Hubo un tiempo en el que la biblioteca de La Palmilla fue una de las más dinámicas de Málaga. Un trasiego búsquedas de libros y actividades tenían ocupada a Mati, su responsable y en gran medida responsable de tanta inquietud cultural.

Luego, gracias a una serie de cambios (esas habituales decisiones para que todo sea más eficiente), se desinfló el ajetreo que le acompañaba y se convirtió en lo que actualmente es: una anodina biblioteca de barrio.

Pero esa inquietud siempre existió, con biblioteca o sin ella. Bien lo saben quienes esperaban impacientes la visita semanal del bibliobús para intercambiar sus libros de Asimov, los premios Planeta (cuando aún eran respetados), de Los Cinco o cualquier otro. Libros que pasaban de mano en mano e iban escribiendo la historia particular de quienes los leían.

Es fácil caer en la tentación de relacionar Palma Palmilla con sucesos de distinto pelaje, pero también hay hechos positivos noticiables (tantos o más que negativos) y mucha gente se sorprendería de ver noticias relacionadas con la gente de la barriada en las páginas culturales de los medios de comunicación.

Sin ir más lejos recientemente se han producido tres que creo muy relevantes. Un grupo de vecinas ha editado un precioso libro de poesía en el que narran sus experiencias pasadas, sentimientos actuales y expectativas futuras.

Es precioso por el excelente trabajo de maquetación y la calidad de sus materiales, pero lo es más por todo lo que transmite. El libro, editado por Letraversal, se llama Vecinas. Poemas desde la barriada de Palma Palmilla y está magníficamente prologado por la poeta y profesora de la Universidad de Granada Erika Martínez. Todo ello enmarcado en Acto Reflejo, un ambicioso proyecto cultural impulsado por la productora Almargen, el poeta y dramaturgo Cristian Alcaraz y el actor Ignacio Mateos.

Otra noticia relevante es el premio Andalucía de la Crítica 2026 otorgado a la escritora de literatura infantil Alicia Acosta, desde hace años vecina del barrio y a quien admiro profundamente por muchas cosas. Tras publicar 41 libros traducidos a 19 idiomas en editoriales de prestigio (entre ellas Penguin Kids, Santillana, NubeOcho, Flamboyant, Bookolia, Jaguar, Carambuco, La Guarida, etc ...), este premio se suma a los otros merecidos premios internacionales que ya atesora.

Finalmente, la emisora de la barriada Color Comunitaria, con gran actividad productora en ficción sonora sobre hechos de la historia de Málaga y que ya obtuvo una mención de los Premios Ondas por la obra teatral radiofónica ‘La Desbandá’, acaba de recoger el premio de periodismo social Alberto Almansa por su ficción sonora ‘Caparrós’. Todo ello con la participación activa de numerosas personas residentes en la barriada.

Esto no es flor de un día, puedo seguir hasta llenar el espacio previsto para este artículo con los numerosos autores que ha dado la zona en las últimas décadas, como es el caso de Pepe Montes y sus publicaciones de pensamiento social.

La idea de construir una gran biblioteca municipal en Palma Palmilla expresada en La Palmilla Eclipsada, tiene por tanto una base sólida y puede ser un elemento realmente transformador e integrador de la zona.

Málaga carece de una biblioteca municipal que centralice y dinamice la labor de su red de bibliotecas, la cual actualmente no juega ningún papel en la vibrante Málaga cultural que pretendemos proyectar.

La eficiencia prevista se debe medir por otros parámetros más terrenales. El modelo actual de gestión no ayuda en nada a que nuestros jóvenes encuentren un lugar donde acceder a conocimientos y puedan canalizar sus talentos e inquietudes.

Sin ir más lejos, fuera del horario escolar el acceso invernal a muchas bibliotecas se reduce a dos tardes a la semana. En verano ni eso. Este es un dato relevante en el caso de Palma Palmilla ya que muchas viviendas no reúnen las condiciones adecuadas para crear el espacio de intimidad y aprendizaje necesarios para estudiar o, sencillamente, leer: casas pequeñas, mal aisladas del ruido y de las condiciones climatológicas, con problemas familiares, etc, … son una barrera para que los más pequeños puedan desarrollarse con normalidad.

Y si tienes menos de 14 años y tus padres trabajan o tienen otras obligaciones, olvídate de ir a la biblioteca porque, según el reglamento, tienes que ir acompañado de una persona adulta. Preadolescentes con inquietudes fuera. Frente a eso, solo pueden ir dos ratos a la semana para poder estudiar o preparar sus trabajos. La experiencia obtenida por ASIT durante varios años con cerca de 400 jóvenes demostró que, si se crean espacios adecuados para el estudio y el aprendizaje, el rendimiento académico mejora sustancialmente.

Sin duda la barriada tiene problemas acuciantes y urgentes de resolver: empleo, vivienda, limpieza, seguridad, salud, movilidad, pobreza, brecha digital, … Se trata de problemas que están siendo afrontados con mayor o menor éxito por asociaciones y entidades sociales gracias a la existencia de programas de intervención de diferentes administraciones pero, tras más de 30 años de experiencia lidiando con este tipo de cuestiones, puedo afirmar que han servido para contener, pero no resolver estas situaciones (esto da para un artículo aparte que explique cómo cronificar problemas gracias a la administración pública). Se echan en falta políticas y proyectos ambiciosos con vocación transformadora.

Un edificio que se convierta en un icono para la ciudad que dote de personalidad al barrio no solo servirá para romper barreras, sino también para una más que necesaria mejora urbanística de su entorno.

Las bibliotecas se han convertido en muchos países herramientas imprescindibles de transformación urbana e inclusión social. Es bien conocido el caso de Medellín, que diseñó una red de parques – biblioteca lideradas por la Biblioteca España que, además de mejorar la oferta bibliográfica, se convirtieron en nuevas centralidades y espacios de mejora de la calidad de vida.

Podemos seguir proponiendo ejemplos de éxito, como es el caso de Londres que desarrolló su red de Idea Stores y consiguió grandes avances cambiando el paradigma: en lugar de plantearse cómo incrementar el número de visitas, planteó qué servicios necesita una comunidad que puedan prestarse desde una biblioteca. Todo un éxito. También en Londres tenemos el caso de Peckham Library, y así podemos recorrer medio mundo (Helsinki, Nairobi, Singapur, Seúl, etc, ...), excepto Málaga.

Las bibliotecas modernas hace tiempo que dejaron de ser sitios tranquilos. Además del préstamo de libros y los espacios de estudio, actualmente son lugares de encuentro, de comunidad, de creatividad y emprendimiento donde se intercambian experiencias, herramientas domésticas, se imprime 3D, se impulsan artes escénicas y audiovisuales y donde los creadores locales disponen de espacios para sus actividades. Son lugares de transformación personal y social.

En una ciudad donde se hacen esfuerzos para encontrar más de 600 millones de euros en diferentes equipamientos, seguro que nuestros eficientes gobernantes pueden encontrar muchísimos menos recursos (menos del 10%) para una infraestructura igual o más rentable social y económicamente que el nuevo Auditorio, ampliación de FYCMA o el nuevo estadio de fútbol.