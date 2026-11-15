En mayo de 2024 escribí en esta columna Un oficio de alto riesgo. Aquella semana nos enfrentábamos a nuestra Junta y Consejo y sabía que podría ser la última en la casa en la que pasé 29 años.

Si me hubiera doblado al foco avaro al corto plazo seguiría allí. No me arrepiento. Nvidia acababa de presentar un crecimiento de ingresos del 262 % interanual, empujado por un 427 % en centros de datos, y se colaba como tercera empresa del mundo, detrás de Apple y Microsoft.

Empezaba así: "Siempre digo que la diferencia entre un visionario y un loco es el éxito". Y terminaba con una pregunta: "¿Quieren ustedes CEO's que caigan a la primera de cambio? No esperen entonces una gran rentabilidad".

Lo sostengo. Palabra por palabra. La apuesta a la disrupción, a la innovación y al riesgo, es a largo plazo. Ellos tardaron 20 años. Pero dejaron la piel. Del 100% al 3.5% sin los derechos de voto que Musk si que se ha asegurado en sus rondas.

Lo escribo volviendo de Múnich, de Electronica, la feria de componentes y sistemas electrónicos más grande del mundo, que se celebra cada dos años en Messe München.

Del 10 al 13 de noviembre, récord de expositores y de visitantes: 3.512 empresas de 60 países, contando SEMICON Europa, y más de 86.000 visitantes de 107 países, según la crónica de cierre de Elettronica News, que cita al organizador. Por expositores, Alemania, China, Taiwán y Estados Unidos, por ese orden. España, décima por visitantes.

Desde 1996 he ido viendo pasar por esos pabellones, edición tras edición, las olas que han tirado del mundo. Quince ediciones. Primero la telefonía móvil, internet, el adsl, las comunicaciones ópticas masivas, después el 3G, el 4G y el 5G.

Luego la electrificación y la electrónica del automóvil, el infotainment, el vehículo conectado, el vehículo eléctrico. Y ahora la inteligencia artificial y los centros de datos apuntando ya muchos a la IA física.

La electrónica, desde su nacimiento, siempre ha sido el espejo y el habilitador de las grandes tendencias tractoras. Este año el mensaje común de los fabricantes de potencia era uno: el centro de datos de IA alimentado a 800 voltios en continua, desde la media tensión hasta el procesador.

Es algo que en premium llevamos 40 años manejando por convertir la tensión de la catenaria del tren a cualquier otra forma, corriente y tensión. Infineon enseñaba la primera oblea de carburo de silicio de 300 milímetros con dispositivos de potencia funcionales, fabricada en Villach. Todo lo que rodea al chip, otra vez.

Y he podido sentir el cariño de los que hasta 2024 fueron mi equipo, y que, o fueron purgados, o amargados, o desilusionados y dieron la espantada. Todos en mejores puestos y proyectos ahora. Así son las organizaciones. Cuando cambia el líder por un jefe, unos se van y a otros los van. Volveré sobre ello.

El jueves 12 de noviembre Jensen Huang dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de Nvidia, después de 33 años al frente de la empresa que fundó en 1993.

Colette Kress, su directora financiera desde 2013, queda como consejera delegada (y traidorzuela interina) mientras se busca sucesor dentro o fuera de la casa, según contaba esa misma tarde Vandal, en El Español.

El domingo anterior Huang había reconocido una infidelidad y pedido perdón a su familia y a sus empleados. La señora en cuestión, Alice Huang, sin parentesco, fue directiva de Megaspeed, una nube de Singapur que ha comprado miles de millones en hardware de Nvidia, y los funcionarios americanos sostienen que es una agente china y que su empresa es una tapadera para colar chips en China.

Después, el New York Times añadió otra relación con una directiva que le reportaba. La acción llegó a caer más de un 14 % ese jueves.

