Hay obras que se ven y obras que te atrapan. Verborrea es de las segundas, y no tarda: a los pocos minutos ya estás dentro.

Pablo Remón firma texto y dirección de una tragicomedia bestial. Lo mejor que tiene es que suena a verdad incluso cuando sus personajes se empeñan en maquillarla. Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé levantan entre los cuatro un universo donde las palabras rara vez sirven para comunicarse. Sirven para esconderse, para justificarse, para mentir o, sencillamente, para aguantar el día. Su trabajo no admite peros. Detrás hay una maquinaria teatral muy fina, con dirección, música y puesta en escena engranadas de tal modo que no sobra ni falta una pieza.

Y hay algo que me toca de cerca, como director y como actor: la escucha.

En los ensayos hablamos de escucha activa a todas horas. Quiere decir recibir lo que dice el compañero, dejar que te mueva y que cambie tu respuesta. Fuera del escenario casi nadie lo practica. Mientras el otro habla, esperamos turno y vamos ensayando la réplica. Así es difícil conversar, y no digamos entenderse.

Verborrea parte de esa contradicción: hablamos sin parar y decimos poco. Cada personaje tiene su versión de los hechos, su memoria y su manera de contarla. Cuatro personas viven lo mismo y salen con cuatro recuerdos distintos. El cerebro no graba como una cámara; reconstruye, ordena y rellena huecos con lo que somos. Y a veces se inventa una realidad porque la verdadera pesa demasiado.

Sobre ese cimiento se levantan otras cosas: la relación entre padres e hijos, la distancia entre lo que creemos ser y lo que somos, los recuerdos que no se van. Y la carrera absurda en la que andamos todos, detrás de un sitio que ni sabemos si existe. El conejo y la zanahoria, que siempre queda un poco más lejos. Lo terrible, y también lo cómico, es que corremos sin preguntarnos si queremos llegar.

Hay mucho talento y mucho oficio en esa función. Se nota en cada gesto, en cada silencio, en cada cambio de ritmo. Quien lleva tantos años dentro de un teatro reconoce enseguida a profesionales que saben lo que hacen y lo hacen sin enseñar el esfuerzo.

Salí con ganas de hablar de lo que acababa de ver. Y con la sospecha de que, antes, debería callarme un rato y escuchar. Quizá no nos faltan palabras. Nos falta alguien que las escuche.