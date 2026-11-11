Un jueves cualquiera, estoy en la cocina organizando las cenas cuando mi hija baja las escaleras y me anuncia que Maricarmen ha muerto. La noticia me pilla desprevenida, pero mucho más la pregunta que me hace a continuación:

—¿Te alegras?

Fueron dos golpes seguidos, aunque todavía no sé cuál me impactó más. Probablemente, el segundo. ¿Qué ha tenido que escuchar mi hija para llegar a pensar que la muerte de una anciana vulnerable puede ser motivo de alegría?

Al día siguiente, mi marido me comparte el monólogo de Carlos Alsina en Más de Uno, de Onda Cero. Habla de este mismo asunto y se pregunta en qué momento hemos dejado de ser humanos.

Me quedo pensando en ello. ¿En qué momento hemos llegado a aceptar que el sufrimiento de una persona nos importe más o menos dependiendo de quién sea? ¿Cuándo hemos decidido que la empatía también tiene ideología?

Me preocupa que la política nos haya llevado hasta aquí. Que nuestras ideas pesen más que los valores más básicos. Pero me preocupa todavía más que nuestros hijos estén aprendiendo a mirar el mundo de esta manera, a través de conversaciones que escuchan en casa, titulares que leen de pasada y vídeos que consumen en el móvil, muchas veces sin que sepamos siquiera cuáles son.

Porque una cosa es discrepar y otra muy distinta es alegrarse del dolor ajeno.

Parece que la compasión se ha convertido en algo selectivo. Nos conmueve lo que le ocurre a quien piensa como nosotros, pero nos cuesta mucho más hacerlo cuando la persona está en el otro lado. Antes de sentir pena, parece que necesitamos saber a quién vota, de dónde viene o qué ideas defiende.

Y no debería ser así.

Esta misma mañana hablaba con una madre del colegio sobre el efecto que están teniendo las redes sociales en nuestros hijos. Y creo que ahí tenemos una parte importante del problema.

En las redes, los mensajes sencillos y contundentes funcionan mucho mejor que las explicaciones largas. Es más fácil señalar a un culpable que entender un problema. Más fácil enfadarse que escuchar. Más fácil compartir una frase que nos da la razón que detenernos a pensar si realmente la tiene.

La indignación genera visitas, comentarios y seguidores. Los matices, en cambio, tienen bastante menos éxito.

Y así, poco a poco, vamos construyendo una realidad en la que parece que solo hay dos opciones: estar conmigo o estar contra mí. Los algoritmos alimentan esa dinámica porque cuanto más reaccionamos, más tiempo pasamos mirando la pantalla. Y cuanto más tiempo pasamos dentro de nuestra propia burbuja, más difícil nos resulta entender a quien está fuera.

Los políticos también han aprendido a jugar esta partida. A derecha e izquierda, aunque cada uno lo haga a su manera, el miedo y la indignación se han convertido en herramientas para movilizar a los suyos. Se buscan culpables, se alimentan enfrentamientos y se presentan las opiniones contrarias como una amenaza.

El problema es que, cuando todo se convierte en una batalla, dejamos de escuchar. Ya no queremos entender al otro, sino ganarle. Y reconocer que quizá tenga parte de razón parece una derrota.

Pero ¿qué ocurre cuando nuestros hijos crecen viendo todo esto como algo normal?

Me preocupa que aprendan a repetir consignas antes de hacerse preguntas. Que confundan una opinión con un hecho o que crean que cambiar de idea es una señal de debilidad. Y me preocupa, sobre todo, que lleguen a pensar que hay personas cuyo sufrimiento merece menos consideración que el de otras.

Por eso creo que tenemos una responsabilidad importante como padres. No se trata de decirles qué tienen que pensar, sino de enseñarles a hacerlo por sí mismos. A contrastar lo que leen, a desconfiar de las respuestas demasiado fáciles y a escuchar argumentos con los que no están de acuerdo. A entender que alguien puede equivocarse sin convertirse por ello en su enemigo.

Y también a sentir compasión.

Porque no sirve de mucho enseñar a nuestros hijos a detectar una noticia falsa si no les enseñamos, al mismo tiempo, a ponerse en el lugar de los demás. No basta con que aprendan a reconocer un discurso de odio si después celebran el sufrimiento de quien consideran que está en el bando equivocado.

Vuelvo a la pregunta de mi hija: «¿Te alegras?».

No sé exactamente qué había escuchado ni qué la había llevado a planteármela. Pero aquella pregunta me hizo pensar en el mundo que estamos construyendo y en el papel que tenemos los adultos en todo esto.

Me gustaría que mis hijas cuestionaran las cosas, incluso aquellas en las que yo creo. Que tuvieran sus propias opiniones y supieran defenderlas. Pero también que fueran capaces de escuchar, de rectificar y de reconocer que no siempre tienen razón.

Y que nunca necesitaran deshumanizar a nadie para defender sus ideas.

Mis hijas crecen en una situación de estabilidad y seguridad que no todo el mundo tiene. Creo que eso también implica una responsabilidad. Cuando tienes la suerte de vivir sin que las necesidades más básicas sean una preocupación diaria, quizá tengas más espacio para mirar a tu alrededor, para intentar comprender a los demás y para no perder de vista que la desgracia ajena sigue siendo una desgracia, piense lo que piense quien la sufre.

No podemos evitar que existan conflictos, que haya opiniones enfrentadas o que algunas diferencias sean difíciles de resolver. Tampoco quiero que mis hijas vivan en un mundo en el que todo el mundo piense igual.

Lo que sí quiero es que sepan discrepar sin odiar y defender sus ideas sin perder de vista a las personas.

Porque podemos equivocarnos en nuestras opiniones, podemos cambiar de criterio y podemos discutir durante horas sobre política. Lo que no deberíamos perder por el camino es la capacidad de sentir compasión.

Y si algún día mis hijas vuelven a preguntarme si me alegro de la muerte o del sufrimiento de alguien, me gustaría que la respuesta les pareciera tan evidente que ni siquiera tuvieran que preguntarlo.