Al Jazeera recordaba que no hay ninguna prueba establecida de que ayudara a Pekín a sabiendas, y el propio consejo dijo no tener motivos para creer que se hubiera comprometido la seguridad nacional. En uno de mis viajes a Shanghái, conté en esta columna las enormes instalaciones que Nvidia tenía allí. No era contrabando.

The Economist, al que leo cada semana y con el que discrepo cuando toca, lo despachó en su editorial con un titular sin anestesia: "Jensen Huang must go". Le llama "un hombre brillante, y un necio".

Le reprocha un fallo de juicio catastrófico, haber mentido sobre la relación, tener a sesenta directivos reportándole directamente sin sucesor preparado. Y escribe una frase que conviene leer despacio: su defensa de unos controles de exportación más laxos y su apuesta por los modelos abiertos chinos "ahora despierta sospechas".

Ahí está la clave. No en la cama. Por cierto, conozco a muchos, quizá demasiados, directivos que tienen vidas privadas poco ortodoxas y no les pasa nada. Ya no se acuerdan de las hordas de scorts que aterrizaban en Barcelona procedentes de todas partes cuando el Mobile World Congress estaba en la cresta de la ola. No eran expertas en telecomunicaciones aquellas señoritas.

Yo, más que un lío de faldas, veo una guerra. La de defender un modelo económicamente insostenible: el de los sistemas propietarios, cerrados, de peaje, en manos de un puñado de empresas de Estados Unidos.

Si de faldas se tratara, los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia ha ido soltando a trompicones siguen llenos de tachones sin explicar.

CBS contaba en junio que se habían tapado nombres de contactos y conocidos de Epstein sin base aparente en la ley que obligaba a publicarlos, y que faltaban miles de documentos.

Aquí sin ir más lejos tenemos a ministros y exministros con vidas privadas singulares. La vara de medir moral de Washington es, digamos, selectiva. Hay faldas que tumban a un consejero delegado en cuatro días y tachones que llevan meses sin levantarse.

Esto ya lo he contado aquí. En enero de 2023, en Semiconductores, les hablé del club de lectura del Foro de Empresas Innovadoras en el que José María Insenser presentaba Chip War, de Chris Miller, "una interesantísima descripción de la batalla por el control del nuevo oro negro de la economía digital".

En marzo de 2024, en La carrera hacia el fondo, cuando China prohibió los microprocesadores americanos en su compra pública, escribí que aquello no era "más que otro capítulo en la denominada Chip War".

Y en Grafito, ya en 2023, que "las vallas al campo no parecen funcionar" y que cada vez se enmascaraba más "el puro proteccionismo con un velo de soberanía estratégica". Lo de esta semana es otro capítulo. Quizá el más sucio.

Y la Chip War es, a su vez, un capítulo de algo más grande. En septiembre de 2022, en el primer artículo de esta columna, El mundo no se hundirá en esta faena, cité a Graham Allison y su Trampa de Tucídides: la tendencia histórica al choque cuando una potencia emergente amenaza a la dominante.

De los dieciséis casos que estudió Allison en los últimos quinientos años, doce terminaron en guerra. Lo repetí en Harvard: la potencia decadente muere matando.

Esparta no podía permitirse que Atenas fuera abierta, rica y atractiva para todo el Mediterráneo. Washington no puede permitirse que la IA del mundo corra sobre modelos chinos, gratis, en servidores de cualquiera. Abierto o cerrado no es un debate técnico. Es la frontera de la hegemonía.

Repasemos el verano. El 16 de julio la china Moonshot presentó Kimi K3, un modelo de 2,8 billones de parámetros, el mayor modelo de pesos abiertos del mundo, cuyos pesos publicó el 27 de julio. Ocho días después del anuncio, el 24 de julio, Jensen Huang, que no había escrito nunca en X, estrenó su cuenta para difundir una carta abierta titulada Open Weights and American AI Leadership, pesos abiertos y liderazgo americano en IA.

