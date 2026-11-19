En economía existe un concepto que procede de la teoría de juegos y que es conocido como juego de suma cero, según el cual lo que gana uno lo pierde necesariamente otro. Dicho de otro modo, los garbanzos que entran por los que salen.

Y aunque la economía, afortunadamente, no siempre funciona bajo esta premisa, me temo que estamos asistiendo a una suerte de juego de suma cero entre las continuas subidas salariales y una inflación que se resiste a abandonar nuestras vidas.

Porque, cuando los salarios suben al mismo ritmo que los precios, el trabajador termina descubriendo que, pese a cobrar más euros, con el mismo dinero la cesta de la compra cada vez está más vacía.

Imagínense una carrera de Fórmula 1 en la que dos pilotos se disputan la primera posición. Uno se llama Inflación y el otro Subidas Salariales. Cada vez que el primero toma ventaja, el segundo pisa el acelerador para alcanzarlo. Y cuando parece que este último consigue adelantarlo, vuelve a aparecer la inflación, recuperando la cabeza de carrera. Lo verdaderamente preocupante es que ambos pilotos llevan años dando vueltas al mismo circuito sin que nadie parezca dispuesto a mostrarles la bandera a cuadros.

El pasado 17 de noviembre, EL ESPAÑOL-Invertia, en un artículo firmado por Eduardo Ortega Socorro, anunciaba que el Gobierno aprobaba una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, situándolo en 1.286 euros mensuales en catorce pagas. Simultáneamente, los funcionarios verán incrementadas sus retribuciones un 4,5 %, la mayor subida de los últimos 35 años. El mismo artículo recordaba que el SMI habrá aumentado cerca de un 75 % desde 2018.

No seré yo quien cuestione la legítima aspiración de cualquier trabajador a mejorar sus condiciones retributivas. Todo lo contrario. Considero que una sociedad desarrollada debe procurar que sus ciudadanos disfruten de salarios dignos y que no vean erosionado su poder adquisitivo por una inflación persistente. Pero tampoco seré yo quien cuestione el derecho de las empresas a repercutir en los precios de sus productos y servicios debido el incremento de costes de personal. Y aquí es donde comienza el verdadero círculo vicioso.

Conviene recordar que el salario constituye, para el trabajador, su principal fuente de ingresos, mientras que para la empresa representa uno de sus factores de coste más relevantes. Son dos caras de una misma moneda. Cuando el Gobierno decreta una subida del SMI, no está creando riqueza por decreto, aunque lleguen a creerlo. Está incrementando una obligación económica que, en el ámbito privado, deberá asumir la empresa en su cuenta de resultados.

No hay que ser especialmente perspicaz para comprender que las sucesivas subidas del SMI no afectan exclusivamente a quienes perciben el salario mínimo. Su incremento provoca un efecto de arrastre sobre las tablas salariales de los convenios colectivos y, por extensión, presiona al alza el conjunto de las retribuciones.

Porque, cuando se eleva el salario de entrada, los trabajadores de categorías profesionales superiores reclaman, legítimamente, mantener las diferencias salariales asociadas a su cualificación, experiencia y responsabilidad.

Y así, lo que inicialmente se presenta como una medida dirigida a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores peor remunerados termina convirtiéndose, en muchos sectores, en una revisión al alza de las bases salariales de todo “quisqui”. Un efecto dominó que multiplica el impacto económico de una decisión política mucho más allá de sus destinatarios iniciales.

No pretendo afirmar que toda subida salarial provoque automáticamente inflación. Sería una simplificación impropia de un economista. La inflación tiene múltiples causas: los precios energéticos, las materias primas, los desequilibrios entre oferta y demanda o las tensiones internacionales, entre otras.

Pero tampoco podemos ignorar que los costes laborales constituyen uno de los elementos fundamentales que intervienen en la formación de los precios, máxime en una economía tan terciarizada como la española, donde el sector servicios tiene un peso preponderante. Y conviene recordar que, en la producción de servicios, lo que técnicamente denominamos servucción, el factor trabajo constituye, en numerosas actividades, el principal input del proceso productivo.

Ergo, cualquier incremento significativo de los costes salariales, si no viene acompañado de mejoras en la productividad, termina presionando los márgenes empresariales. Y así volvemos al punto de partida, dios mediante, el trabajador gana más nominalmente, pero también paga más por los bienes y servicios que consume.

Ciertamente, la productividad no se incrementa por decreto ni mediante una declaración solemne del Consejo de Ministros. Requiere inversión, innovación, formación, tecnología, mejores procesos productivos y, sobre todo, empresas competitivas capaces de generar mayor valor añadido. Mientras tanto, seguimos empeñados en repartir una riqueza que no conseguimos hacer crecer al mismo ritmo que nuestras aspiraciones salariales.

Y no se trata de una apreciación personal. El propio Banco de España, en su Informe trimestral de la economía española del tercer trimestre de 2026, reconoce la estrecha relación entre salarios, productividad e inflación. Según este organismo, durante el segundo trimestre de 2026, la remuneración por asalariado aumentó un 3,5 %, mientras que la productividad apenas avanzó un 0,7 %, lo que situó el crecimiento de los costes laborales unitarios en el 2,7 %.

Dicho en román paladino, si los salarios crecen por encima de la productividad, producir cada unidad de bien o servicio resulta más caro y aumenta la presión sobre los precios finales.Y esta es, precisamente, la cuestión que nuestros gobernantes parecen empeñados en soslayar, ya que mejorar las retribuciones sin mejorar proporcionalmente la productividad puede acabar alimentando aquello que se pretende combatir, la inflación.

Tampoco podemos pasar por alto el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Nada tengo que objetar a que quienes prestan servicios a la Administración y vean actualizados sus salarios. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre la empresa privada y el sector público. Mientras la primera debe obtener sus ingresos de los clientes dispuestos a pagar por sus productos o servicios, el segundo financia fundamentalmente sus obligaciones mediante impuestos y otros ingresos públicos.

En definitiva, considero una temeridad seguir alimentando incrementos generalizados de costes laborales sin prestar la debida atención a la productividad, la competitividad empresarial y la estabilidad de precios. Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores constituye un objetivo legítimo y necesario, pero hacerlo exclusivamente mediante subidas nominales de salarios puede convertirse en un acicate de la inflación.

No se trata de enfrentar a empresarios y trabajadores, porque ambos se necesitan y comparten un mismo destino económico. Se trata de comprender que la prosperidad no nace de los boletines oficiales, sino de la capacidad de una sociedad para producir más y mejor, innovar y generar riqueza.

Porque, cuando la productividad no aparece, la carrera entre salarios e inflación corre el riesgo de convertirse en un juego de suma cero.