Empiezo hoy esta columna con una idea clara: hablar cada mes de emprendimiento en el sur, de lo que funciona y de lo que todavía no. Y quiero arrancar por lo que más me preocupa ahora mismo: los emprendedores que Málaga deja escapar.

Llevo años escuchando, y diciendo, que Málaga atrae talento. Y es verdad. De hecho, por eso yo mismo me mudé a Málaga: en Algeciras, emprender era hacerlo con un nivel mayor de dificultad, y yo quería estar donde se movía el ecosistema.

Cada mes llegan ingenieros, diseñadores y perfiles técnicos de toda Europa para trabajar en las empresas que han abierto oficina aquí. Pero hay un talento del que hablamos bastante menos y que, sinceramente, se nos está escapando: el de la gente que monta empresas.

Lo veo constantemente. Málaga atrae a muchos empleados, pero demasiadas veces acaba exportando a sus fundadores.

Y no es porque lo hagamos mal al principio. Al contrario. Tenemos universidad (cada vez más y mejores), escuelas de negocio, programas de preincubación e incubación, públicos y privados, y una comunidad que hace diez años sencillamente no existía.

Conozco las incubadoras muy de cerca y puedo decir que los proyectos que salen de aquí no tienen nada que envidiar a los de otros sitios. Los datos van en la misma línea: según el último informe de El Referente, Málaga ya es la sexta ciudad de España en número de startups y Andalucía la cuarta comunidad, con más de 450.

El problema viene después. Cuando la startup sale de la incubadora, ya tiene producto, tiene sus primeros clientes y le toca levantar una primera ronda en condiciones, fichar a gente que sepa escalar y encontrar a alguien que le abra puertas fuera. Ahí es donde nos quedamos cortos.

Y casi todo tiene que ver con el dinero. El Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter dice que en 2025 Barcelona captó más de 1.300 millones de euros y Madrid más de 850. Andalucía, que tiene casi una de cada diez startups del país, se queda con alrededor del 1% del capital riesgo.

Con esos números, lo que hace el fundador es lo lógico: coger las maletas. Y esto no es un decir ni un cliché, es algo que nos pasa más de lo que nos gustaría. No les culpo. Seguramente yo les habría dado el mismo consejo.

Lo que pasa es que cada vez que alguien se va, Málaga pierde bastante más que una empresa. Pierde los empleos que iba a crear, pierde a alguien que dentro de diez años podría estar invirtiendo en otros proyectos y pierde un ejemplo para los que vienen detrás, que necesitan ver que se puede crecer sin irse.

Quiero dejar claro que esto no va de criticar lo que se ha hecho, que ha sido mucho y bueno. Va de terminar el camino. Y para mí lo primero es el capital. En Málaga hay patrimonio, hay empresarios a los que les ha ido bien y hay familias con capacidad para invertir, pero ese dinero casi nunca se encuentra con las startups que están naciendo a pocos kilómetros.

Necesitamos redes de business angels que funcionen de verdad, fórmulas para coinvertir y alguien que acompañe a quien quiere invertir por primera vez y no sabe por dónde empezar. Ya hay cosas en marcha, como ADA Capital, pero todavía no es suficiente.

También echo de menos apoyo en la segunda fase. Hemos aprendido a acompañar a las startups cuando nacen, pero los programas públicos suelen acabarse justo cuando más falta hacen. A una empresa que ya tiene clientes no hace falta explicarle qué es un modelo de negocio. Lo que necesita es ayuda para crecer, para contratar y para salir fuera.

Las grandes empresas que se han instalado aquí también pueden jugar un papel enorme. Si abrieran sus retos y sus compras a las startups de la provincia, serían su primer cliente, y pocas cosas hacen que un fundador se quede tanto como tener a una gran empresa confiando en él a veinte minutos de casa.

Y no me olvido de los que ya se fueron. Hay muchos fundadores malagueños en Madrid, en Barcelona o fuera de España, y no los doy por perdidos. Si conseguimos mantenerlos cerca, como mentores, como inversores o simplemente como gente que habla bien de Málaga, muchos volverán. Y los que no, nos traerán a otros.

Málaga ya ha demostrado que aquí pueden nacer empresas. Ahora toca conseguir que también puedan crecer aquí, y que quedarse sea lo normal y no un acto de fe.

Juan Antonio Tejada Pérez es presidente de Asociación Málaga Tech y de la Federación de Emprendimiento e Innovación del Sur (DELSUR)