Pedía a Washington que no restringiera los modelos descargables, que la concentración crea puntos únicos de fallo y que la apertura evita la dependencia de un solo proveedor. Salió con veinticinco firmas y al día siguiente ya eran cincuenta, con OpenAI y Google dentro, según contaba Forbes. Faltaban dos: Anthropic y Amazon.

El 27 de julio Dario Amodei contestó desde Anthropic. Dijo que nunca ha pedido prohibir los modelos abiertos y que los que no tienen capacidades peligrosas son "un bien público", pero pidió controles de exportación de chips más duros contra China, perseguir la destilación, que es entrenar un modelo con las respuestas de otro, y un organismo de pruebas de seguridad que, eso sí, tendría que ser global. Lean entre líneas: el que vende el peaje quiere cerrar la carretera vieja. La patada a la escalera.

Desde entonces Huang era un estorbo para el modelo de peaje. Vendía GPUs a todos, a los cerrados y a los abiertos, a los americanos y, mientras le dejaron, a los chinos.

El 3 de septiembre, como conté en Correr con guardarraíles, Nvidia compró Hugging Face por 12.930 millones de dólares: el fabricante de los chips se compró la plataforma donde se distribuyen los pesos abiertos del mundo.

Hugging Face es el verdadero estrecho de Ormuz de la IA. Claro que defendía sus intereses. Cuantas más empresas usan IA barata, más chips se venden. ¿Y qué? Es la misma lógica con la que Linux, que nadie paga, sostiene hoy el cien por cien de los quinientos superordenadores más potentes del planeta y la mayor parte de la nube. Como escribí en Modelos abiertos: IA carísima que no hay quien la pague frente a IA barata para todos.

Porque esta es la cuestión: ¿Quién paga el peaje? The Economist, el mismo que pide la cabeza de Huang, publica esta semana en portada que conviene esperar un crash de la IA. Calcula que la inversión prevista en IA en Estados Unidos será del 3,6 % de su PIB de media cada año entre 2025 y 2032.

Que los diez valores más expuestos a la IA son ya casi el 40 % del S&P 500. Que la acción de Nvidia está casi un 30 % por debajo de su máximo. Que Anthropic, cuya salida a bolsa se espera la semana que viene, saca buena parte de sus ingresos de startups financiadas con capital riesgo, que pueden secarse de golpe.

Y escribe, textualmente, que los fabricantes de modelos americanos van "unos seis meses" por delante de sus rivales chinos, "que, en la práctica, regalan sus modelos". Las valoraciones de Anthropic y OpenAI, dice, dan por hecho que se distanciarán todavía más de la competencia.

Seis meses de ventaja para cobrar diez veces más. No sale la cuenta.

La ha echado Revolut. Su responsable de operaciones e infraestructura de IA, David Abitbol, lo contó en la conferencia AI Engineer de Nueva York y lo recogía Dealroom el 3 de noviembre. Unos dos mil ingenieros dejaron Claude Code y Codex como herramienta por defecto y pasaron a GLM, un modelo abierto de la china Z.ai, instalado en sus propios servidores, en Estados Unidos, sobre unas 56 GPUs B200 de Nvidia.

Coste: unos 30 céntimos de dólar por millón de tokens, una décima parte de lo que pagaban, sin contar nube, personal y monitorización.

Según la propia Revolut, el tiempo de programación bajó un 60% y el tiempo de entrega un 70 %. Los modelos cerrados se quedan para lo más difícil. Abierto por defecto, cerrado por excepción. Un banco regulado, con los datos en casa. Tomen nota en BBV, Santander y Caixa o pronto Revolut valdrá más que los tres juntos. Aún están a tiempo.

A Revolut le dieron un ciber toque por la traición. Una cosilla que afectó a menos de 1000 clientes se difundió, convenientemente a nivel mundial.

Microsoft aún tiene en su web el manifiesto por los sistemas de pesos abiertos de Huang. Esta semana recibió un ciber toque serio que nos dejo a medio mundo sin teams, correo, y con los ERP online fallando.

