Esta frase que uso de titular me la ha repetido mi abuelo desde que soy pequeña. Tantas veces que parece que lo viví yo en primera persona, allá por finales de los cincuenta.

Y así, una frase escuchada por casualidad en un tren terminó convirtiéndose en una de esas pequeñas historias familiares que sobreviven al paso de los años. Hoy he querido recuperarla por una razón muy distinta. Quienes llevamos más de veinte años viajando en tren hemos visto cómo ha cambiado nuestra percepción del ferrocarril en España. Y no precisamente para bien.

Mis abuelos me pagaban aquellos billetes de Madrid a Málaga, aquellos 126 euros, con una tranquilidad que hoy parece pertenecer a otra época. Para ellos, el viaje no suponía una preocupación. Bastaba con un “avisa cuando llegues a casa” o con venir a recogerme a la hora prevista.

Hoy siguen vivos, aunque quizá algo más alejados de la realidad de lo que nos gustaría. Pero a veces pienso que en estas circunstancias, sea mejor así. Estoy convencida de que hoy me pagarían un avión, un coche o cualquier alternativa que considerasen necesaria para que su nieta llegase sana y salva.

No estamos hablando de una simple incidencia, de un retraso más o de una mala experiencia de usuario. Estamos hablando de la confianza que depositamos en una infraestructura de la que dependen millones de personas.

Como ingeniera, no necesito ser especialista en ferrocarriles para entender determinados puntos críticos. Sabemos lo que significa el mantenimiento. Sabemos qué ocurre cuando se aplaza, cuando se sustituye por intervenciones correctivas o cuando se deja de actualizar la tecnología que sostiene un sistema.

Conocemos los protocolos acordes a nuestra especialidad, la obsolescencia del software, la necesidad de inspección y la importancia de anticiparse a los fallos. Conocer cómo funcionan los sistemas, tener criterio técnico y hacerse preguntas es nuestro trabajo.

Soy de minas y desde lo ocurrido en enero, mi curiosidad profesional me llevó a investigar también sobre los materiales utilizados en las infraestructuras ferroviarias, las características de los elementos que componen las vías y la normativa técnica aplicable. Por ejemplo, un caso concreto es la tipología de la roca usada y su granulometría, el balasto ferroviario (Normas).

Están las vías, los materiales, la catenaria, los sistemas de señalización, las comunicaciones, el software, los equipos de control y toda la tecnología que permite que un tren circule con seguridad. Todo está conectado y sus elementos no pueden analizarse siempre de manera aislada.

Hay quien argumenta que la solución es reducir el número de empresas que usen la vía. Pero ese razonamiento es equivalente a tener un coche en casa y decidir que solo lo use una persona para que haga los mínimos kilómetros posibles y así no tener que cambiar neumáticos, aceite o la correa de distribución. El resto de la casa, que se busque la vida. Quédate en tu casa, no te muevas, no te desplaces y vive con miedo.

Es una lógica que pone el foco en evitar el desgaste en lugar de maximizar el valor del recurso. Evidentemente, el uso genera mantenimiento, pero precisamente para eso existen los planes de conservación y mejora.

Llevando el argumento al extremo, la mejor manera de evitar el desgaste de un coche sería no comprarlo nunca; la mejor forma de preservar una carretera sería no circular por ella.

El verdadero fracaso no es que una infraestructura requiera mantenimiento por ser utilizada, sino haber invertido en ella y no aprovechar el valor que puede aportar. Es más caro (en todos los sentidos) a la larga un no mantenimiento, que un mantenimiento continuado.

¿Qué ocurre cuando se deja de invertir en mantenimiento? ¿Qué sucede cuando se acumulan actuaciones pendientes? ¿Qué pasa cuando la tecnología evoluciona, aumenta la velocidad de circulación, se incrementa el uso de las infraestructuras y los sistemas no se actualizan al mismo ritmo? Que el margen de seguridad y fiabilidad se ve comprometido.

El mantenimiento preventivo y predictivo no son partidas prescindibles ni cuestiones administrativas que puedan aplazarse indefinidamente. Son una parte esencial de la seguridad. El mantenimiento correctivo, por sí solo, no puede ser la estrategia de una infraestructura que transporta personas. No podemos esperar a que algo falle para decidir que había que revisarlo.

Y hay otra cuestión que deberíamos entender, los sistemas envejecen, los materiales se degradan, los equipos quedan obsoletos y las tecnologías necesitan actualizarse. No siempre fallan de manera aislada ni en el momento que esperamos. Los problemas acumulados pueden manifestarse en distintos puntos y en periodos relativamente próximos. Precisamente por eso necesitamos auditorías, inspecciones independientes, información técnica y explicaciones rigurosas. Necesitamos saber qué se ha mantenido, qué se ha actualizado y qué decisiones se han tomado. Porque la transparencia también forma parte de la seguridad.

Y mientras tanto, miramos a otros sectores y nos preguntamos por qué no somos capaces de aplicar una lógica similar. Básicamente porque no se quiere. La aviación ha desarrollado sistemas de mantenimiento, supervisión, formación y gestión de riesgos extremadamente rigurosos. Evidentemente, los trenes tienen sus propias características y no se trata de trasladar mecánicamente un modelo de un sector a otro, pero es lo mismo.

Es la lógica que usamos en ingeniería para todo. Es el anticiparse, registrar, supervisar, actualizar y no normalizar las anomalías. Porque lo único que debería normalizarse son las normas y los estándares diseñados para prevenir errores y garantizar la consistencia, como ocurre con las normas UNE o cualquier otro marco de referencia.

Vivimos en una época en la que hablamos de inteligencia artificial, vehículos autónomos, sistemas de navegación cada vez más sofisticados y tecnologías capaces de procesar cantidades ingentes de información en tiempo real. Si no somos capaces de usar la inteligencia humana para saber que hay que invertir en infraestructura y mantenimiento, ¿cómo vamos a usar una IA de ayuda a la gestión?

Primero habrá que preguntarnos si nuestros sistemas ferroviarios disponen de la tecnología, la supervisión y la actualización necesarias para garantizar que todo funciona como debería.

Lo que no podemos aceptar es que se nos trate como si no fuéramos capaces de entender lo que sucede. Que se simplifiquen explicaciones técnicas complejas o que se pretenda cerrar el debate antes de conocer todas las respuestas. Necesitamos ingenieros en sus puestos de trabajo, datos, responsabilidades, inversiones y soluciones.

Porque un tren no debería ser una incertidumbre. No deberíamos perder esa tranquilidad. No deberíamos tener que elegir otro medio de transporte para sentirnos seguros. Y, sobre todo, no deberíamos acostumbrarnos a que lo que no tiene que ser.

Volviendo a la frase con la que abría este artículo, aquella frase que escuchó cuando era joven, en uno de aquellos trayectos a Madrid. Una señora italiana decía “Antonio, il treno”. A mi abuelo aquello se le quedó grabado por el tono, por la alegría, por la dulzura del italiano y quizás, por las prisas o la emoción (nunca lo sabremos). No era habitual encontrarse con extranjeros en su ciudad, pero Madrid, ¡ay, Madrid! era otra historia.

Me contaba que entonces podías abrir y cerrar las ventanas de los vagones, que el hollín y el humo eran un problema y que, precisamente por eso, existían las casas de baño. Eran otros tiempos. Otra forma de viajar. Y hoy en día, no sé si hemos retrocedido hasta ahí o más.

“Se tiene que viajar para aprender”. Mark Twain