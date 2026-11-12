Recientemente defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Sevilla. Terminaba así una etapa de varios años de investigación, desarrollada en paralelo a una actividad profesional intensa y con las responsabilidades de la vida familiar. Una experiencia que me invita a reflexionar sobre el desafío de compaginar estas tres dimensiones y, especialmente, sobre el valor de conectar la investigación académica con los problemas reales de nuestra sociedad.

Desarrollar una tesis doctoral sin dejar de asumir otras responsabilidades profesionales exigentes no es sencillo. La investigación ocupa noches, fines de semana y vacaciones. Exige disciplina, perseverancia y aprender a convivir con la incertidumbre, las revisiones de artículos y los inevitables momentos de frustración.

Sin embargo, investigar desde la experiencia profesional ofrece una ventaja extraordinaria: las preguntas no nacen únicamente de los debates académicos, sino también de la experiencia acumulada y de la identificación de desafíos y cuestiones de fondo que requieren una reflexión más profunda, una visión de conjunto y un análisis riguroso.

En mi caso, después de años trabajando en el ámbito del desarrollo económico y el apoyo a la internacionalización empresarial, quise comprender mejor cómo las organizaciones públicas y privadas y sus redes de colaboración podrían gestionar y evaluar mejor sus resultados. ¿Cómo sabemos si las políticas de apoyo a las empresas funcionan? ¿Cómo gestionamos el desempeño de las actuaciones en las que intervienen múltiples organizaciones? Estas preguntas profesionales acabaron convirtiéndose en el punto de partida de mi investigación.

Las tesis industriales: una oportunidad por desarrollar

Esta experiencia me ha reafirmado en el valor de los doctorados industriales, una modalidad que, pese a lo que su denominación podría sugerir, no se limita al ámbito industrial, sino que permite desarrollar proyectos de investigación en colaboración entre la universidad y todo tipo de empresas, organizaciones y administraciones públicas.

Su principal aportación es conectar dos mundos que todavía funcionan demasiado separados: la universidad, que genera conocimiento mediante el método científico, y las organizaciones, que afrontan diariamente problemas concretos.

Aunque los doctorados industriales ofrecen una oportunidad extraordinaria para acercar la investigación a las empresas y las instituciones, considero que todavía tienen un importante potencial por desarrollar, especialmente en las ciencias sociales y la dirección de empresas.

Conviene recordar que esta modalidad no depende necesariamente de las convocatorias públicas específicas de financiación de doctorados industriales. En mi caso, no recibí ayudas de estas convocatorias, aunque mi investigación sí contó con financiación vinculada a otros proyectos europeos de apoyo a las pymes. Lo que distingue a un doctorado industrial no es el origen de su financiación, sino la colaboración entre la universidad y una organización, pública o privada, para desarrollar un proyecto de investigación estrechamente vinculado a la actividad y los desafíos de esta última.

Desde esta perspectiva, creo que existe un amplio campo de oportunidades en ámbitos como la gestión empresarial, la estrategia, la innovación o las políticas públicas, donde el diálogo entre la experiencia profesional y la investigación académica puede generar conocimiento útil y contribuir a mejorar las prácticas y la toma de decisiones.

La transferencia no debería comenzar cuando una tesis termina, sino cuando se formula su primera pregunta. No se trata de convertir la investigación en consultoría, ni de renunciar al rigor científico en favor de resultados inmediatos, sino de utilizar ese rigor para comprender problemas relevantes y generar conocimiento capaz de mejorar las decisiones.

En una Europa que necesita reforzar su competitividad, su capacidad de innovación y su autonomía estratégica, resulta fundamental estrechar los vínculos entre la investigación académica y el tejido empresarial e institucional. Los doctorados industriales pueden desempeñar un papel importante en este desafío, favoreciendo la colaboración y la circulación del conocimiento entre universidades, empresas y administraciones, también a escala transnacional. Málaga, con sus universidades, sus empresas tecnológicas, sus escuelas de negocios y su creciente ecosistema innovador, reúne excelentes condiciones para contribuir a este esfuerzo europeo, no solo en el ámbito tecnológico, sino también en la gestión empresarial, la innovación y las políticas públicas.

Una tesis también es un esfuerzo compartido

Una tesis puede llevar el nombre de su autor y de sus directores en la portada, pero detrás de ese trabajo hay muchas otras personas cuyo apoyo ha sido fundamental.

En mi caso, mi mujer y mis tres hijos han convivido durante años con las exigencias de este proyecto, con las ausencias y el tiempo dedicado a investigar. Su comprensión y apoyo han sido esenciales, al igual que el acompañamiento de amigos, compañeros y directores de tesis. A todos ellos les debo mucho y, sin duda, también les pertenece una parte de la satisfacción de haber llegado hasta aquí.

Investigar para transformar

La defensa de la tesis supone una enorme satisfacción personal, pero también una oportunidad para hacer balance de su contribución más allá del ámbito académico. En mi caso, la investigación ha estado estrechamente vinculada a mi experiencia en programas europeos de apoyo a las pymes en Andalucía, permitiéndome analizar su funcionamiento, identificar oportunidades de mejora en la gestión del desempeño y formular propuestas para reforzar la coordinación y la evaluación de sus resultados. Parte de estas conclusiones se han trasladado también a una guía de gestión del desempeño de agencias de promoción exterior que publicará en breve la Secretaría de Estado de Comercio.

Es precisamente esta conexión entre investigación y práctica profesional la que considero una de las mayores riquezas de los doctorados industriales: el conocimiento generado puede alimentar la toma de decisiones y contribuir a mejorar las actuaciones de las organizaciones y de la acción pública.

En lo personal, esta experiencia también me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para seguir aprendiendo y plantearse nuevas preguntas. A quienes, después de años de trayectoria profesional, se plantean iniciar una tesis doctoral, les diría que no es un camino fácil, pero sí extraordinariamente enriquecedor. Y que la experiencia acumulada puede ser, precisamente, uno de sus mayores activos.

Porque investigar no significa alejarse de la realidad. Puede ser, precisamente, una de las mejores maneras de contribuir a transformarla.