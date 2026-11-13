Eran las 13 horas del sábado 12 de septiembre. Tras 4 días de pródromos, finalmente rompió aguas cuando fue al baño. Entre respiraciones entrecortadas y con la voz resquebrajada por la intensidad del dolor, consiguió que su marido la escuchara desde la cocina.

Durante 4 largos días y sus correspondientes noches, contracciones irregulares pero tan intensas que a veces daban la sensación de que la partían algo por dentro. La presión vaginal era tan intensa que, cada dos por tres, tenía la necesidad de correr al baño. Dolor lumbar y pélvico tan salvaje que, en varias ocasiones, los describió como puñales internos que se clavaban con la suficiente fuerza para hacerla caer. Y así, cuatro interminables días.

Pero finalmente, ese esperado 12 de septiembre llegó y, a eso de las dos de la tarde llegaban a Urgencias del hospital. Los dolores, desgarradores. Ella, aún dentro del coche esperando a que llegara una silla de ruedas. No podía mantenerse en pie.

Intentaba aplicar todas las técnicas de respiración que tanto había practicado durante los meses de embarazo. Pero las contracciones eran tan intensas y seguidas que cada bocanada de aire era una conquista.

¡Tres centímetros! Ya solo quedaban otros siete para poder traer al mundo a esa niña tan deseada.

Entretanto, su marido entregaba al equipo sanitario el documento que, cuidadosamente, habían preparado durante los meses de embarazo: el Plan de parto.

El “Plan de parto” o "Documento de preferencias del parto” surgió en la década de los 80, principalmente en países anglosajones, tales como Reino Unido o Estados Unidos. Pero, ¿por qué llegó a ser necesario que una mujer tuviera que dejar por escrito cómo deseaba ser tratada durante uno de los acontecimientos más íntimos y trascendentales de su vida?

Pues sencillamente, como respuesta a la excesiva medicalización del nacimiento y a la pérdida de autonomía de las mujeres durante el proceso de dar a luz (“Birth Plans: Encouraging Patient Engagement”, Renece Waller-Wise, 2016). En definitiva, lo que inspiraba la necesidad de estos “Planes de Parto”, lejos de estar vinculado a cuestiones ideológicas, era la necesidad de las mujeres de disponer de una herramienta para participar en decisiones que afectaban directamente a sus cuerpos, hacerlo conscientemente, y situarlo en el terreno de la dignidad humana, la libertad de elección, el respeto y el consentimiento informado.

El documento estaba redactado en primera persona del plural ya que lo habían escrito ambos. Para ella, el papá (su marido y su compañero de vida), era parte inherente del mismo.

Establecieron que querían vivir el nacimiento de su hija de la forma más fisiológica, respetada y tranquila posible. Sin medicación, principalmente evitando el uso de oxitocina sintética y epidural, y sin intervenciones invasivas innecesarias, como la episiotomía o maniobras del bebé, como la de Kristeller.

Manifestaban su deseo de que él pudiera estar al lado de ambas en todos los momentos del proceso. Que si llegaba el momento en el que ella no fuera capaz de tomar una decisión, él la tomaría por ella. En definitiva, que ambos eran uno aunque él no hubiera podido gestar o pudiera parir.

Pero además, se cuidaron de especificar de forma explícita que ambos entendían que la prioridad absoluta era preservar la seguridad y el bienestar de su hija y de ella. En pocas palabras, el mayor deseo de ambos no era vivir un parto perfecto o idealizado, sino que el nacimiento de su hija fuese una experiencia positiva, segura y profundamente humana.

Y de repente, la vida, les dijo: “Planea, planea que yo elijo”.

Sin uso de la epidural, y mientras atravesaba unos dolores que la llevaban al límite de sus fuerzas emocionales y físicas, consiguió dilatar hasta a los 6 centímetros ella sola.

Y entonces, todo paró.

Había que empezar a administrar oxitocina sintética inmediatamente para acelerar la dilatación. La pequeña había expulsado meconio (primeras heces) en el líquido amniótico, marcando un antes y un después. El tiempo parecía correr en su contra y, aquel plan de parto, tan meditado y cuidadosamente diseñado, quedaba relegado a un segundo plano.

Oxitocina sintética, epidural, fentanilo, mantenerla tumbada en la camilla, privarla de la libertad de movimiento, colocarle una sonda vesical … y, en cuestión de segundos, el último acto antes del primer encuentro. El tiempo se había agotado y una cesárea de urgencia se convirtió en la única salida.

Es curioso como la vida tiene su propio plan.

Aprendieron una lección importante. Cuando menos te aferras a lo que esperas que suceda, más libre eres para afrontar lo que realmente acontece.

No se trata de no desear, sino aprender a recibir la realidad sin exigirle que se ajuste a lo que habíamos imaginado.

Mientras lees estas líneas, en el mundo nacen más de cuatro seres humanos por segundo. Cuatro nuevas vidas, cuatro nacimientos irrepetibles y únicos. Y crear vida no consiste únicamente en traer a alguien al mundo. También significa descubrir una nueva versión de una misma y compartir esta experiencia con personas que, de un modo u otro, van a tener un gran impacto en esta experiencia vital trascendental.

Y mi pregunta es, crear una vida, en el sentido más profundo y literal, ¿se vive como lo que es, esto es, un milagro?

