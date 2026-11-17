El otro día iba caminando por el centro de la ciudad, saliendo de un evento y con un precioso atardecer malagueño, de esos que se tiñen de rojo, y en el que resaltaba en lo alto de la ciudad el Castillo de Gibralfaro iluminado.

La temperatura en esta época del año es muy agradable y más aún en el crepúsculo; la estampa era, sin temor a equivocarme, como una postal de recuerdo, no de las hechas a granel para tiendas de souvenirs, más bien de esas de verdad que quieres guardar en el corazón.

Al seguir caminando por el paseo del parque, me puse a observar a las personas o viandantes, para sonar más elegante. Era como si hubieran salido de una empresa manufacturera de clones; todos, digo TODOS, iban caminando con paso torpe, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil, incluso alguno de quien, por su indumentaria, podías darte cuenta de que había viajado miles de kilómetros para visitar Málaga.

Como en ese día, casi milagrosamente, no llevaba prisa, me puse a pensar que en ese momento teníamos ante nuestros ojos una de las imágenes más idílicas de Málaga y ¿habían tomado aviones y trenes desde diferentes lugares y simplemente se la estaban perdiendo?

Aquí no estoy hablando de jóvenes y no tan jóvenes; estoy refiriéndome a generaciones enteras que dependen literalmente del móvil. No son solo las redes que generan dopamina como TikTok y “scrolls” infinitos; hablo de la APP del banco, las gestiones con las administraciones públicas, los correos, los mensajes, las notas de voz que se convierten en podcasts improvisados; todo está en ese pequeño dispositivo que solemos tener en la mano.

¿Qué pasa cuando dejamos de cantar y bailar en un concierto porque queremos grabarlo para subirlo a redes, o cuando nos perdemos la fotografía perfecta por estar revisando los WhatsApp? Para mí, estamos dejando de vivir el momento, lo que, sumado, nos lleva a muchas horas de nuestra vida atados a una pantalla.

Según datos de La Sociedad Digital, en 2026, el tiempo de uso medio diario del móvil es de 3,49 horas, lo cual, si pasamos unas 16 horas despiertos en el mejor de los casos, hace que el 23,85% del tiempo de vigilia estemos pegados al móvil. ¿Y cómo afecta esto a la salud mental?

En un estudio de metaanálisis completo de 2026, se identificó que 2,5 horas son el umbral clave en el análisis dosis-respuesta. Partiendo de esa cantidad de tiempo diario, el estudio encontró un aumento más pronunciado de la asociación entre la exposición a pantallas y el riesgo de caer en depresión, que se hacía más grande a medida que aumentaba el número de horas.

Recientemente he leído varias noticias acerca de cómo, entre las nuevas generaciones, se están creando grupos para volver a conectar; quedan en parques para leer, para tomarse algo, reír, jugar, aquello que los de mi generación habíamos dado por sentado, pero que, con el tiempo, se ha ido diluyendo.

Las normas de estas quedadas son sencillas: se deja a la entrada del encuentro el móvil con una llave y se participa durante dos horas o lo que dure el encuentro y se evitan las pantallas, solo conversaciones reales y pasar el tiempo, o “parchar”, como decimos en Colombia, sin más expectativas que las de pasarla bien.

Algo similar pasa con los contactos; podemos tener miles de números en nuestra agenda, pero si lo pensamos fríamente, ¿puede ser que el “AA” esté vacío o directamente no exista?

¿Y de dónde viene el AA? Antiguamente, cuando los móviles no tenían tanta seguridad mediante el PIN y Face ID, se solía incluir en la agenda el AA (Avisar a) para que, en caso de emergencia, se tuviese un número primario con el cual contactar y que era el primero de nuestra agenda. En la actualidad, para este fin, se utilizan ajustes en el menú de emergencia para que, ya sea la policía o un hospital, puedan comunicarse con tu contacto prioritario.

En esta sociedad de hiperconexión que nos lleva a la verdadera desconexión, cuando queremos ver una sonrisa, intercambiar miradas o mantener una conversación, vemos que en muchos casos esto se ha olvidado y que incluso se puede confundir con otro tipo de gestos.

¿Imaginamos el reto viral de poner una imagen vacía y pedirle a la IA que la llene con lo que conoce de vosotros, para llevarnos la sorpresa de que contamos y preguntamos más cosas a la IA que a nuestra propia familia y a nuestros amigos? El resultado es impactante, una habitación que define casi al dedillo nuestra personalidad, con gustos, costumbres, intereses e incluso sueños.

Este artículo tiene un trasfondo de reflexión, trabajo en tecnología, más la tecnología es una herramienta, no lo que me define o lo que soy.

Sigo siendo feliz con una hoja en blanco o compartiendo risas con una amiga alrededor de un té, sintiendo el abrazo cálido de mis padres ya mayores, escuchando el sonido del mar en una noche tranquila; esas pequeñas conexiones y el contacto real no los podemos perder. Aún tenemos criterio; evitemos que una pequeña pantalla también nos lo quite.