Lo de Revolut es un caso aislado. Qwen, de Alibaba, supuso más del 30% de las descargas de Hugging Face en 2024, y en agosto de 2025 más del 40% de los nuevos derivados de modelos de lenguaje salían de Qwen, frente al 15 % de Llama, según la MIT Technology Review.

En mayo de este año, como conté en septiembre, entre el 56% y el 61 % de todos los tokens que el mundo consumió en OpenRouter fueron de modelos abiertos chinos.

Ojo al dato. Por eso aterró DeepSeek en enero de 2025, cuando Nvidia se dejó un 17% en un día: como escribí en Zhipu AI: ¿el Fable chino?, lo que asustó a Wall Street "no fue solo que el chino fuera bueno, sino que lo regalara". Mientras escribo esta columna, me sale que el primero lleva en Octubre 20.6 millones de descargas.

Y lo siguiente ya está aquí: la IA física, la que mueve robots. El 3 de junio, el presidente del comité de la Cámara sobre China, John Moolenaar, con un republicano y una demócrata, presentó la GUARD Act para revisar en un año los humanoides y robots cuadrúpedos de China, Rusia, Irán y Corea del Norte y meter en la lista negra de la FCC, que prohíbe importarlos y usarlos, a los que se consideren un riesgo inaceptable… y, automáticamente, a los que no dé tiempo a revisar.

No esperaron a la ley. El 28 de julio la FCC prohibió autorizar nuevos modelos chinos de humanoides, perros robot e inversores de potencia, por motivos de seguridad nacional, lo contaba Al Jazeera.

Unitree, el fabricante chino de humanoides, el que ha trabajado con Nvidia, en la diana. Como conté hace dos semanas en Todo lo que rodea al chip, las empresas chinas venderán este año unos 50.000 humanoides, más del triple que el anterior.

Y como conté en Adaptaos, en robótica lo abierto ya gana a lo cerrado: OpenVLA, abierto y con 7.000 millones de parámetros, supera en 16,5 puntos de tasa de éxito a RT-2-X de Google, cerrado y con 55.000 millones, y los datos para afinarlo se graban en un formato abierto de Hugging Face que ahora es de Nvidia.

Primero fueron las máquinas de litografía, después los chips, después los modelos. Pronto vendrán las limitaciones y prohibiciones sobre el acceso, libre o controlado y de pago, a la IA física, a los robots y a los humanoides. Apúntenlo.

El modelo propietario necesita tres cosas para cuadrar: que el cliente no tenga alternativa, que la alternativa no pueda entrar y que el que reparte las armas, los chips, esté del lado correcto de la valla.

Huang fallaba en las tres. Defendía la alternativa, quería vender a todos y pedía no poner vallas. Y en un consejo donde su 3,6% del capital, según el informe a los accionistas de 2026, vale exactamente un 3,6% de los votos, porque Nvidia tiene una sola clase de acciones y Huang nunca se blindó con supervoto como otros fundadores, lo único que le sostenía eran los resultados. Bastaba con un escándalo bien administrado. Lean mi artículo sobre vender el alma al diablo.

¿Y su gente? The Economist cuenta que hasta 60 directivos le reportaban directamente a Huang. Preveo que en menos de tres años se hayan ido el 80%. Lo he vivido en pequeño y lo he visto esta semana en los pasillos de Múnich: cuando cae el que manda, a unos los purgan y otros se largan.

Con los colaboradores más cercanos de Jensen pasará lo mismo. Los que compartían su visión de chips para todos y modelos para todos serán los primeros sospechosos. Y los que puedan elegir, elegirán irse a donde todavía se pueda construir sin pedir permiso. El talento, como el agua, siempre encuentra la grieta.

¿Que tuvo un fallo de juicio con su vida privada? Puede ser. Es su vida y es su familia, y allá él con ellas. A Clinton lo pillaron en una y siguió, tan pancho. Pero no confundamos el pretexto con el motivo.

