El concierto de Georgina en el Centro Cultural María Victoria Atencia empezó antes de la primera canción. La artista nacida en Venezuela y afincada en España desde 2004, abrió con unas palabras para las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo y sus familias.

Fue breve y estuvo bien medido. La música no devuelve a nadie, pero puede hacer compañía cuando el dolor ocupa demasiado sitio, y Georgina entendió que aquella no podía ser una noche cualquiera.

Es una artista que conecta antes de cantar. Habla y se la entiende, sonríe y contagia. Se dirige al público con tanta naturalidad que no parece que acabe de subir a un escenario, sino que le está contando algo a alguien que tiene delante. Es de esas personas a las que uno llamaría un mal día.

Luego coge la guitarra acústica y todo cobra sentido. En tiempos de producciones cada vez más pulidas, lo que sorprende es que su voz en directo suena limpia y sin trampa. La que uno conoce de los discos está ahí, delante, con todos sus matices. Pasa de graves a agudos con soltura, modula y frasea con el oficio de una intérprete madura. No necesita forzar nada. Sabe lo que tiene y cómo usarlo.

La acompañan Kim Fanlo a la guitarra y su hermano Félix a la batería, que se entienden sin mirarse. Kim, además, trae un currículum que pesa: fundador de Nena Daconte junto a Mai Meneses, el dúo que llenó las radios españolas en los 2000, y productor de algunos de los trabajos más destacados de Pablo López. Todo ese bagaje está al servicio de las canciones y no les roba protagonismo. Guitarra, batería, voces y complicidad, cada cosa en su sitio.

Las canciones son las de Un día de esos, su último disco, que nació a lo largo de tres años dedicados a la maternidad, componiendo en los huecos que iban quedando. Hablan de duelo, de nostalgia, de ilusión, de amor propio y de contradicciones, de esos días cualquiera que acaban construyéndonos. Georgina los convierte en temas donde el público se reconoce.

Detrás hay una carrera sólida en el pop en español: cuatro discos con Warner Music, canciones como Con solo una mirada, Supermujer, Rara o Me enamoré, y composiciones firmadas junto a Vanesa Martín, Pablo López o Manuel Carrasco.

Nada de eso se convierte en distancia sobre el escenario. Conserva la cercanía de quien no se siente por encima de nadie, y por eso la sala acaba siendo una comunidad que comparte canciones, risas y recuerdos. Eso no se programa.

En una noche marcada por una tragedia que ha golpeado a tantas familias, el concierto sirvió para lo que a veces sirve la música: respirar, sentirse acompañado y recuperar, aunque sea un rato, algo de esperanza. Georgina no levantó la voz para llegar lejos. Le bastó la guitarra y ser ella.