el que quizá nunca se ha vivido.

La cuestión, por tanto, ya no es solamente quién tiene derecho a recuperar una nacionalidad perdida como consecuencia del exilio. Es hasta qué generación podemos extender esa reparación y, sobre todo, qué vínculo real con España debemos exigir para que esa reparación histórica termine convirtiéndose también en participación política.

Y esto plantea la pregunta clave: ¿debe poder decidir sobre el futuro político de España quien obtiene la nacionalidad por ser bisnieto de un español emigrado hace más de un siglo, aunque nunca haya vivido aquí ni haya mantenido vínculo alguno con nuestro país?

Que nadie me malinterprete. Estaría encantado de encontrar a mis parientes argentinos y probablemente descubriríamos más cosas en común de las que imaginamos. Como decía Miguel de la Cuadra Salcedo, uno no es español hasta que conoce y ama Hispanoamérica.

Y, sin embargo, que cuestione que la nacionalidad y el derecho de voto deban transmitirse de generación en generación no significa que niegue el vínculo de aquellos descendientes con España. Más bien al contrario. Quizá el problema sea que hemos intentado reconstruir mediante leyes y pasaportes unos vínculos que siguen existiendo por razones mucho más profundas: la pertenencia a una comunidad histórica y cultural.

Porque mis desconocidos parientes argentinos y yo, nos guste o no, pertenecemos a una misma comunidad cultural. Ellos dirán con otro acento palabras como caballo, abuelo, familia o España, pero no necesitaremos traducirlas. Y eso, después de más de un siglo de separación y a diez mil kilómetros de distancia, no deja de ser extraordinario.

No me gusta demasiado la expresión Latinoamérica. No porque sea incorrecta, sino porque, al agrupar bajo una misma denominación realidades de lengua española, portuguesa y francesa, diluye aquello de lo que precisamente estoy hablando.

Cuando me refiero a los pueblos americanos que comparten nuestro idioma, prefiero llamarlos Hispanoamérica. E Iberoamérica si incorporamos también el mundo portugués. Las palabras no son inocentes: Hispanoamérica hace visible una comunidad histórica y lingüística que con demasiada frecuencia los propios españoles parecemos empeñados en ignorar.

Eso es, a mi juicio, la Hispanidad. No la nostalgia de un imperio desaparecido ni la pretensión absurda de reconstruirlo. Tampoco la negación de las identidades nacionales, indígenas o mestizas surgidas a lo largo de los siglos. Es la existencia de una comunidad de pueblos distintos que, después de siglos de historia compartida, conservan algo formidable como es la capacidad de entenderse.

Más de dos siglos después de que comenzaran las independencias americanas, un malagueño puede aterrizar en Buenos Aires, México, Bogotá, Lima o Santo Domingo y entender y hacerse entender desde el primer minuto. Podemos leer los mismos libros, escuchar las mismas canciones, discutir de política, hacer negocios o enamorarnos sin necesidad de traducción. Pocas herencias históricas tienen semejante fuerza.

De niño tuve unos vecinos uruguayos, "uruguachos" en nuestra particular pronunciación, que me descubrieron el humor de Les Luthiers, defendían que el tango se había inventado en Montevideo y recordaban, siempre que podían, que Uruguay fue campeón del mundo antes que Argentina. Cada visita del Peñarol al Trofeo Costa del Sol se convertía en una fiesta.

Hace poco, por motivos profesionales, compartí dos días de trabajo con un grupo de peruanos y chilenos vinculados al transporte marítimo y al comercio de productos hortofrutícolas. Hablábamos de puertos, barcos, exportación y logística, pero lo sorprendente era la familiaridad inmediata del trato. No necesitábamos traducir las palabras ni explicar las referencias.

Eso también es la Hispanidad: una comunidad capaz de convertir la distancia en familiaridad.

Tal vez el problema sea que con demasiada frecuencia los españoles contemplamos nuestra historia desde la condena o desde la nostalgia. Ni una perspectiva ni la otra bastan para comprenderla. Reconocer sus sombras no obliga a ignorar una de sus consecuencias más extraordinarias como es que cientos de millones de personas, repartidas por medio mundo, pueden hoy entenderse en una misma lengua.

Quizá un pasaporte nos convierta jurídicamente en compatriotas, pero la lengua española ya nos había convertido, mucho antes, en miembros de una misma comunidad.

Mis familiares argentinos pueden no haber tenido jamás pasaporte español. Pueden incluso no haber pisado España. Pero comparten conmigo una lengua, parte de una historia, apellidos, referencias culturales e incluso, en nuestro caso concreto, un antepasado.

No sé si algún día llegaré a conocer a aquellos primos argentinos. Quizá alguno siga teniendo caballos. Tal vez quede incluso algo del viejo malatela en su manera de montar o, como nos ocurría a mi padre y a mí, hasta en su forma de andar.

Si alguna vez nos encontramos, habrá pasado más de un siglo desde que nuestro bisabuelo embarcó rumbo a Argentina. Ellos serán argentinos y yo español. Puede que algunos tengan ya también un pasaporte español gracias a una ley que quiso reparar las consecuencias de nuestra historia.

Pero para reconocernos como parte de una misma familia no necesitaremos ningún pasaporte. Nos bastará con empezar a hablar.