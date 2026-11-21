Según la tradición, el 24 de agosto de 410 d. C. el emperador romano Honorio estaba descansando en su palacio de Rávena cuando un eunuco llegó a la carrera con el rostro desencajado:

- ¡Señor, Roma ha perecido!

Honorio se levantó de un salto, pálido, y negó con la cabeza:

- ¿Cómo puede ser? ¡Si acabo de darle de comer con mi propia mano!

El sirviente le miró, confuso.

- Señor -tartamudeó-. Roma ha caído. La ha invadido Alarico el bárbaro.

- Oh- murmuró Honorio con alivio, tomando asiento-. Creía que era mi gallo Roma quien había muerto.

Para tranquilidad del emperador, su mascota se hallaba a salvo. Sin embargo, a unos trescientos kilómetros de distancia, la ciudad de Roma estaba siendo saqueada, en un suceso tan traumático que san Jerónimo llegó a escribir: “En una ciudad perece el universo entero”.

Sea verdadera o no la anécdota, ilustra la desconexión con la realidad que se vivía en la corte de Rávena: el joven Honorio contaba con numerosos cargos de confianza, pero ninguno de ellos estaba capacitado para ayudarle a gobernar, ya que su interés se limitaba a acaparar privilegios.

Mientras él alimentaba al gallo, el mundo que debía administrar se desmoronaba. Las fronteras, antes claras, se desdibujaban peligrosamente; el ejército dependía cada vez más de mercenarios y de alianzas militares poco fiables; las infraestructuras públicas, antes orgullo del imperio, se hundían sin que nadie las reparara, y los ciudadanos soportaban impuestos asfixiantes. El sueño de Roma seguía existiendo, pero era cada día más frágil.

A una persona atenta, muchos de estos problemas le resultarán familiares. Pues, aunque el relato de Honorio y Roma (el gallo) hoy en día se transformaría en meme, los problemas del año 410 recuerdan a los que afronta Occidente. Y, como Honorio, hay quienes prefieren mirar hacia otro lado en lugar de asumir responsabilidades.

Cuando Alarico entró en Roma aquel verano, el imperio llevaba ya tiempo debilitándose desde dentro. Primero, por una corrupción que se había vuelto estructural, provocando que muchos cargos públicos dejaran de ser una forma de servicio para convertirse en una inversión. Tanto, que el Codex Theodosianus recogía decenas de leyes contra el abuso de poder.

Esa red de clientelismo que paralizaba la administración recuerda a la captura del poder político contemporáneo por intereses ajenos al bien común: según Transparency International, el 53 por ciento de los europeos creía en 2021 que su gobierno estaba controlado por unos pocos intereses privados, mientras que en España la cifra ascendía al 64 por ciento. A día de hoy, la corrupción política y el fraude están entre las principales preocupaciones sociales en nuestro país.

Otro factor problemático fue la desigualdad. Progresivamente, los grandes propietarios absorbieron tierras y privilegios fiscales. Hoy, según Oxfam Intermón, el uno por ciento más rico del planeta posee más riqueza que el 95 por ciento restante. En España, concentra la cuarta parte del patrimonio total. En un país donde, según el CIS, hasta el 56 por ciento de los ciudadanos ve la vivienda como uno de sus principales problemas, la brecha resulta especialmente sangrante.

También se sucedieron problemas monetarios, hasta que la inflación se volvió crónica. Actualmente nos preocupan la deuda pública y la subida galopante de precios de los últimos años. En ambos casos, se vive bajo una ilusión de prosperidad que en algún momento se resquebraja, y cuando esto sucede quienes menos tienen pagan la factura.

Pero en el Imperio romano no había elecciones. A diferencia de nosotros, sus habitantes no contaban con citas como la del 29 de noviembre, ni podían pedir cuentas a sus representantes electos. Eso sí, la convocatoria llega en un momento de profundo desgaste, en el que la política se percibe cada vez más como un espectáculo -a veces bastante vergonzante-, que como una labor pública.

Será por eso que una parte importante de la ciudadanía parece contemplar las alternativas disponibles con más resignación que esperanza, preguntándose si quienes aspiran a gobernar, independientemente de su ideología, concentran la capacidad y la voluntad necesarias para ofrecer un proyecto creíble y, lo más importante, para llevarlo a cabo.

Honorio murió trece años después del saqueo de Roma, protegido en su palacio, mientras el mundo cambiaba fuera de manera dramática. Hasta el fin, mantuvo su abultada corte de consejeros, y posiblemente siguió deleitándose con la cría de gallos, ajeno a los problemas reales de los que debía ocuparse, pues rara vez quien toma las decisiones debe vivir con las consecuencias de sus actos. Convendría que en nuestro caso no sucediera lo mismo.