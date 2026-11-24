En 1999, la ONU, hoy tan debilitada, decidió dedicar el 25 de noviembre al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo hizo para recordar el asesinato de las tres hermanas Mirabal en ese mismo día de 1960, en la República Dominicana del dictador Rafael Leónidas Trujillo, una historia que conocí y estudié en el año 2000 cuando aterricé en la isla caribeña y pasé casi un año trabajando en una organización especializada en la cooperación internacional con perspectiva de género, dirigida por una socióloga dominicana, Cristina Sánchez, que me instruyó con rigor, pasión y generosidad en esta materia.

En los últimos tiempos, estudiando de nuevo, he leído mucho sobre la violencia online contra las mujeres. Primero descubrí el concepto del abuso sexual basado en imágenes (IBSA:Image-based sexual abuse), que tiene que ver sobre todo con la grabación de imágenes furtivas de encuentros sexuales y su posterior difusión en grupos de Whatsapp o Telegram o incluso en redes sociales.

Otro concepto relevante, porque es necesario dar nombre a las cosas, es el del abuso perpetrado mediante la difusión no consensuada de imágenes de carácter sexual (NCII:Non Consensual Intimate Image Abuse), que además de introducir la idea del “no consenso” (porque una mujer puede acceder a mantener relaciones sexuales con un hombre, pero no a que la graben y mucho menos a que se difundan esas imágenes), amplía las categorías a las llamadas deep fakes (ultrafalsificaciones o ultrasuplantaciones en castellano), de las que hablaré más adelante.

Lo importante es poner de manifiesto que todo esto ocurre, y que va a más. En estos días el Parlamento Europeo va a debatir en Estrasburgo algunas medidas para tratar de poner freno a una pandemia global de agresiones y violencia digital contra mujeres, adolescentes y niñas en todo el mundo.

Todas las organizaciones globales han publicado informes de interés que merecen nuestra atención, porque esta violencia estructural no es cosa de cuatro tarados, como tuve el bochorno de escuchar en un acto público en el que participé hace unos meses, dicho además por una mujer representativa del asociacionismo online, sino que además tiene repercusiones gravísimas e injustificables sobre la vida pública y la salud mental de todas las mujeres y adolescentes del mundo, y de las víctimas en particular.

No quiero dejar de hablar de otro concepto necesario, el de la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV:Technology Facilitated Gender-Based Violence), que Naciones Unidas define como la “violencia cometida, asistida, agravada y amplificada, total o parcialmente, mediante tecnologías digitales, contra una persona por razón de su género”.

En este sentido, la IA Generativa se ha convertido en una nueva fuente de amenaza para las mujeres, porque ya basta con acceder a cualquier imagen de una mujer, descargada de sus redes sociales o captadas con esas maravillosas gafas Ray-Ban que comercializa Meta, es decir, Mark Zuckerberg, para invadir nuestra privacidad sin aviso ni consentimiento.

Ya basta cualquier imagen para generar un desnudo o una secuencia pornográfica, y con ello humillar a las mujeres dondequiera que estén, porque de eso se trata, de atacar, minimizar y expulsar a las mujeres del espacio y del debate público, reducidas a un cuerpo desnudable, convertidas en simples deseos de una sexualidad machista y misógina.

Algunas cifras y datos que se repetirán estos días de activismo contra la violencia de género. En Europa, el 12% de las mujeres afirman haber sufrido acoso o violencia online. La situación se agrava entre las chicas más jóvenes, donde el porcentaje sube hasta el 54%, algo lógico porque hablamos de las generaciones que son nativas digitales. En otras zonas del planeta hablamos del 75% de las mujeres.

Y, por supuesto, la violencia online es el primer paso hacia la violencia física. Se ha estimado un coste económico de todo esto, pero no quiero enfocar esta advertencia sobre el coste que puede suponer en bajas médicas, tratamientos de salud mental o incluso retiradas del mercado laboral. Recordemos el suicidio en 2019 de Verónica, la trabajadora de 32 años de IVECO, en nuestro país, avergonzada por la difusión de un vídeo sexual sin su consentimiento.

Cuantificar las consecuencias me parece grosero, porque no podemos reducir este problema a una cantidad de dinero. En todo el mundo, cuando el debate público e incluso la vida ocurre en las redes y se necesita la presencia y la participación de toda la sociedad, millones de mujeres son expulsadas del mismo por una agresividad extrema contra ellas, lo que afecta a su libertad y repercute en sus derechos, sus opciones y sus posibilidades. Y, por lo tanto, en la salud democrática de la sociedad en su conjunto.

La IA Generativa ha venido a agravar todo esto. Se habla ya de “violencia de género mediada, amplificada o automatizada por la IA” (AI-enabled violence against women). Cuando Elon Musk lanzó en enero Grok, su IA sin supervisión ni guardarraíles, se generaron más de 3 millones de imágenes sexualizadas en sólo 11 días, cuando la presión social hizo que tuvieran que limitar el uso del producto.

El 99% de las imágenes o secuencias pornográficas generadas con IA tienen como víctimas a mujeres, y por desgracia las investigaciones en curso contra Grok en países como el Reino Unido no han publicado aún sus conclusiones oficiales.

El 1 de octubre, un juzgado de lo penal de Sevilla hizo pública una sentencia por la que condenaba a tres chicos ya mayores de edad a tres meses de prisión a cada uno (pena suspendida), y a un período sin acceso a determinadas redes sociales, porque se descargaron varias imágenes de Instagram de antiguas compañeras de instituto (nacidas las tres víctimas en 2005), “procediendo a manipularlas con una aplicación de IA para obtener imágenes que simulaban, con gran realismo, los cuerpos íntegramente desnudos de las tres jóvenes”.

Luego las difundieron en WhatsApp y Discord, hasta que llegaron a una de las víctimas. Aprecia el juez “un claro propósito de burla, siendo conscientes del riesgo que creaban para la dignidad de las jóvenes y de las altas probabilidades de menoscabarla, lo que les era indiferente proyectando así una pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres”.

¡Bravo! Aplicación al canto del artículo 173.1 del Código Penal (delito contra la integridad moral) con agravante de género, y atenuante por el reconocimiento de los hechos y pago de la indemnización fijada para la reparación del daño causado.

Esta sentencia se une a la del llamado Caso Almendralejo, de 2024. Allí los autores y las víctimas eran menores de edad, por lo que se aplicó el mismo artículo del Código Penal (integridad moral) pero también el que tipifica el delito de pornografía infantil (las imágenes eran de chicas menores de edad). Libertad vigilada durante un año y formación afectivo-sexual.

Pero hay más: un joven de 14 años detenido en Logroño en julio, otro caso de Langreo de agosto, dos de Barcelona en curso, y una sentencia muy reciente de Valencia que ha condenado a otro menor de 16 años por desnudar a 14 compañeras y difundir esas imágenes falsas en redes.

Los institutos han dejado de ser lugares seguros para las chicas. ¿Nos parece una tontería, una exageración? ¿Vamos a minimizar esta violencia hablando de casos aislados? Es un buen momento para analizar el uso de las redes sociales y la IA que están haciendo en todo el mundo demasiados jóvenes y adultos varones para agredir, atacar, humillar y arrinconar a mujeres y adolescentes, para suprimir sus libertades. Un asunto que debería generar consenso en torno a la sociedad que queremos y a lo que estamos dispuestos a hacer para construirla.