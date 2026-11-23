En el escenario no basta con una buena técnica ni con clavar una coreografía. Lo difícil es que el cuerpo cuente, que cada movimiento tenga intención y que detrás de cada gesto haya un personaje. El gran Gatsby, el show, de Enrique Gasa Valga Dance Company, lo consigue.

Lo vi en el Teatro Soho CaixaBank y salí con la sensación de que talento, técnica y sensibilidad habían remado en la misma dirección. La dirección y coreografía de Gasa Valga no se conforman con encadenar pasos perfectos: sus bailarines cuentan y emocionan, y eso es lo raro.

Dominar el lenguaje del cuerpo es una cosa; que el público entienda una historia a través de él, otra. Este elenco lo logra con solvencia: técnica de primer nivel, mucha plasticidad y, sobre todo, capacidad interpretativa. Son bailarines, sí, pero también intérpretes, y se nota.

La música, dirigida por Roberto Tubaro y con banda en directo, merece mención aparte. Acompaña, envuelve y levanta atmósferas. La voz de la cantante emociona de verdad y llega hasta la última nota. Uno de los bailarines también se suma a cantar, con total naturalidad.

Aquí me detengo, porque se lo agradezco: nadie intenta demostrar hasta dónde sube una nota. Ni rastro de exhibicionismo ni de concurso de virtuosismo. Hay intención y emoción. Son artistas que entienden que la técnica está para servir a lo que se cuenta, no para ponerse delante.

Puesta en escena, música, voces y trabajo físico tiran del mismo hilo, y ningún elemento le roba protagonismo a otro. Calidad sobresaliente.

Además, esta propuesta confirma que el Teatro Soho CaixaBank es un referente de programación. Mantener ese nivel y sorprender al público una y otra vez no es sencillo. Enhorabuena a Aurora Rosales, su directora, y a todo su equipo: detrás de una buena cartelera hay una mirada, un criterio y una apuesta por traer a la gente lo mejor que se hace sobre los escenarios.

Cuando quien está sobre las tablas sabe interpretar, el arte deja de ser exhibición y se convierte en emoción. De eso va el teatro.