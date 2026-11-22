"Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos". Este pasado viernes una amiga, hablando de grandes ideas de partidos fallidos liderados por gente capaz y preparada, me citó a Blas Infante. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para obtener Tierra y Libertad, para conservarlas y tener recursos suficientes como para no subordinarse?

¿Qué es la Libertad?, pensé. ¿Poder criar y educar a tus hijos en aquello que deseen y para lo que sean capaces? ¿Vivir de la tierra de tus padres y tus abuelos, que cada generación ha ido mejorando? ¿Elegir dónde y cómo vives y a qué te dedicas? ¿Contar con educación, sanidad, seguridad, orden y justicia? ¿Ser un ciudadano pleno, y no un idiota en el sentido griego de la palabra, y participar en los asuntos de la polis?

Blas Infante no pintaba nada en aquella conversación. Yo le hablaba de la operación Roca, el Partido Reformista, y de que Roca i Junyent fue uno de los siete padres de la Constitución, junto a Solé Tura, Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Pérez-Llorca, Peces-Barba y Fraga. Los vemos retratados cada vez que sale en la tele la sala Constitucional del Congreso. Los pintó magistralmente Hernán Cortés, retratista gaditano de la quinta de mi madre, que los inmortalizó tal como eran en aquel año de magia gatopardesca.

Yo tenía cuatro años; hoy solo sobreviven dos. He tenido el honor de hablar en esa sala para exponer que el rey va desnudo, que tenemos que ponernos las pilas en innovación e industria, que se puede si queremos. Pepito Grillo, martillo pilón: no sé si servirá de algo repetirlo.

La inmensa mayoría de los españoles vivos no sabe nada de ellos, como mi amiga, representante por edad, formación y profesión de la actual clase media. Me apasionan la Política y la Historia, pero me repele profundamente el sistema actual de partidos. Aquella Constitución no sirve para esta España: es el elefante en la habitación.

Hemos creado un monstruo, un sistema de listas cerradas que puede mandar a un paracaidista como el de El disputado voto del señor Cayo a Burgos, con tales barreras de entrada que solo un par de partidos acaparan el poder y abusan de él. Se lo echaron en cara mutuamente, pero ninguno puso sobre la mesa cómo atajarlo: sería su harakiri. Lo dijo Pérez-Reverte en El Hormiguero: las opciones son quedarse en casa, votar en blanco o votar al menos malo.

¿Se puede ser socialista en lo social sin renunciar al orden y a la firmeza en el cumplimiento de las leyes? Se puede, y lo ha demostrado Salvador Illa cortando en seco los robos enmascarados en tiendas de Plaza Cataluña convocados por TikTok. ¿Se puede conseguir que nadie esté sin techo? Miren las políticas de vivienda entre 1965 y 1982, y el periodo en que más se construyó, con incentivos económicos y fiscales que hoy no existen. ¿Se puede ser generoso con los desfavorecidos sin tolerar el fraude ni el efecto desincentivador de algunas ayudas? ¿Se puede ordenar lo público para que compita en igualdad con lo privado, incentivando a los servidores más capaces y cesando a los negligentes, y desmontar así el mito de que lo privado es siempre más ágil?

¿Se puede ser firme en las fronteras y contar con aliados que no nos arrastren a guerras innecesarias e injustas? ¿Invertir en desaladoras en España antes que en Marruecos? ¿Impulsar la industria de defensa sin repartirla a dedo entre amigos? ¿Evitar cosechas sin recoger mientras entra la misma fruta de Sudáfrica o Marruecos?

¿Pactar una estrategia de largo plazo que ponga en el centro a los españoles, a sus empresas, agricultores y ganaderos? ¿Tratar el agua como un recurso público y dejar de poner lo estratégico en manos de multinacionales y fondos no europeos? ¿Más Europa, más escala y más transparencia; una política de desarrollo de África; diplomacia y escucha activa con Rusia y sus vecinos; una banca que invierta los depósitos en el país; la Paz en el centro? ¿Limitar los mandatos a ocho años, establecer la circunscripción única, expulsar a los extranjeros que delinquen reiteradamente, reactivar el ascensor social con becas-salario, residencias y formación profesional? Si para la UE cada voto vale lo mismo, ¿por qué en España el voto del señor Cayo vale más que el de un madrileño o un barcelonés?