The Economist mete en el mismo saco a Howard Lutnick, el secretario de Comercio, por no frenar el contrabando de chips, y recuerda que Trump ha comprado acciones de Nvidia y le ha pedido a la empresa que pague su nuevo salón de baile. Si la seguridad nacional fuera el único criterio, la lista de cabezas sería bastante más larga. Que lo pidan es un indicio. Que no rueden, otro.

Les recuerdo a Morris Chang, al que dediqué en noviembre de 2022 La hora de los valientes cuando nos visitó en Málaga María Marced, presidenta de TSMC Europa. Chang, nacido en Ningbo en 1931, formado en Harvard, el MIT y Stanford, fundó TSMC en 1987 con la ayuda de Philips. Su idea era sencilla y revolucionaria: una fundición que no compite con sus clientes y fabrica para todos.

"Everyone's foundry", nos dijo Marced. Fabricar para todos fue lo que convirtió a una isla que venía de la pobreza en el país del que nadie puede prescindir. Huang quería hacer lo mismo con la IA: chips para todos y modelos para todos. Eso, en la Chip War, es imperdonable. Lo del espionaje, un cuento. Copiar una tecnología como la de Nvidia no es trivial y los chinos han cogido su propio camino, con arquitecturas más simples y baratas.

Nada de esto quita lo que dije en 2024. Huang apostó por la computación paralela cuando nadie creía en ella, por las GPUs para inteligencia artificial cuando eran un juguete para videojuegos y por los modelos abiertos cuando era más rentable cerrar el jardín. Visionario, sí. Loco, también, si quieren. El éxito dirimió la cuestión.

Un alto riesgo con una alta rentabilidad. Siempre van juntos. El que quiera consejeros delegados que nunca tropiecen, que compren letras del Tesoro y contraten un CFO traidorzuelo, doy fe que los hay muy buenos.

¿Y nosotros, qué? Tres cosas

Primero, abierto por defecto y cerrado por excepción. Lo que ha hecho Revolut con 2.000 ingenieros lo puede hacer una Administración pública, una universidad o un polo tecnológico como el nuestro: modelos abiertos, auditados, corriendo en casa, con los datos en casa, y los cerrados de frontera solo para lo que de verdad lo necesite. No es ideología, es economía.

Segundo, cómputo compartido para pymes, universidades y centros de investigación. El cuello de botella ya no es la licencia del modelo, es la capacidad de cálculo y la energía para moverlo. Ahí Andalucía tiene sol, suelo, ingenieros y un parque tecnológico que la presidenta de TSMC Europa comparó con el que Philips desarrolló en Eindhoven.

Una pena que en la Junta tenga pánico a financiar de manera basal lo que sí hacen otros gobiernos regionales en España y en Europa, muy en particular en Flandes, Galicia, Cataluña o País Vasco. Hacienda no debe estrangular ni obstaculizar las apuestas estratégicas.

Tercero, Europa no tiene por qué escoger trinchera. Puede ser lo que fue TSMC: la fundición de todos. Diseño abierto con RISC-V, empresas como Semidynamics haciendo chips de altísimas prestaciones en España, modelos abiertos europeos como Mistral y una política comercial decidida en Bruselas por convicción, no por sumisión.

Si nos alineamos con el peaje, pagaremos el peaje. Y la factura llegará en dólares. Recordad el gas, venía tirado de precio de Rusia como la IA viene de China.

En la guerra de los chips, como en todas, la verdad es la primera víctima. Esta semana ha caído un rey, un crack que merece como ingeniero, emprendedor y filántropo el mayor respeto.

Lo que no ha caído es la aritmética: cuando una herramienta abierta ofrece casi lo mismo por una décima parte del coste y con todo el control, la adopción no tiene vuelta atrás. Ocurrió con Linux, Ocurrió con ROS, Ocurrió con TSMC, Ocurre con RISCV. Ocurrirá con la IA cuando se deshinche el globo.

El rey está desnudo. Pero no es el que ustedes creen.