Vivimos en una sociedad que parece haber desarrollado una extraordinaria capacidad para normalizarlo todo. Incluso aquello que debería dejarnos sin palabras.

Nos maravillamos ante los avances de la inteligencia artificial, ante las posibilidades de la tecnología, ante nuestra capacidad para construir, transformar y conquistar. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos a pensar, con verdadero asombro, en lo que sucede dentro del cuerpo de una mujer durante 40 semanas?

De dos células surge una nueva existencia. Un corazón, un cerebro, unos pulmones. Un ser humano único, irrepetible, con una identidad biológica propia y toda una vida por delante.

Y sucede mientras el mundo continúa girando. Mientras trabajamos, hacemos la compra, respondemos correos electrónicos o discutimos sobre cualquier trivialidad.

Estamos creando vida mientras seguimos viviendo la nuestra.

Quizá ahí resida una de las mayores paradojas de nuestro tiempo: hemos conseguido explicar científicamente buena parte de los mecanismos de la vida, pero eso no significa que hayamos aprendido a contemplarla en toda su profundidad.

En una sociedad donde lo material, lo inmediato y lo superficial ocupan demasiado espacio, hablar de espiritualidad puede parecer incluso fuera de lugar. Y, sin embargo, no hablo necesariamente de religión ni de creencias. Hablo de esa capacidad profundamente humana de reconocer que existen experiencias cuya trascendencia supera lo que podemos medir, comprar o controlar.

Para mí, crear vida es una de ellas.

Porque crear vida no debería ser un acontecimiento que simplemente sucede mientras seguimos ocupados en todo lo demás. Merece consciencia. Merece cuidado. Merece respeto. Y, sobre todo, merece que no perdamos nunca la capacidad de asombrarnos ante él. Porque la vida, por mucho que se repita, nunca deja de ser extraordinaria.

Quiero aprovechar el privilegio que supone disponer de este espacio en EL ESPAÑOL de Málaga para agradeceros la oportunidad de reivindicar la trascendencia. Invitaros a recuperar la capacidad de asombro ante el milagro de la vida y poner en valor la importancia de la preparación física, mental y emocional que merece un acontecimiento de semejante magnitud.

Y quizá haya llegado el momento de desvelar algo que, deliberadamente, he reservado hasta estas líneas: la historia que acabáis de leer no es una historia cualquiera, ni el relato de una experiencia ajena. Es la mía.

La de una mujer que intentaba comprender la inmensidad de lo que significa crear vida.

Uno de los capítulos más extraordinarios, intensos y transformadores de mi existencia. Una experiencia que me ha cambiado para siempre.

Y no he estado sola. En esta extraordinaria aventura de crear vida, he tenido el inmenso privilegio de cruzarme con personas cuya huella permanecerá siempre conmigo.

Tania y Esperanza, quienes, a través de su programa La Ruta Alternativa, fueron testigos, sin saberlo, de un momento que hoy recuerdo con especial emoción: fue allí donde verbalicé por primera vez mi deseo de ser madre, sin imaginar que, en aquel preciso instante, la vida ya estaba abriéndose camino dentro de mí.

A Rocío Garrido y a todo el equipo de Espacio Power. Les debo mucho más que una preparación física y del suelo pélvico para afrontar el parto. Han conseguido crear una auténtica comunidad de mujeres que se acompañan, se escuchan y se sostienen emocionalmente durante una de las experiencias más intensas y transformadoras de sus vidas. Un espacio donde el conocimiento profesional y la calidad humana conviven de manera extraordinaria.

Y, por supuesto, mi más profundo agradecimiento al equipo sanitario del Hospital Quirónsalud Málaga, especialmente al equipo del Doctor Rodrigo Orozco y a Salomé Moreno, Coordinadora de Matronas, por su profesionalidad, sensibilidad y extraordinaria calidad humana.

Gracias a esta experiencia he descubierto y comprendido la inmensa responsabilidad y trascendencia de una profesión que, hasta entonces, desconocía en profundidad: la de las matronas.

Profesionales altamente cualificadas que desempeñan un papel esencial en el embarazo, el parto y el posparto y cuyo reconocimiento social considero que todavía está lejos de hacer justicia a la magnitud de su labor.

En los partos de evolución normal, las matronas pueden asumir un papel protagonista en la atención sanitaria, mientras que, ante complicaciones como las que surgieron durante mi propio parto, la intervención del equipo de ginecología y obstetricia resulta fundamental.

Hoy sé que detrás de un nacimiento no sólo hay ciencia y conocimiento médico, sino también vocación, entrega, humanidad y una extraordinaria capacidad para acompañar a otra persona en uno de los momentos más trascendentales de su existencia.

A Jose, mi compañero de viaje, quien no me soltó en ningún momento y estuvo a mi lado cuando más vulnerable me sentía y más afecto necesitaba. Sin preguntas, sin juicios, simplemente, estando. Gracias.

A mi madre y a mi suegra, por acompañarme en cada momento de mi embarazo y por ser mis pilares consejeras.

Y a ti, Micaela Esperanza, por haberme elegido como madre, por haber luchado hasta el último momento y por convertirme en una mujer nueva, mejorada y que luchará cada día para que tú seas, simplemente, quien tú quieras ser. Para que lo seamos juntas.