Delibes retrató aquel mundo rural que veía extinguirse, en el que la cultura milenaria se machaca con la superficialidad y la velocidad de la vida urbana. No ha muerto. Otra amiga, madre de tres hijas, me decía que se planteaba volver a Alozaina; sé que, en el fondo, nunca se ha ido. ¿Cómo situar a nuestros pueblos, y a esa cultura que conoce por su nombre cada hierba, cada fuente, cada arroyo y cada apero, en el curso de la rapidísima transformación tecnológica, demográfica y social?

¿Cómo impedir que urbanitas de visita regulen con la ley del embudo cómo vivimos, cómo cuidamos el monte y el río o cómo criamos a nuestros animales? ¿Cómo impulsar la economía circular, la biomasa, el almacenamiento de agua, la protección de los acuíferos, la extensión del regadío y los microembalses? Lloverá menos, pero de forma torrencial: hay que retener esa agua y llevarla a cauces y acuíferos.

¿Se puede invertir el 5 % del PIB en I+D+i, cambiar subvenciones por incentivos fiscales y poner a Hacienda a favor de la innovación? ¿Cómo impulsar tecnologías aún inmaduras como la IA física, la cuántica, la fotónica o la microelectrónica, y perder el miedo a la financiación basal? Nuestro retraso duele, y más cuando Ayuso lo cita; sus causas son históricas y externas, pero también propias: no invertir, dejar que interventores y Hacienda lo paren todo, perder cada oportunidad histórica y cada mayoría estable para decidir con valentía el camino.

Entré en el vuelo a Málaga escuchando el debate Sánchez-Feijóo. Fue triste: poco programa, poco foco en lo estratégico. Si hay cambio, no espero nada relevante en lo esencial; seguiremos subordinados a la partitocracia, al eje atlántico y a sus multinacionales, mientras la industria, la innovación y la soberanía estratégica no interesan. A mi lado iba sentado, casualidades en las que no creo, Miguel Ángel Rodríguez, artífice de esa Ayuso que suelta que somos una comunidad atrasada, con una verdad que duele a nueve millones de andaluces.

¿Cómo dejar de ser usuarios de alta tecnología y pasar a ser proveedores, fabricantes y dueños de sus plusvalías? ¿Cómo tener menos graduados universitarios pero mejor formados, y muchos más profesionales de formación profesional de alto nivel en electrónica, energía, telecomunicaciones, fabricación aditiva, centros de datos, frío industrial, transporte o baterías? ¿Dónde está el Pacto de Estado por la formación? ¿Cómo tener más doctores en la empresa, más colaboración entre universidades y empresas, y agrupar titulaciones medio vacías aunque pertenezcan a otra comunidad?

¿Cómo evitar que un vecino de Soria, a una hora del Miguel Servet de Zaragoza, tenga que operarse en Valladolid? ¿Para cuándo un «roaming» regulatorio, sanitario, educativo y digital entre comunidades? ¿Cómo retener a nuestros genios y atraer a sabios que creen academia y empresas? Si China lidera tantas industrias y campos científicos, ¿por qué no tenemos un programa Marco Polo, como el Erasmus, para que nuestros mejores estudiantes se formen con sus pares chinos, ni más intercambio con Portugal e Iberoamérica?

¿Por qué no reproducimos el modelo del BSC en la cuántica, la IA física, la fotónica, la energía o el agua? Imaginen en Almería un Centro Nacional de Tecnologías del Agua que lidere la microdesalación, o en el Parque Tecnológico de Málaga un centro nacional de IA física donde confluyan humanoides, drones, robotaxis e intralogística autónoma.

Imaginen robots que trabajen en el campo cuando el calor es hostil, cuando falta mano de obra para la cosecha o cuando fumigar es un riesgo para la salud; imaginen al señor Cayo pidiéndole a su androide que limpie de cañas el río o saque las gallinas a la era. Imaginen que integramos lo mejor de la tecnología con lo mejor de nosotros mismos: agua depurada de la Costa del Sol bombeada aguas arriba, con balsas digitalizadas y sensorizadas, cuando el pico solar abarata la energía.

Mi paisano Antonio Luque, que junto a Acesur ha logrado comprar Deoleo por 520 millones para que los agricultores capturen más valor de la cadena, sueña con un agricultor que, al acabar sus faenas, se ponga su traje y lleve a su mujer a la ópera. Pronto, y sin apoyo suficiente del Ministerio de Cultura, tendremos por fin un Auditorio. Para llenarlo de malagueños, incluidos los que producen aceite, cereal, tropicales, cítricos y carne, necesitamos políticas de largo plazo, con visión de conjunto, que inscriban en un Himno 2.0: «Andaluces, levantaos, pedid Agua y Energía». Solo así podrán tener Tierra y Libertad.